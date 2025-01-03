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Süper Lig'de imzalar atıldı: Yılın ilk transferi gerçekleşti
Süper Lig'de imzalar atıldı: Yılın ilk transferi gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Eyüpspor, yılın ilk transferini gerçekleştirdi. İzmir ekibi Göztepe’den Yalçın Kayan’ı renklerine bağlayan kulüp, 3.5... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Eyüpspor, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği ekip, son olarak Göztepe forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.3.5 yıllık sözleşme i̇mzalandıKulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla uzun vadeli bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Eyüpspor’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Fatih Kulaksız: 'Enerjisi yüksek bir transfer'Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferin ardından açıklamalarda bulundu. Kulaksız, Yalçın Kayan’ın Göztepe’deki performansını yakından takip ettiklerini belirtti. Şu ifadeleri kullandı:Yalçın Kayan’ın Kariyerine Kısa BakışFutbola altyapıda başlayan ve Göztepe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Yalçın Kayan, hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig’de birçok önemli karşılaşmada görev aldı.Eyüpspor’un transfer politikasıEyüpspor, son yıllarda izlediği genç ve yerli futbolcu transfer politikasıyla dikkat çekiyor. Kulüp yönetimi, özellikle milli takıma kazandırılabilecek oyunculara yatırım yapmayı sürdürüyor. Yalçın Kayan’ın da bu politikanın bir parçası olduğu vurgulanıyor.Süper Lig’de hedef büyükTeknik direktör Arda Turan yönetiminde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Eyüpspor, bu sezon Süper Lig’de iddialı bir performans sergiliyor. Yalçın Kayan transferiyle birlikte takımın orta saha rotasyonu güçlenirken, kulübün ligdeki hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemesi bekleniyor.Taraftardan büyük destekTransfer haberinin ardından Eyüpspor taraftarı, sosyal medya üzerinden Yalçın Kayan’a destek mesajları gönderdi. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe önemli katkılar sunacağına dair inançlarını dile getirdi.
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kulüp, göztepe, izmir, eyüpspor, süper lig, arda turan, lig, transfer
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Süper Lig'de imzalar atıldı: Yılın ilk transferi gerçekleşti

08:39 03.01.2025
© AAgalatasaray, trabzonspor, futbol topu
galatasaray, trabzonspor, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA
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Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Eyüpspor, yılın ilk transferini gerçekleştirdi. İzmir ekibi Göztepe’den Yalçın Kayan’ı renklerine bağlayan kulüp, 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin detaylarını paylaşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, genç oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Eyüpspor, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği ekip, son olarak Göztepe forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

3.5 yıllık sözleşme i̇mzalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla uzun vadeli bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Eyüpspor’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Yalçın Kayan! ikas Eyüpspor’umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Kayan’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz."

Fatih Kulaksız: 'Enerjisi yüksek bir transfer'

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferin ardından açıklamalarda bulundu. Kulaksız, Yalçın Kayan’ın Göztepe’deki performansını yakından takip ettiklerini belirtti. Şu ifadeleri kullandı:
“Yalçın Kayan, Göztepe’den çok yakından tanıdığımız bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe’de bir ayrılık durumu söz konusu olunca yaklaşık bir ay önce devreye girdik ve transferi tamamladık. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Yalçın, milli takımı hedefleyen, enerjisi yüksek bir futbolcu. Hem ona hem de kulübümüze hayırlı olsun.”

Yalçın Kayan’ın Kariyerine Kısa Bakış

Futbola altyapıda başlayan ve Göztepe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Yalçın Kayan, hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig’de birçok önemli karşılaşmada görev aldı.
2022-2023 sezonunda Göztepe ile başarılı bir grafik çizen genç oyuncu, orta sahadaki mücadeleci yapısı ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
Eyüpspor’a transferiyle birlikte, kariyerinde yeni bir sayfa açan Yalçın, kulübün Süper Lig’deki hedeflerine katkı sunmaya hazırlanıyor.

Eyüpspor’un transfer politikası

Eyüpspor, son yıllarda izlediği genç ve yerli futbolcu transfer politikasıyla dikkat çekiyor. Kulüp yönetimi, özellikle milli takıma kazandırılabilecek oyunculara yatırım yapmayı sürdürüyor. Yalçın Kayan’ın da bu politikanın bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Süper Lig’de hedef büyük

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Eyüpspor, bu sezon Süper Lig’de iddialı bir performans sergiliyor. Yalçın Kayan transferiyle birlikte takımın orta saha rotasyonu güçlenirken, kulübün ligdeki hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemesi bekleniyor.

Taraftardan büyük destek

Transfer haberinin ardından Eyüpspor taraftarı, sosyal medya üzerinden Yalçın Kayan’a destek mesajları gönderdi. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe önemli katkılar sunacağına dair inançlarını dile getirdi.
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