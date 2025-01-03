https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-ve-memur-emekli-2025-zammi-6-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-maaslari-ne-1092309085.html

Emekli ve memura 2025 zammı: 6 aylık enflasyon farkı netleşti, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

Emekli ve memura 2025 zammı: 6 aylık enflasyon farkı netleşti, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte yeni maaşlar

Sputnik Türkiye

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranları netleşti. 2025’in ilk 6 ayı için memur maaşlarına... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T10:09+0300

2025-01-03T10:09+0300

2025-01-03T11:15+0300

ekonomi

son dakika

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

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emekli

emekli maaşı

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Son dakika emekli ve memur 2025 maaş zammı... Asgari ücret zammının 22 bin 104 lira olarak açıklanması sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı oranı TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu. 2025 yılının ilk 6 ayında uygulanacak maaş zam oranları netleşti. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15.75 olarak gerçekleşti ve bu oran emeklilere doğrudan maaş zammı olarak yansıdı. Memurlar için ise enflasyon farkı ve sözleşme zammıyla birlikte maaş artışı yüzde 11.55 oldu.6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE aralık ayında yüzde 1.03, 2024'ün tamamında yüzde 44.38 artış gösterdi. 6 aylık enflasyon böylece 15.75 olarak gerçekleşti.Emekliler ne kadar maaş zammı alacak?Enflasyon farkına bağlı olarak yılda 2 kez maaş zammı alan memur ve emeklilere, 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı verilecek. 2025 yılı için emeklilere, yılın ilk altı ayı boyunca yüzde 15.75 oranında maaş zammı yapılacak.Memur ve memur emekli maaş zammı ne kadar oldu?Memur ve memur emeklileri ise temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı ve 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olarak ödenecek. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5.23 oldu. 2025’in ilk yarısı için memur maaşlarına yüzde 11.55 oranında artış yapılacak. En düşük memur maaşı ne kadar oldu?En düşük memur maaşı ise 39.177 TL’den 41.090 TL’ye yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, zam sonrası 14 bin 468 TL'ye yükselmesi bekleniyor.Hangi̇ memur ne kadar maaş alacak?2025 Ocak-Haziran döneminde, farklı unvanlardaki memurların maaşları şöyle güncellendi:(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir)Şube Müdürü (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TLMemur (9/1)2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL2025 (Ocak-Haziran) -Uzman Öğretmen (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL2025 (Ocak-Haziran) - 42.723 TLYeni öğretmen maaşıÖğretmen (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TLBaşkomiser (3/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TLPolis maaşı 2025 ne kadar oldu?Polis Memuru (8/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TLUzman doktor (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TLHemşire (5/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TLMühendis (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TLTeknisyen (lise mezunu) (11/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL2025 (Ocak-Haziran) - 44.392 TLProfesör (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL2025 (Ocak-Haziran) - 93.546 TLAraştırma görevlisi (7/1)2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TLVaiz (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TLAvukat (1/4)2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-netlesti-1092307812.html

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