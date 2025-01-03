https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ilk-ucan-arabada-son-durum-300-metre-yukseklikte-60-km-hiz-yapiyor-1092336052.html
İlk 'uçan arabada' son durum: 300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyor
İlk 'uçan arabada' son durum: 300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyor
Sputnik Türkiye
Çin'de geliştirilen il uçan arabanın son durumuna dair yeni açıklamakar yapıldı. Açıklamada, 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi' ile arabanın, 300 metre... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T21:49+0300
2025-01-03T21:49+0300
2025-01-03T21:50+0300
yaşam
uçan araba
çin
uçuş
teknoloji
global times
çin komünist partisi (çkp)
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Çin'deki Southeast Üniversitesinden araştırmacılar, ülkenin 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden' faydalanılarak ilk elektrikli uçan arabasının hem karada hem de havada gidebildiğini açıkladı.Çin medyasının haberine göre, Southeast Üniversitesi, 'Kunpeng No.1' adı verilen elektrikli uçan arabaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden' faydalanılan ilk elektrikli uçan arabanın hem uçabildiği hem de kara aracı olarak kullanılabildiği belirtildi.300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyorArabanın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabildiği kaydedilen açıklamada, aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.Açıklamada, "Bu, Çin'in dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi temelindeki ilk uçan arabası. Ana taşıyıcı olarak dron teknolojisi yerine arabayı kullanıyor ve böylece yerde sürüşle uçuş arasında pürüzsüz bir geçişi mümkün kılıyor." ifadeleri yer aldı.Arabanın, yüksek kapasiteli güç bataryasıyla çalıştığı kaydedilen açıklamada, araştırmacıların uçuş süresini 2 saatin üzerine çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ayasofyanin-gizli-tunelleri-delhizleri-ve-uc-odali-yer-alti-mezari-ziyarete-acilacak--1092332109.html
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uçan araba, çin, uçuş, teknoloji, global times, çin komünist partisi (çkp)
uçan araba, çin, uçuş, teknoloji, global times, çin komünist partisi (çkp)
İlk 'uçan arabada' son durum: 300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyor
21:49 03.01.2025 (güncellendi: 21:50 03.01.2025)
Çin'de geliştirilen il uçan arabanın son durumuna dair yeni açıklamakar yapıldı. Açıklamada, 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi' ile arabanın, 300 metre yükseklikte 60 km hız yapabildiği kaydedildi.
Çin'deki Southeast Üniversitesinden araştırmacılar, ülkenin 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden' faydalanılarak ilk elektrikli uçan arabasının hem karada hem de havada gidebildiğini açıkladı.
Çin medyasının haberine göre, Southeast Üniversitesi, 'Kunpeng No.1' adı verilen elektrikli uçan arabaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden' faydalanılan ilk elektrikli uçan arabanın hem uçabildiği hem de kara aracı olarak kullanılabildiği belirtildi.
300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyor
Arabanın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabildiği kaydedilen açıklamada, aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu, Çin'in dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi temelindeki ilk uçan arabası. Ana taşıyıcı olarak dron teknolojisi yerine arabayı kullanıyor ve böylece yerde sürüşle uçuş arasında pürüzsüz bir geçişi mümkün kılıyor." ifadeleri yer aldı.
Arabanın, yüksek kapasiteli güç bataryasıyla çalıştığı kaydedilen açıklamada, araştırmacıların uçuş süresini 2 saatin üzerine çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.