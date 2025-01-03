https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ilk-ucan-arabada-son-durum-300-metre-yukseklikte-60-km-hiz-yapiyor-1092336052.html

İlk 'uçan arabada' son durum: 300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyor

İlk 'uçan arabada' son durum: 300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyor

Sputnik Türkiye

Çin'de geliştirilen il uçan arabanın son durumuna dair yeni açıklamakar yapıldı. Açıklamada, 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi' ile arabanın, 300 metre... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T21:49+0300

2025-01-03T21:49+0300

2025-01-03T21:50+0300

yaşam

uçan araba

çin

uçuş

teknoloji

global times

çin komünist partisi (çkp)

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Çin'deki Southeast Üniversitesinden araştırmacılar, ülkenin 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden' faydalanılarak ilk elektrikli uçan arabasının hem karada hem de havada gidebildiğini açıkladı.Çin medyasının haberine göre, Southeast Üniversitesi, 'Kunpeng No.1' adı verilen elektrikli uçan arabaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisinden' faydalanılan ilk elektrikli uçan arabanın hem uçabildiği hem de kara aracı olarak kullanılabildiği belirtildi.300 metre yükseklikte 60 km hız yapıyorArabanın 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabildiği kaydedilen açıklamada, aracın havalanması için ağırlık sınırının en fazla 500 kilogram olduğu ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabildiği bildirildi.Açıklamada, "Bu, Çin'in dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi temelindeki ilk uçan arabası. Ana taşıyıcı olarak dron teknolojisi yerine arabayı kullanıyor ve böylece yerde sürüşle uçuş arasında pürüzsüz bir geçişi mümkün kılıyor." ifadeleri yer aldı.Arabanın, yüksek kapasiteli güç bataryasıyla çalıştığı kaydedilen açıklamada, araştırmacıların uçuş süresini 2 saatin üzerine çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ayasofyanin-gizli-tunelleri-delhizleri-ve-uc-odali-yer-alti-mezari-ziyarete-acilacak--1092332109.html

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Sputnik Türkiye

uçan araba, çin, uçuş, teknoloji, global times, çin komünist partisi (çkp)