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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-ve-memur-emekli-2025-zammi-6-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-maaslari-ne-1092309085.html
Emekli ve memura 2025 zammı: 6 aylık enflasyon farkı netleşti, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar
Emekli ve memura 2025 zammı: 6 aylık enflasyon farkı netleşti, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar
Sputnik Türkiye
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranları netleşti. 2025’in ilk 6 ayı için memur maaşlarına... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:09+0300
2025-01-03T11:15+0300
ekonomi
son dakika
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
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Son dakika emekli ve memur 2025 maaş zammı... Asgari ücret zammının 22 bin 104 lira olarak açıklanması sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı oranı TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu. 2025 yılının ilk 6 ayında uygulanacak maaş zam oranları netleşti. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15.75 olarak gerçekleşti ve bu oran emeklilere doğrudan maaş zammı olarak yansıdı. Memurlar için ise enflasyon farkı ve sözleşme zammıyla birlikte maaş artışı yüzde 11.55 oldu.6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE aralık ayında yüzde 1.03, 2024'ün tamamında yüzde 44.38 artış gösterdi. 6 aylık enflasyon böylece 15.75 olarak gerçekleşti.Emekliler ne kadar maaş zammı alacak?Enflasyon farkına bağlı olarak yılda 2 kez maaş zammı alan memur ve emeklilere, 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı verilecek. 2025 yılı için emeklilere, yılın ilk altı ayı boyunca yüzde 15.75 oranında maaş zammı yapılacak.Memur ve memur emekli maaş zammı ne kadar oldu?Memur ve memur emeklileri ise temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı ve 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olarak ödenecek. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5.23 oldu. 2025’in ilk yarısı için memur maaşlarına yüzde 11.55 oranında artış yapılacak. En düşük memur maaşı ne kadar oldu?En düşük memur maaşı ise 39.177 TL’den 41.090 TL’ye yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, zam sonrası 14 bin 468 TL'ye yükselmesi bekleniyor.Hangi̇ memur ne kadar maaş alacak?2025 Ocak-Haziran döneminde, farklı unvanlardaki memurların maaşları şöyle güncellendi:(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir)Şube Müdürü (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TLMemur (9/1)2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL2025 (Ocak-Haziran) -Uzman Öğretmen (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL2025 (Ocak-Haziran) - 42.723 TLYeni öğretmen maaşıÖğretmen (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TLBaşkomiser (3/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TLPolis maaşı 2025 ne kadar oldu?Polis Memuru (8/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TLUzman doktor (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TLHemşire (5/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TLMühendis (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TLTeknisyen (lise mezunu) (11/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL2025 (Ocak-Haziran) - 44.392 TLProfesör (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL2025 (Ocak-Haziran) - 93.546 TLAraştırma görevlisi (7/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TLVaiz (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TLAvukat (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-netlesti-1092307812.html
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Emekli ve memura 2025 zammı: 6 aylık enflasyon farkı netleşti, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

10:09 03.01.2025 (güncellendi: 11:15 03.01.2025)
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranları netleşti. 2025’in ilk 6 ayı için memur maaşlarına yüzde 11.55, emekli maaşlarına ise yüzde 15.75 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 41 bin 90 TL’ye, en düşük emekli maaşı ise 19 bin 616 TL’ye yükseldi. İşte maaş zammı hesaplaması...
Son dakika emekli ve memur 2025 maaş zammı... Asgari ücret zammının 22 bin 104 lira olarak açıklanması sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı oranı TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu. 2025 yılının ilk 6 ayında uygulanacak maaş zam oranları netleşti. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15.75 olarak gerçekleşti ve bu oran emeklilere doğrudan maaş zammı olarak yansıdı. Memurlar için ise enflasyon farkı ve sözleşme zammıyla birlikte maaş artışı yüzde 11.55 oldu.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE aralık ayında yüzde 1.03, 2024'ün tamamında yüzde 44.38 artış gösterdi. 6 aylık enflasyon böylece 15.75 olarak gerçekleşti.

Emekliler ne kadar maaş zammı alacak?

Enflasyon farkına bağlı olarak yılda 2 kez maaş zammı alan memur ve emeklilere, 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı verilecek. 2025 yılı için emeklilere, yılın ilk altı ayı boyunca yüzde 15.75 oranında maaş zammı yapılacak.

Memur ve memur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri ise temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı ve 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olarak ödenecek. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5.23 oldu. 2025’in ilk yarısı için memur maaşlarına yüzde 11.55 oranında artış yapılacak.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı ise 39.177 TL’den 41.090 TL’ye yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, zam sonrası 14 bin 468 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Hangi̇ memur ne kadar maaş alacak?

2025 Ocak-Haziran döneminde, farklı unvanlardaki memurların maaşları şöyle güncellendi:(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir)
Şube Müdürü (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TL
Memur (9/1)
2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL
2025 (Ocak-Haziran) -
Uzman Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 42.723 TL

Yeni öğretmen maaşı

Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TL
Başkomiser (3/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TL

Polis maaşı 2025 ne kadar oldu?

Polis Memuru (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TL
Uzman doktor (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL
Hemşire (5/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL
Mühendis (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL
Teknisyen (lise mezunu) (11/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 44.392 TL
Profesör (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 93.546 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TL
Vaiz (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TL
Avukat (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL
Enflasyon rakamları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
EKONOMİ
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı netleşti
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