https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/emekli-promosyonlari-degisiyor-hangi-banka-ne-kadar-promosyon-veriyor-1092363732.html
Emekli promosyonları değişiyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyonları değişiyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Sputnik Türkiye
Ocak ayında zamlanacak emekli maaşlarıyla birlikte bankalar, güncel promosyon kampanyalarını açıklamayı sürdürüyor. Kamu bankaları, internet sitelerinde yeni... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T14:31+0300
2025-01-05T14:31+0300
2025-01-05T14:32+0300
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Bankalar, Ocak zammı sonrası emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını artırdı.2025 yılında Meclis'e sunulacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor. Taban maaşın bu seviyeye yükselmesi durumunda, bankaların emeklilere sunduğu en düşük promosyon tutarını 10 bin TL'ye çıkarması gerekecek.Bankaların sunduğu promosyon teklifleri:Ziraat Bankası:Garanti BBVA:Yapı Kredi:Halkbank:QNB Finansbank:İş Bankası:VakıfBank:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/maas-zamlari-aciklandi-emekli-ve-memura-ek-zam-olacak-mi-1092335911.html
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emekli maaşı zam, emekli maaşı ek zam, emekli maaşı refah payı
emekli maaşı zam, emekli maaşı ek zam, emekli maaşı refah payı
Emekli promosyonları değişiyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
14:31 05.01.2025 (güncellendi: 14:32 05.01.2025)
Ocak ayında zamlanacak emekli maaşlarıyla birlikte bankalar, güncel promosyon kampanyalarını açıklamayı sürdürüyor. Kamu bankaları, internet sitelerinde yeni promosyon ödeme tablolarını yayınladı. Zamlı maaşlarla promosyon tutarlarının da artması bekleniyor.
Bankalar, Ocak zammı sonrası emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını artırdı.
2025 yılında Meclis'e sunulacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor. Taban maaşın bu seviyeye yükselmesi durumunda, bankaların emeklilere sunduğu en düşük promosyon tutarını 10 bin TL'ye çıkarması gerekecek.
Bankaların sunduğu promosyon teklifleri:
20 bin TL üzeri maaş: 12 bin TL'ye varan promosyon.
20 bin TL üzeri maaş: 15 bin TL'ye varan promosyon.
Taahhüt süresi boyunca ücretsiz EFT/FAST işlemleri.
20 bin TL üzeri maaş: 20 bin TL'ye varan promosyon.
Fatura talimatı ve harcama koşuluyla ek 5 bin TL ödül.
20 bin TL üzeri maaş: 12 bin TL promosyon.
20 bin TL üzeri maaş: 15 bin TL'ye varan promosyon.
Yıllık kredi kartı indirimiyle toplam 16 bin 200 TL avantaj.
20 bin TL üzeri maaş: 12 bin TL promosyon.
20 bin TL üzeri maaş: 12 bin TL promosyon.
Ek alışveriş kampanyalarıyla toplam 24 bin TL'ye varan ödeme.