https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kume-dusme-korkusu-manchester-united-icin-tehlike-canlari-caliyor-osimhen-ve-amorim-kurtaracak-mi-1092306758.html

Küme düşme korkusu: Manchester United için tehlike çanları çalıyor, Osimhen ve Amorim kurtaracak mı?

Küme düşme korkusu: Manchester United için tehlike çanları çalıyor, Osimhen ve Amorim kurtaracak mı?

Sputnik Türkiye

Manchester United, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Ruben Amorim yönetiminde de işler düzelmezken son beş maçta yalnızca bir galibiyet aldı... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T07:54+0300

2025-01-03T07:54+0300

2025-01-03T07:54+0300

spor

manchester united

osimhen

ruben amorim

premier lig

futbol

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İngiltere Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Manchester United, 14. sırada yer alıyor. Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile başlayan sezon, daha sonra Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim yönetiminde de toparlanamadı. Kırmızı Şeytanlar, son beş maçta yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.'Kadronun sistemi oynama yeteneği yok'Sky Sports muhabiri William Bitibiri, Manchester United’daki kötü gidişatı değerlendirdi. Amorim'in, sistemini oyunculara adapte etmekte zorlandığını belirten Bitibiri, şu ifadeleri kullandı:"Amorim'in sistemi mevcut kadro için uygun değil. Sorun bir ya da iki oyuncuyla sınırlı değil, takım genel olarak yetersiz. Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle Manchester United, yeni transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. Bu da kısa vadede kadronun büyük bir kısmının korunacağını gösteriyor."Küme düşme tehlikesiBitibiri, Manchester United’ın sezon sonunda nerede olacağının belirsiz olduğunu vurgularken, takımın küme düşme hattının yalnızca yedi puan üzerinde olduğuna dikkat çekti:"Durum böyle devam ederse sezon sonunda çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler."Victor Osimhen transferi gündemdeManchester United’ın adı, son dönemde Victor Osimhen transferiyle anılıyor. Bu iddiaları değerlendiren Bitibiri, Osimhen'in transferinin mantıklı ancak zor bir hamle olacağını belirtti:"Osimhen, Manchester United’ın ihtiyacı olan türden bir forvet. Ancak Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund gibi oyunculara yapılan harcamalar nedeniyle böyle bir transfer için gerekli bütçeyi yaratmak zor görünüyor."Osimhen Galatasaray’dan ayrılabilir mi?Galatasaray’da da adı geçen Osimhen’in kariyerine dair yorum yapan Bitibiri, şunları ekledi:"Eğer Manchester United ciddi bir adım atarsa, Osimhen’i satın almaktan ziyade kiralık olarak kadroya katmayı tercih edebilir. Bu, Galatasaray’daki kariyerinin planlanandan daha kısa sürmesine neden olabilir."Manchester United’ın geleceği belirsizManchester United’ın tarihindeki en kötü dönemlerden birine tanıklık ettiğini söyleyen Bitibiri, Amorim’in elindeki kadroyla yaz transfer sezonuna kadar dayanmak zorunda olduğunu vurguladı. Kadroda köklü değişiklikler olmadan kırmızı şeytanların toparlanmasının zor olduğunu ifade etti.

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manchester united, osimhen, ruben amorim, premier lig, futbol