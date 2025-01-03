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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-kok-maaslari-degisti-4a-4b-4c-emekli-maas-hesaplamasi-nasil-yapilir-kok-maas-nereden-1092316572.html
Emekli kök maaşları değişti: 4A-4B-4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Kök maaş nereden öğrenilir?
Emekli kök maaşları değişti: 4A-4B-4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Kök maaş nereden öğrenilir?
Sputnik Türkiye
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde15.75, memur ve... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T12:23+0300
2025-01-03T12:23+0300
ekonomi
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emekli maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak emekli maaş zam oranları belli oldu. Buna göre, memur maaşları ve memur emekli aylıklarına yüzde 11.54 zam, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 15.75 zam yapılacak. Bu artışla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi.Emekli maaşı nasıl sorgulanır?4A, 4B ve 4C emeklileri, maaşlarının güncel durumunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir. SSK emeklileri, “4A Emekli Aylığı” sekmesine giriş yaparak detaylı bilgilere ulaşabilir. BAĞ-KUR emeklileri ise “4B Emekli Aylığı” sekmesine girerek maaş dökümlerini görüntüleyebilir.Kök maaş nedir ve nasıl hesaplanır?Kök maaş, ek ödemeler hariç tutularak hesaplanan emekli maaşıdır. Bu tutar, e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilir. İşte adımlar:4A kök maaşı hesaplama4B kök maaşı hesaplamaSGK'dan emekli maaşı nasıl hesaplanır?SGK’nın güncellediği sistemle 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaları yeniden erişime açıldı. T.C. Kimlik Numarası ve bazı temel bilgilerle emekli maaşları kolayca sorgulanabiliyor. Emeklilik hesaplama için kullanılan yöntemler ve adımlar haberimizde. İşte 2025 için emeklilik maaşı hesaplama detayları...4A emekli maaşı hesaplama4A emeklileri, maaş hesaplama işlemlerini SGK’nın resmi sitesi üzerinden kolayca yapabilir. İşte adımlar:Not: Sistemin geçici bir süre kapalı olduğu Ocak 2023 dönemine ait güncellemeler tamamlandı ve uygulama yeniden kullanıma açıldı.4B emekli maaşı hesaplamaBağ-Kur emeklileri, maaşlarını sorgulamak için şu adımları takip edebilir:4C emekli maaşı hesaplamaKamu çalışanları (4C emeklileri) için maaş hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/memur-ve-emekli-zam-orani-sonrasi-merak-ediliyor-en-dusuk-emekli-maasi-kac-tl-1092314389.html
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2025 emekli maaş zam oranı, 4a emekli maaşı hesaplama, 4b emekli maaşı hesaplama, 4c emekli maaşı hesaplama, ssk ve bağ-kur maaş zammı 2025, memur maaş zammı 2025, en düşük emekli maaşı 2025, emekli maaşı nasıl sorgulanır, e-devlet emekli maaşı hesaplama, kök maaş nedir, kök maaş nasıl hesaplanır, 2025 en düşük emekli maaşı 14.469 tl, ssk emekli maaşı sorgulama, bağ-kur emekli maaşı sorgulama, memur emekli maaşı sorgulama, sgk emekli maaşı hesaplama adımları, t.c. kimlik numarası ile emeklilik hesaplama, e-devlet kök maaşı öğrenme, sgk güncel maaş sorgulama sistemi, emekli maaşı hesaplama adımları, memur maaşlarına %11.54 zam, ssk ve bağ-kur maaşlarına %15.75 zam, emekli maaşı sorgulama işlemleri, e-devlet giriş ile maaş hesaplama, 5510 ek 19 miktarı sorgulama, kök maaş hesaplama rehberi, emekli maaşları zam oranları, sgk emekli maaşı detayları, hizmet süresi ile emeklilik maaşı hesaplama.
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Emekli kök maaşları değişti: 4A-4B-4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Kök maaş nereden öğrenilir?

12:23 03.01.2025
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde15.75, memur ve emekli memurlara yüzde 11.54 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye çıkabilir. Maaş sorgulama ve kök maaş hesaplama işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak emekli maaş zam oranları belli oldu. Buna göre, memur maaşları ve memur emekli aylıklarına yüzde 11.54 zam, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 15.75 zam yapılacak. Bu artışla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi.

Emekli maaşı nasıl sorgulanır?

4A, 4B ve 4C emeklileri, maaşlarının güncel durumunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir. SSK emeklileri, “4A Emekli Aylığı” sekmesine giriş yaparak detaylı bilgilere ulaşabilir. BAĞ-KUR emeklileri ise “4B Emekli Aylığı” sekmesine girerek maaş dökümlerini görüntüleyebilir.

Kök maaş nedir ve nasıl hesaplanır?

Kök maaş, ek ödemeler hariç tutularak hesaplanan emekli maaşıdır. Bu tutar, e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilir. İşte adımlar:

4A kök maaşı hesaplama

1.
e-Devlet’e giriş yapın ve “4A Emekli Aylığı” yazın.
2.
İlk bağlantıya tıklayın ve “Detay” sekmesine gidin.
3.
Sayfanın altındaki “5510 Ek 19 Miktarı” tutarını not alın.
4.
Bu tutarı, 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı bulun.

4B kök maaşı hesaplama

1.
e-Devlet’e giriş yapın ve “4B Emekli Aylığı” yazın.
2.
İlk bağlantıya tıklayın ve dökümleri inceleyin.
3.
Alt kısımdaki “Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı” kısmındaki rakamı, 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı hesaplayın.

SGK'dan emekli maaşı nasıl hesaplanır?

SGK’nın güncellediği sistemle 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaları yeniden erişime açıldı. T.C. Kimlik Numarası ve bazı temel bilgilerle emekli maaşları kolayca sorgulanabiliyor. Emeklilik hesaplama için kullanılan yöntemler ve adımlar haberimizde. İşte 2025 için emeklilik maaşı hesaplama detayları...

4A emekli maaşı hesaplama

4A emeklileri, maaş hesaplama işlemlerini SGK’nın resmi sitesi üzerinden kolayca yapabilir. İşte adımlar:
1.
T.C. Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl Bilgisi ve Doğum Tarihi bilgilerini girin.
2.
Sorgula butonuna basarak emeklilik maaşınızı hesaplayabilirsiniz.
Not: Sistemin geçici bir süre kapalı olduğu Ocak 2023 dönemine ait güncellemeler tamamlandı ve uygulama yeniden kullanıma açıldı.

4B emekli maaşı hesaplama

Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını sorgulamak için şu adımları takip edebilir:
1.
uyg.sgk.gov.tr adresine girin.
2.
T.C. Kimlik Numarası, Kurum Bilgisi ve Güvenlik Kodu bilgilerini doldurun.
3.
Hesapla butonuna basarak emekli maaşınızın güncel tutarını öğrenin.

4C emekli maaşı hesaplama

Kamu çalışanları (4C emeklileri) için maaş hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:
1.
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine giriş yapın.
2.
Doğum Tarihi, Cinsiyet, 4A Çalışma Süresi, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri gibi bilgileri girin.
3.
Hizmet Türünü seçin ve Hesapla butonuna basarak emeklilik maaşınızı sorgulayın.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
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Memur ve emekli zam oranı sonrası merak ediliyor: En düşük emekli maaşı kaç TL?
11:31
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