https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/rus-ordusu-ukraynanin-enerji-tesislerini-vurdu-1050-kadar-dusman-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092247012.html

Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu: 1.050 kadar düşman askeri etkisiz hale getirildi

Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu: 1.050 kadar düşman askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünü besleyen bir enerji tesisini, askeri havalimanlarının altyapısını ve... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T14:38+0300

2025-01-01T14:38+0300

2025-01-01T15:28+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 3 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 45 kadar asker, bir otomobil, bir D-20 topçu sistemi kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 3 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 9 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 330 kadar asker, bir tank, 3 pikap, bir Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemi, bir ABD yapımı M119 topu ve bir İngiliz yapımı L119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile bir Nota elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 3 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 250’nin üzerinde asker, bir otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir D-30 obüsü kaybetti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin 9 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 14 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 235 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 tank, biri İngiliz yapımı Spartan, diğeri ABD yapımı M113 olmak üzere 2 zırhlı personel taşıyıcısı, bir zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri bu istikamette 150’nin üzerinde asker, bir zırhlı piyade aracı, 4 otomobil, biri ABD yapımı Paladin olmak üzere 2 topçu sistemi, bir D-30 obüsü ve bir İngiliz yapımı L119 topu kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise etkili oldukları Herson ve Zaporojye bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 40 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 6 otomobil ve bir D-20 topu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünü besleyen bir enerji tesisini, askeri havalimanlarının altyapısını, bir insansız bot üretim sahasını, ayrıca Ukrayna ordusunun 142 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise 7 HIMARS ve Uragan füzesi, ayrıca 66 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/rus-ordusu-ukraynada-askeri-hava-ussu-ile-barut-fabrikasini-vurdu-yaklasik-1500-dusman-askeri-1092211288.html

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