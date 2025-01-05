https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ali-erbasin-kitabindaki-doyurucu-ekmek-yazisi-gundem-oldu-1092364398.html
Ali Erbaş'ın kitabındaki 'doyurucu ekmek' yazısı gündem oldu
Ali Erbaş'ın kitabındaki 'doyurucu ekmek' yazısı gündem oldu
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabındaki 'doyurucu ekmek' ifadesi gündem oldu. Erbaş “Doyurucu ve ekonomik olması... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T15:05+0300
2025-01-05T15:05+0300
2025-01-05T15:05+0300
yaşam
ali erbaş
ekmek
ramazan
doyurucu ekmek
diyanet başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabında ‘Ekmek israfı’ başlıklı yazısındaki ifadeler gündem oldu. Erbaş'ın kitaptaki söz konusu bölümde “Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta, günlük enerjimizin yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır” ifadesi yer alıyor. İçinde protein, kalsiyum, demir, B1 ve B2 varErbaş'ın 'doyurucu ekmek' açıklamasında ekmeğin günlük demir ihtiyacının yüzde 12-48’ini, protein ihtiyacının yüzde 39-42’sini, kalsiyum ihtiyacının yüzde 9-57’sini, B1 vitamini ihtiyacının yüzde 27-63’ünü ve B2 vitamini ihtiyacının yüzde 12-30’unu karşılayacağı belirtiliyor. Erbaş'ın Ramazan Günlükleri 1 ve 2 adlı kitap seri, Diyanet'in web sitesinden 6.50 TL satılıyor ve kitapların tanıtımında "Eser, on bir ayın sultanı Ramazan’ı karşılarken, Peygamberimizin Ramazanla ilgili hutbesi, Ramazanla ilgili bazı kavramları, Ramazanın Kur’an ayı olmasını, Ramazanın bize kazandırması gereken özellikleri konu edinmektedir" ifadeleri yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bursada-ekmege-zam-geldi-1092337333.html
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ali erbaş, ekmek, ramazan, doyurucu ekmek, diyanet başkanlığı
ali erbaş, ekmek, ramazan, doyurucu ekmek, diyanet başkanlığı
Ali Erbaş'ın kitabındaki 'doyurucu ekmek' yazısı gündem oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabındaki 'doyurucu ekmek' ifadesi gündem oldu. Erbaş “Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta" ifadeleri yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabında ‘Ekmek israfı’ başlıklı yazısındaki ifadeler gündem oldu. Erbaş'ın kitaptaki söz konusu bölümde “Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta, günlük enerjimizin yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır” ifadesi yer alıyor.
İçinde protein, kalsiyum, demir, B1 ve B2 var
Erbaş'ın 'doyurucu ekmek' açıklamasında ekmeğin günlük demir ihtiyacının yüzde 12-48’ini, protein ihtiyacının yüzde 39-42’sini, kalsiyum ihtiyacının yüzde 9-57’sini, B1 vitamini ihtiyacının yüzde 27-63’ünü ve B2 vitamini ihtiyacının yüzde 12-30’unu karşılayacağı belirtiliyor.
Erbaş'ın Ramazan Günlükleri 1 ve 2 adlı kitap seri, Diyanet'in web sitesinden 6.50 TL satılıyor ve kitapların tanıtımında "Eser, on bir ayın sultanı Ramazan’ı karşılarken, Peygamberimizin Ramazanla ilgili hutbesi, Ramazanla ilgili bazı kavramları, Ramazanın Kur’an ayı olmasını, Ramazanın bize kazandırması gereken özellikleri konu edinmektedir" ifadeleri yer alıyor.