https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/super-ligde-imzalar-atildi-yilin-ilk-transferi-gerceklesti-1092307558.html

Süper Lig'de imzalar atıldı: Yılın ilk transferi gerçekleşti

Süper Lig'de imzalar atıldı: Yılın ilk transferi gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Eyüpspor, yılın ilk transferini gerçekleştirdi. İzmir ekibi Göztepe’den Yalçın Kayan’ı renklerine bağlayan kulüp, 3.5... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T08:39+0300

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spor

kulüp

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izmir

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süper lig

arda turan

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transfer

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Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Eyüpspor, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği ekip, son olarak Göztepe forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.3.5 yıllık sözleşme i̇mzalandıKulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla uzun vadeli bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Eyüpspor’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Fatih Kulaksız: 'Enerjisi yüksek bir transfer'Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferin ardından açıklamalarda bulundu. Kulaksız, Yalçın Kayan’ın Göztepe’deki performansını yakından takip ettiklerini belirtti. Şu ifadeleri kullandı:Yalçın Kayan’ın Kariyerine Kısa BakışFutbola altyapıda başlayan ve Göztepe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Yalçın Kayan, hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig’de birçok önemli karşılaşmada görev aldı.Eyüpspor’un transfer politikasıEyüpspor, son yıllarda izlediği genç ve yerli futbolcu transfer politikasıyla dikkat çekiyor. Kulüp yönetimi, özellikle milli takıma kazandırılabilecek oyunculara yatırım yapmayı sürdürüyor. Yalçın Kayan’ın da bu politikanın bir parçası olduğu vurgulanıyor.Süper Lig’de hedef büyükTeknik direktör Arda Turan yönetiminde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Eyüpspor, bu sezon Süper Lig’de iddialı bir performans sergiliyor. Yalçın Kayan transferiyle birlikte takımın orta saha rotasyonu güçlenirken, kulübün ligdeki hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemesi bekleniyor.Taraftardan büyük destekTransfer haberinin ardından Eyüpspor taraftarı, sosyal medya üzerinden Yalçın Kayan’a destek mesajları gönderdi. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe önemli katkılar sunacağına dair inançlarını dile getirdi.

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