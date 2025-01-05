https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/emekli-promosyonlari-degisiyor-hangi-banka-ne-kadar-promosyon-veriyor-1092363732.html

Emekli promosyonları değişiyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonları değişiyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Sputnik Türkiye

Ocak ayında zamlanacak emekli maaşlarıyla birlikte bankalar, güncel promosyon kampanyalarını açıklamayı sürdürüyor. Kamu bankaları, internet sitelerinde yeni... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T14:31+0300

2025-01-05T14:31+0300

2025-01-05T14:32+0300

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Bankalar, Ocak zammı sonrası emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını artırdı.2025 yılında Meclis'e sunulacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor. Taban maaşın bu seviyeye yükselmesi durumunda, bankaların emeklilere sunduğu en düşük promosyon tutarını 10 bin TL'ye çıkarması gerekecek.Bankaların sunduğu promosyon teklifleri:Ziraat Bankası:Garanti BBVA:Yapı Kredi:Halkbank:QNB Finansbank:İş Bankası:VakıfBank:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/maas-zamlari-aciklandi-emekli-ve-memura-ek-zam-olacak-mi-1092335911.html

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