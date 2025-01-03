Küme düşme korkusu: Manchester United için tehlike çanları çalıyor, Osimhen ve Amorim kurtaracak mı?
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Manchester United, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Ruben Amorim yönetiminde de işler düzelmezken son beş maçta yalnızca bir galibiyet aldı. Transfer gündeminde Victor Osimhen'in adı öne çıksa da finansal kısıtlamalar, planları zora sokuyor. İşte ManU'nun son durumu ve geleceğe dair yorumlar.
İngiltere Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Manchester United, 14. sırada yer alıyor. Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile başlayan sezon, daha sonra Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim yönetiminde de toparlanamadı. Kırmızı Şeytanlar, son beş maçta yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
'Kadronun sistemi oynama yeteneği yok'
Sky Sports muhabiri William Bitibiri, Manchester United’daki kötü gidişatı değerlendirdi. Amorim'in, sistemini oyunculara adapte etmekte zorlandığını belirten Bitibiri, şu ifadeleri kullandı:
"Amorim'in sistemi mevcut kadro için uygun değil. Sorun bir ya da iki oyuncuyla sınırlı değil, takım genel olarak yetersiz. Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle Manchester United, yeni transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. Bu da kısa vadede kadronun büyük bir kısmının korunacağını gösteriyor."
"Amorim'in sistemi mevcut kadro için uygun değil. Sorun bir ya da iki oyuncuyla sınırlı değil, takım genel olarak yetersiz. Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle Manchester United, yeni transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. Bu da kısa vadede kadronun büyük bir kısmının korunacağını gösteriyor."
Küme düşme tehlikesi
Bitibiri, Manchester United’ın sezon sonunda nerede olacağının belirsiz olduğunu vurgularken, takımın küme düşme hattının yalnızca yedi puan üzerinde olduğuna dikkat çekti:
"Durum böyle devam ederse sezon sonunda çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler."
"Durum böyle devam ederse sezon sonunda çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler."
Victor Osimhen transferi gündemde
Manchester United’ın adı, son dönemde Victor Osimhen transferiyle anılıyor. Bu iddiaları değerlendiren Bitibiri, Osimhen'in transferinin mantıklı ancak zor bir hamle olacağını belirtti:
"Osimhen, Manchester United’ın ihtiyacı olan türden bir forvet. Ancak Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund gibi oyunculara yapılan harcamalar nedeniyle böyle bir transfer için gerekli bütçeyi yaratmak zor görünüyor."
"Osimhen, Manchester United’ın ihtiyacı olan türden bir forvet. Ancak Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund gibi oyunculara yapılan harcamalar nedeniyle böyle bir transfer için gerekli bütçeyi yaratmak zor görünüyor."
Osimhen Galatasaray’dan ayrılabilir mi?
Galatasaray’da da adı geçen Osimhen’in kariyerine dair yorum yapan Bitibiri, şunları ekledi:
"Eğer Manchester United ciddi bir adım atarsa, Osimhen’i satın almaktan ziyade kiralık olarak kadroya katmayı tercih edebilir. Bu, Galatasaray’daki kariyerinin planlanandan daha kısa sürmesine neden olabilir."
"Eğer Manchester United ciddi bir adım atarsa, Osimhen’i satın almaktan ziyade kiralık olarak kadroya katmayı tercih edebilir. Bu, Galatasaray’daki kariyerinin planlanandan daha kısa sürmesine neden olabilir."
Manchester United’ın geleceği belirsiz
Manchester United’ın tarihindeki en kötü dönemlerden birine tanıklık ettiğini söyleyen Bitibiri, Amorim’in elindeki kadroyla yaz transfer sezonuna kadar dayanmak zorunda olduğunu vurguladı. Kadroda köklü değişiklikler olmadan kırmızı şeytanların toparlanmasının zor olduğunu ifade etti.