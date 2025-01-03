https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/zamli-emekli-maaslari-ve-farklar-ne-zaman-odenecek-iste-hesaplara-yatacagi-tarih-1092319302.html
Zamlı emekli maaşları ve farklar ne zaman ödenecek? İşte hesaplara yatacağı tarih
Zamlı emekli maaşları ve farklar ne zaman ödenecek? İşte hesaplara yatacağı tarih
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), aralık ayı enflasyon verileri sonrası, 2025’in ilk yarısında uygulanacak zamlı emekli maaşları ve farkların ödeneceği... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T12:48+0300
2025-01-03T12:48+0300
2025-01-03T12:48+0300
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ssk
bağ-kur
emekli zammı
memur zammı
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
emeklilik maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı sonrası, emekliler için 2025 ocak-haziran dönemi zam oranları netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam alacak. Bu artışla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?Zamlı maaşların ödemesi, 17 Ocak’tan itibaren yapılacak. Maaş farkları ve zamlı ödemeler, tahsis numaralarına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak.4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleriEmekli Sandığı maaşları, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılacak. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık alanlar için:6 aylık enflasyon farkı ne kadar?2025 emekli maaşı zam oranları, 6 aylık enflasyon farkları baz alınarak belirlendi. Her ay için hak edilen enflasyon farkları şu şekilde:Toplamda yüzde 15.75 zam oranı ile emekli maaşları güncellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-kok-maaslari-degisti-4a-4b-4c-emekli-maas-hesaplamasi-nasil-yapilir-kok-maas-nereden-1092316572.html
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Zamlı emekli maaşları ve farklar ne zaman ödenecek? İşte hesaplara yatacağı tarih
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), aralık ayı enflasyon verileri sonrası, 2025’in ilk yarısında uygulanacak zamlı emekli maaşları ve farkların ödeneceği tarihler sorgulanıyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin, tahsis numarasına göre ödemelerini alacağı tarihler netleşti. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı sonrası, emekliler için 2025 ocak-haziran dönemi zam oranları netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam alacak. Bu artışla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı maaşların ödemesi, 17 Ocak’tan itibaren yapılacak. Maaş farkları ve zamlı ödemeler, tahsis numaralarına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak.
4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri
Tahsis numarasının son rakamı 9
: 17 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 7
: 18 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 5
: 19 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 3
: 20 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 1
: 21 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 8
: 22 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 6
: 23 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 4
: 24 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 2
: 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 0
: 26 Ocak
4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5
: 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 3, 1
: 26 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4
: 27 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 2, 0
: 28 Ocak
4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleri
Emekli Sandığı maaşları, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılacak. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık alanlar için:
00–40
doğumlular: Ayın 1. günü
41–46
doğumlular: Ayın 2. günü
47–49
doğumlular: Ayın 3. günü
50–53
doğumlular: Ayın 4. günü
54–99
doğumlular: Ayın 5. günü
6 aylık enflasyon farkı ne kadar?
2025 emekli maaşı zam oranları, 6 aylık enflasyon farkları baz alınarak belirlendi. Her ay için hak edilen enflasyon farkları şu şekilde:
Toplamda yüzde 15.75 zam oranı ile emekli maaşları güncellendi.