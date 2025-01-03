https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/besiktas-caykur-rizespor-ile-1-1-berabere-kaldi-1092336539.html
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 38'inci dakikasında Alikulov’un şutunda Gedson... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T22:33+0300
2025-01-03T22:33+0300
2025-01-03T22:33+0300
spor
beşiktaş
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maç
tarihi maç
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
trendyol süper lig
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. İlk yarı, yüksek tempolu ve pozisyon zenginliğiyle dikkat çekerken, taraflar 1-1’lik eşitlikle maçı tamamladı. Maçın 38'inci dakikasında Çaykur Rizespor’un golü Alikulov'dan gelirken, Beşiktaş, 45+3’te eşitliği sağladı. Orta sahada topu kazanan Ernest Muçi, hızlı bir driplingle ceza sahasına sokuldu ve sert bir vuruşla kaleci Tarık Çetin’i mağlup ederek skoru 1-1 yaptı. İlk yarıda iki takım da gol pozisyonları bulmasına rağmen başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/caykur-rizespor-besiktas-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092334736.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, trendyol süper lig, çaykur rizespor
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, trendyol süper lig, çaykur rizespor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 38'inci dakikasında Alikulov’un şutunda Gedson Fernandes’e çarpan top ağlarla buluşunca Çaykur Rizespor öne geçti. 45+3’te siyah beyazlı takım, Ernest Muçi’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru eşitledi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. İlk yarı, yüksek tempolu ve pozisyon zenginliğiyle dikkat çekerken, taraflar 1-1’lik eşitlikle maçı tamamladı. Maçın 38'inci dakikasında Çaykur Rizespor’un golü Alikulov'dan gelirken, Beşiktaş, 45+3’te eşitliği sağladı. Orta sahada topu kazanan Ernest Muçi, hızlı bir driplingle ceza sahasına sokuldu ve sert bir vuruşla kaleci Tarık Çetin’i mağlup ederek skoru 1-1 yaptı. İlk yarıda iki takım da gol pozisyonları bulmasına rağmen başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.