https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/nijeryali-yildiz-icin-flas-transfer-iddiasi-osimhen-galatasaraydan-ayriliyor-mu-1092342744.html
Nijeryalı yıldız için flaş transfer iddiası: Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Nijeryalı yıldız için flaş transfer iddiası: Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Nijerya basını, yıldız golcünün yazı beklemeden... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T13:06+0300
2025-01-04T13:06+0300
2025-01-04T13:06+0300
spor
galatasaray
napoli
nijerya
ingiltere premier ligi
manchester
manchester united
marcus rashford
osimhen
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, transfer iddialarıyla gündemden düşmüyor. Nijeryalı yıldızın, İngiltere Premier Ligi'ne transfer olabileceği yönündeki haberler, Galatasaray yönetiminde endişe yarattı.Manchester United’dan Rashford-Osimhen takasıİngiliz basınından The Sun, Manchester United'ın, golcü sıkıntısını çözmek için Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası üzerinde çalıştığını duyurdu. Haberde şu ifadeler yer aldı:“Manchester United, küme düşme mücadelesinde golcü eksikliğini gidermek adına Rashford-Osimhen takasına sıcak bakıyor. Rashford’ın yeni bir sözleşme teklifini geri çevirmesi, bu olasılığı güçlendirdi. Serbest kalma bedeli 62 milyon sterlin olan Osimhen, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyiyor ancak İngiliz ekibi bu ay onu kadrosuna katabilir.”Nijerya Basını: Osimhen transfer i̇çin sabırsızİngiliz basınındaki haberlerin ardından Nijerya basını da konuyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu. ThePapers, Osimhen’e yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde yıldız futbolcunun bu ay Manchester United’a transfer olmayı istediğini bildirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı:“Victor Osimhen, İngiltere Premier Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirme eşiğinde. Transferin gerçekleşmesi için yaz dönemini beklemek istemiyor.”Galatasaray’ın endişesi artıyorGalatasaray yönetimi ve teknik heyet, bu transfer spekülasyonları nedeniyle endişeli. Özellikle takımın hücum hattındaki etkisini kaybetmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin sonuna kadar Osimhen’in durumunu yakından takip edecek.
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galatasaray, napoli, nijerya, ingiltere premier ligi, manchester, manchester united, marcus rashford, osimhen
galatasaray, napoli, nijerya, ingiltere premier ligi, manchester, manchester united, marcus rashford, osimhen
Nijeryalı yıldız için flaş transfer iddiası: Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Nijerya basını, yıldız golcünün yazı beklemeden Manchester United’a transfer olmak istediğini öne sürdü. Rashford-Osimhen takası gündemde. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, transfer iddialarıyla gündemden düşmüyor. Nijeryalı yıldızın, İngiltere Premier Ligi'ne transfer olabileceği yönündeki haberler, Galatasaray yönetiminde endişe yarattı.
Manchester United’dan Rashford-Osimhen takası
İngiliz basınından The Sun, Manchester United'ın, golcü sıkıntısını çözmek için Napoli ile Marcus Rashford-Victor Osimhen takası üzerinde çalıştığını duyurdu. Haberde şu ifadeler yer aldı:
“Manchester United, küme düşme mücadelesinde golcü eksikliğini gidermek adına Rashford-Osimhen takasına sıcak bakıyor. Rashford’ın yeni bir sözleşme teklifini geri çevirmesi, bu olasılığı güçlendirdi. Serbest kalma bedeli 62 milyon sterlin olan Osimhen, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyiyor ancak İngiliz ekibi bu ay onu kadrosuna katabilir.”
Nijerya Basını: Osimhen transfer i̇çin sabırsız
İngiliz basınındaki haberlerin ardından Nijerya basını da konuyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu. ThePapers, Osimhen’e yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde yıldız futbolcunun bu ay Manchester United’a transfer olmayı istediğini bildirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı:
“Victor Osimhen, İngiltere Premier Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirme eşiğinde. Transferin gerçekleşmesi için yaz dönemini beklemek istemiyor.”
Galatasaray’ın endişesi artıyor
Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, bu transfer spekülasyonları nedeniyle endişeli. Özellikle takımın hücum hattındaki etkisini kaybetmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin sonuna kadar Osimhen’in durumunu yakından takip edecek.