https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092342099.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Nadiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlığın raporuna göre Rus... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T12:25+0300

2025-01-04T12:25+0300

2025-01-04T14:02+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 3 yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 50 kadar asker, bir tank, 6 otomobil, 2 adet D-20 topu ve 2 adet D-30 obüsü kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, başarılı taarruz eylemleri sonucunda LHC’de Nadiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca Harkov Bölgesi’nin 5 yerleşim yerinin yakınında ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Torskoye ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 590 kadar asker, bir zırhlı piyade aracı, 3 pikap, 2 ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 HMMWV zırhlı otomobili ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile bir AN/TPQ-36 radar istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını iyileştirerek DHC’nin 9 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 250’nin üzerinde asker, bir Kozak zırhlı muharebe aracı, bir D-20 topu, bir D-30 obüsü, bir ABD yapımı M119 topu kaybetti, Rus askerleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 10 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 12 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 440’ın üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir tank, bir zırhlı piyade aracı, ikisi ABD yapımı olmak üzere 3 zırhlı personel taşıyıcısı, bir Kozak zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri de düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 4 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu bu istikamette 170 kadar asker, 5 otomobil ve bir ABD yapımı Paladin kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti, düşmana ait bir elektronik harp istasyonu imha edildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Zaporojye Bölgesi’nin 3 ve Herson Bölgesi’nin 2 ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 70 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 3 otomobil, bir D-20 topu, 2 D-30 obüsü ve bir elektronik harp istasyonu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısı ile saldırı İHA’larının üretildiği ve depolandığı bir tesisi, ayrıca Ukrayna ordusunun 132 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği ABD yapımı 8 adet ATACMS füzesi ve 72 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/rus-ordusu-ukraynanin-enerji-tesislerini-vurdu-1050-kadar-dusman-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092247012.html

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