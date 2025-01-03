https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bursada-ekmege-zam-geldi-1092337333.html
Bursa'da ekmeğe zam geldi
Bursa'da ekmeğe zam geldi
Sputnik Türkiye
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu yaptığı açıklama ile ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaparak 10 TL olan ekmek fiyatını 15 TL'ye çektiklerini... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T23:54+0300
2025-01-03T23:54+0300
2025-01-03T23:54+0300
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Bursa'da daha önce 10 liradan satılan ekmek yüzde 25 zamlanarak 15 liradan satışa sunulacak.Bursa Fırıncılar Odası kararıyla 240 gram ekmek fiyatına yüzde 25 zam yapılarak, 15 TL’den satışa sunulacağı açıklandı. Daha önce 10 TL’ye satılan ekmek, yapılan fiyat artışıyla birlikte yeni tarifeye göre zamlı olarak raflarda yerini alacak. Bursa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, yaptığı açıklamada, artan maliyetler sebebiyle fiyat düzenlemesine gidildiğini belirtti. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte tam buğday, çavdar ve kepek ekmeklerinin fiyatı 30 TL, köy ekmeği ve Trabzon ekmeği ise 45 TL olarak belirlendi. Lavaş ekmeği 25 TL’den, roll ekmek ise 5 TL’den satışa sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ankarada-ekmege-zam-geldi-1092317089.html
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Bursa'da ekmeğe zam geldi
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu yaptığı açıklama ile ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaparak 10 TL olan ekmek fiyatını 15 TL'ye çektiklerini duyurdu. Yeni kararın 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm işletmelerde geçerli olacağı belirtildi.
Bursa'da daha önce 10 liradan satılan ekmek yüzde 25 zamlanarak 15 liradan satışa sunulacak.
Bursa Fırıncılar Odası kararıyla 240 gram ekmek fiyatına yüzde 25 zam yapılarak, 15 TL’den satışa sunulacağı açıklandı. Daha önce 10 TL’ye satılan ekmek, yapılan fiyat artışıyla birlikte yeni tarifeye göre zamlı olarak raflarda yerini alacak. Bursa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, yaptığı açıklamada, artan maliyetler sebebiyle fiyat düzenlemesine gidildiğini belirtti. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte tam buğday, çavdar ve kepek ekmeklerinin fiyatı 30 TL, köy ekmeği ve Trabzon ekmeği ise 45 TL olarak belirlendi. Lavaş ekmeği 25 TL’den, roll ekmek ise 5 TL’den satışa sunulacak.
FRANCALA EKMEK
: 240 GR. - 15 TL
TAM BUĞDAY
: 300 GR. - 30 TL
SARI BUĞDAY
: 300 GR. - 30 TL
KEPEK EKMEK
: 300 GR. - 30 TL
ÇAVDAR EKMEK
: 300 GR. - 30 TL
KÖY EKMEĞİ
: 650 GR. - 45 TL
TRABZON EKMEĞİ
: 650 GR. - 45 TL
ROLL EKMEK
: 50 GR. - 5 TL
LAVAŞ EKMEK
: 300 GR. - 25 TL