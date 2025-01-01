Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu: 1.050 kadar düşman askeri etkisiz hale getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BELTUR'da nakit ödemenin kaldırılması, diğer kurumlara da örnek olması gereken bir uygulama'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Emekliler indirim avcısı oldu’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Asgari ücret, açlık sınırından yalnızca 21 lira fazla’
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni yılda zam yağmuru
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
17:42
1 dk
SESLİ HABER
AB'de bir ilk: Elektronik sigaralar yasaklanıyor
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Husiler açıkladı: ABD ve İngiltere’den hava saldırısı
18:18
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
19:20
3 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
19:34
1 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
07:00
3 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
07:09
29 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
07:44
13 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
08:00
8 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
08:12
17 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
08:38
9 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
09:00
30 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
10:00
48 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
11:00
4 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:15
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
11:31
21 dk
2025'İN ZİRVELERİ
Herkesin gözü kulağı buralarda olacak
12:00
8 dk
2024'ÜN BULUŞLARI
Devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedildi
12:16
40 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
13:00
10 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:15
39 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:00
13 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
14:21
7 dk
DÜNYANIN GÜNDEMİ OLACAK
2025'te kimler seçime gidecek?
14:33
24 dk
2024 SEÇİMLER YILI
Dünyanın sandıkla imtihanı
15:00
32 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
15:36
17 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
16:00
8 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
16:14
30 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
17:00
17 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
17:30
7 dk
2024'ÜN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Erdoğan ve Fidan kimlerle görüştü?
18:00
16 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
20:00
105 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/rus-ordusu-ukraynanin-enerji-tesislerini-vurdu-1050-kadar-dusman-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092247012.html
Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu: 1.050 kadar düşman askeri etkisiz hale getirildi
Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu: 1.050 kadar düşman askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünü besleyen bir enerji tesisini, askeri havalimanlarının altyapısını ve... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T14:38+0300
2025-01-01T15:28+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092246479_0:31:736:445_1920x0_80_0_0_3e02958fec9bb8d85c2469772fcaa2ba.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 3 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 45 kadar asker, bir otomobil, bir D-20 topçu sistemi kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 3 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 9 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 330 kadar asker, bir tank, 3 pikap, bir Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemi, bir ABD yapımı M119 topu ve bir İngiliz yapımı L119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile bir Nota elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 3 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 250’nin üzerinde asker, bir otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir D-30 obüsü kaybetti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin 9 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 14 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 235 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 tank, biri İngiliz yapımı Spartan, diğeri ABD yapımı M113 olmak üzere 2 zırhlı personel taşıyıcısı, bir zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri bu istikamette 150’nin üzerinde asker, bir zırhlı piyade aracı, 4 otomobil, biri ABD yapımı Paladin olmak üzere 2 topçu sistemi, bir D-30 obüsü ve bir İngiliz yapımı L119 topu kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise etkili oldukları Herson ve Zaporojye bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 40 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 6 otomobil ve bir D-20 topu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünü besleyen bir enerji tesisini, askeri havalimanlarının altyapısını, bir insansız bot üretim sahasını, ayrıca Ukrayna ordusunun 142 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise 7 HIMARS ve Uragan füzesi, ayrıca 66 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/rus-ordusu-ukraynada-askeri-hava-ussu-ile-barut-fabrikasini-vurdu-yaklasik-1500-dusman-askeri-1092211288.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092246479_53:0:685:474_1920x0_80_0_0_c5a0b251861d4b5ebbfb44a30e0c363d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme

Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu: 1.050 kadar düşman askeri etkisiz hale getirildi

14:38 01.01.2025 (güncellendi: 15:28 01.01.2025)
© Sputnik / Валерий МельниковRus komuta merkezi
Rus komuta merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© Sputnik / Валерий Мельников
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünü besleyen bir enerji tesisini, askeri havalimanlarının altyapısını ve insansız bot montajının yapıldığı bir tesisi vurduğunu bildirdi. Bakanlığın raporuna göre son bir günde 1.050 kadar düşman askeri etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 3 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 45 kadar asker, bir otomobil, bir D-20 topçu sistemi kaybetti.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 3 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 9 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 330 kadar asker, bir tank, 3 pikap, bir Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemi, bir ABD yapımı M119 topu ve bir İngiliz yapımı L119 topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile bir Nota elektronik harp istasyonunu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 3 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 250’nin üzerinde asker, bir otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir D-30 obüsü kaybetti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin 9 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 14 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 235 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 tank, biri İngiliz yapımı Spartan, diğeri ABD yapımı M113 olmak üzere 2 zırhlı personel taşıyıcısı, bir zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri bu istikamette 150’nin üzerinde asker, bir zırhlı piyade aracı, 4 otomobil, biri ABD yapımı Paladin olmak üzere 2 topçu sistemi, bir D-30 obüsü ve bir İngiliz yapımı L119 topu kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise etkili oldukları Herson ve Zaporojye bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 40 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 6 otomobil ve bir D-20 topu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünü besleyen bir enerji tesisini, askeri havalimanlarının altyapısını, bir insansız bot üretim sahasını, ayrıca Ukrayna ordusunun 142 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise 7 HIMARS ve Uragan füzesi, ayrıca 66 uçak tipi İHA düşürdü.
Rus ordusunun en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Ukrayna'da askeri hava üssü ile barut fabrikasını vurdu: Yaklaşık 1500 düşman askeri öldürüldü
Dün, 12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала