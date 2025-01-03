https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/zamli-emekli-maaslari-ve-farklar-ne-zaman-odenecek-iste-hesaplara-yatacagi-tarih-1092319302.html

Zamlı emekli maaşları ve farklar ne zaman ödenecek? İşte hesaplara yatacağı tarih

Zamlı emekli maaşları ve farklar ne zaman ödenecek? İşte hesaplara yatacağı tarih

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), aralık ayı enflasyon verileri sonrası, 2025’in ilk yarısında uygulanacak zamlı emekli maaşları ve farkların ödeneceği... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T12:48+0300

2025-01-03T12:48+0300

2025-01-03T12:48+0300

ekonomi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ssk

bağ-kur

emekli zammı

memur zammı

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

emeklilik maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı sonrası, emekliler için 2025 ocak-haziran dönemi zam oranları netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam alacak. Bu artışla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?Zamlı maaşların ödemesi, 17 Ocak’tan itibaren yapılacak. Maaş farkları ve zamlı ödemeler, tahsis numaralarına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak.4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleriEmekli Sandığı maaşları, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılacak. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık alanlar için:6 aylık enflasyon farkı ne kadar?2025 emekli maaşı zam oranları, 6 aylık enflasyon farkları baz alınarak belirlendi. Her ay için hak edilen enflasyon farkları şu şekilde:Toplamda yüzde 15.75 zam oranı ile emekli maaşları güncellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-kok-maaslari-degisti-4a-4b-4c-emekli-maas-hesaplamasi-nasil-yapilir-kok-maas-nereden-1092316572.html

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