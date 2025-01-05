https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ali-erbasin-kitabindaki-doyurucu-ekmek-yazisi-gundem-oldu-1092364398.html

Ali Erbaş'ın kitabındaki 'doyurucu ekmek' yazısı gündem oldu

Ali Erbaş'ın kitabındaki 'doyurucu ekmek' yazısı gündem oldu

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabındaki 'doyurucu ekmek' ifadesi gündem oldu. Erbaş “Doyurucu ve ekonomik olması... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T15:05+0300

2025-01-05T15:05+0300

2025-01-05T15:05+0300

yaşam

ali erbaş

ekmek

ramazan

doyurucu ekmek

diyanet başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kaleme aldığı Ramazan Günlükleri kitabında ‘Ekmek israfı’ başlıklı yazısındaki ifadeler gündem oldu. Erbaş'ın kitaptaki söz konusu bölümde “Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta, günlük enerjimizin yüzde 44’ü ekmekten sağlanmaktadır” ifadesi yer alıyor. İçinde protein, kalsiyum, demir, B1 ve B2 varErbaş'ın 'doyurucu ekmek' açıklamasında ekmeğin günlük demir ihtiyacının yüzde 12-48’ini, protein ihtiyacının yüzde 39-42’sini, kalsiyum ihtiyacının yüzde 9-57’sini, B1 vitamini ihtiyacının yüzde 27-63’ünü ve B2 vitamini ihtiyacının yüzde 12-30’unu karşılayacağı belirtiliyor. Erbaş'ın Ramazan Günlükleri 1 ve 2 adlı kitap seri, Diyanet'in web sitesinden 6.50 TL satılıyor ve kitapların tanıtımında "Eser, on bir ayın sultanı Ramazan’ı karşılarken, Peygamberimizin Ramazanla ilgili hutbesi, Ramazanla ilgili bazı kavramları, Ramazanın Kur’an ayı olmasını, Ramazanın bize kazandırması gereken özellikleri konu edinmektedir" ifadeleri yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bursada-ekmege-zam-geldi-1092337333.html

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ali erbaş, ekmek, ramazan, doyurucu ekmek, diyanet başkanlığı