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TÜİK son dakika enflasyon verilerini duyurdu: Aralık ayı TÜFE rakamları ne oldu?
TÜİK son dakika enflasyon verilerini duyurdu: Aralık ayı TÜFE rakamları ne oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. Emekli ve memur 2025 maaş zammında belirleyici... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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Son dakika aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla bekleniyordu. "Enflasyon rakamları açıklandı mı, 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu" sorularının yanıtı TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla cevap buldu. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 44.38 oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 1.03 arttı. TÜİK verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58.51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41.1 arttı.En fazla artan ürün yumurtaTüketici fiyatları bazında Aralık 2024'te en fazla fiyat artışı yüzde 12.17 ile yumurtada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27.78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü.Emekli ve memur zammı belli olduAralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yöndeydi?AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.10 ile yüzde 1.96 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.61), bir önceki ay yüzde 47.09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyordu.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, emekli zammı, memur zammı, son dakika
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, emekli zammı, memur zammı, son dakika

TÜİK son dakika enflasyon verilerini duyurdu: Aralık ayı TÜFE rakamları ne oldu?

10:01 03.01.2025 (güncellendi: 10:44 03.01.2025)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. Emekli ve memur 2025 maaş zammında belirleyici olan enflasyon verileri duyuruldu. Enflasyon, aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1.03 olurken yıllık bazda yüzde 44.38'e geriledi.
Son dakika aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla bekleniyordu. "Enflasyon rakamları açıklandı mı, 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu" sorularının yanıtı TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla cevap buldu. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 44.38 oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 1.03 arttı.
TÜİK verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58.51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41.1 arttı.

En fazla artan ürün yumurta

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2024'te en fazla fiyat artışı yüzde 12.17 ile yumurtada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27.78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü.

Emekli ve memur zammı belli oldu

Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.10 ile yüzde 1.96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.61), bir önceki ay yüzde 47.09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyordu.
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EKONOMİ
Emekli ve memura 2025 zammı: 6 aylık enflasyon farkı netleşti, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar
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