https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-kok-maaslari-degisti-4a-4b-4c-emekli-maas-hesaplamasi-nasil-yapilir-kok-maas-nereden-1092316572.html

Emekli kök maaşları değişti: 4A-4B-4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Kök maaş nereden öğrenilir?

Emekli kök maaşları değişti: 4A-4B-4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Kök maaş nereden öğrenilir?

Sputnik Türkiye

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde15.75, memur ve... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T12:23+0300

2025-01-03T12:23+0300

2025-01-03T12:23+0300

ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak emekli maaş zam oranları belli oldu. Buna göre, memur maaşları ve memur emekli aylıklarına yüzde 11.54 zam, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 15.75 zam yapılacak. Bu artışla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi.Emekli maaşı nasıl sorgulanır?4A, 4B ve 4C emeklileri, maaşlarının güncel durumunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir. SSK emeklileri, “4A Emekli Aylığı” sekmesine giriş yaparak detaylı bilgilere ulaşabilir. BAĞ-KUR emeklileri ise “4B Emekli Aylığı” sekmesine girerek maaş dökümlerini görüntüleyebilir.Kök maaş nedir ve nasıl hesaplanır?Kök maaş, ek ödemeler hariç tutularak hesaplanan emekli maaşıdır. Bu tutar, e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilir. İşte adımlar:4A kök maaşı hesaplama4B kök maaşı hesaplamaSGK'dan emekli maaşı nasıl hesaplanır?SGK’nın güncellediği sistemle 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaları yeniden erişime açıldı. T.C. Kimlik Numarası ve bazı temel bilgilerle emekli maaşları kolayca sorgulanabiliyor. Emeklilik hesaplama için kullanılan yöntemler ve adımlar haberimizde. İşte 2025 için emeklilik maaşı hesaplama detayları...4A emekli maaşı hesaplama4A emeklileri, maaş hesaplama işlemlerini SGK’nın resmi sitesi üzerinden kolayca yapabilir. İşte adımlar:Not: Sistemin geçici bir süre kapalı olduğu Ocak 2023 dönemine ait güncellemeler tamamlandı ve uygulama yeniden kullanıma açıldı.4B emekli maaşı hesaplamaBağ-Kur emeklileri, maaşlarını sorgulamak için şu adımları takip edebilir:4C emekli maaşı hesaplamaKamu çalışanları (4C emeklileri) için maaş hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/memur-ve-emekli-zam-orani-sonrasi-merak-ediliyor-en-dusuk-emekli-maasi-kac-tl-1092314389.html

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