https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/besiktas-caykur-rizespor-ile-1-1-berabere-kaldi-1092336539.html

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 38'inci dakikasında Alikulov’un şutunda Gedson... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. İlk yarı, yüksek tempolu ve pozisyon zenginliğiyle dikkat çekerken, taraflar 1-1’lik eşitlikle maçı tamamladı. Maçın 38'inci dakikasında Çaykur Rizespor’un golü Alikulov'dan gelirken, Beşiktaş, 45+3’te eşitliği sağladı. Orta sahada topu kazanan Ernest Muçi, hızlı bir driplingle ceza sahasına sokuldu ve sert bir vuruşla kaleci Tarık Çetin’i mağlup ederek skoru 1-1 yaptı. İlk yarıda iki takım da gol pozisyonları bulmasına rağmen başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/caykur-rizespor-besiktas-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092334736.html

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