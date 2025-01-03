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Ayasofya'nın gizli tünelleri, delhizleri ve üç odalı yer altı mezarı ziyarete açılacak
Ayasofya'nın gizli tünelleri, delhizleri ve üç odalı yer altı mezarı ziyarete açılacak
Sputnik Türkiye
Ayasofya Camii'nin tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapıları temizlik çalışmasının ardından ziyarete açılacak. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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ayasofya
ayasofya müzesi
ayasofya camii
restorasyon
tünel
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Ayasofya Camii'nin altında yer alan tünel, mahzen, delhiz ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapılar, temizlik çalışmalarının ardından ziyarete açılacak. Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, beş yıldır sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Böylece Ayasofya'nın o yüzyıllardır ihmal edilmiş olan yer altı güzellikleri ve arkeolojik bulgular kamuoyunun bilgisine sunulmuş olacak" dedi. İstanbul'un tarihine ışık tutacakTemizlik ve restorasyon çalışmalarını Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Ayasofya'yı çevreleyen yaklaşık bir kilometre uzunluğunda, içerisinde tünellerin, mahzenlerin ve mezarın olduğu yer altı yapıların bulunduğunu ifade eden Diker, tüm bu yapıların bir yıl sürmesi planlanan çalışmayla temizleneceğini aktardı.Çalışmaların Türkiye ve dünya kamuoyunun da ilgisini çekeceğini dile getiren Diker, "Bu çalışmayla hem mevcut mekanların belli bir kısmı da olsa ziyarete imkan verebilecek duruma gelebilmesi hem de içindeki bulguların Ayasofya Müzesi arkeolojik yapılarının denetiminde hassas bir şekilde elendikten sonra İstanbul'un tarihine ışık tutabilecek nitelikte olanların da gün yüzüne çıkması çok anlamlı ve değerli." ifadelerini kullandı.Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışmasıDiker, revaklı avlunun altında yer alan bölümlerin Ayasofya ile yaşıt yani bin 500 yıllık olduğunu aktararak, mezar alanının ise mevcut yapıdan daha eski olduğunun değerlendirildiğini belirtti.Yürütülecek çalışmanın önemine değinen Diker, şöyle konuştu:Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini paylaşan Diker, sadece üstyapının değil altyapının da ele alınmasının sevindirici olduğunu kaydetti.
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ayasofya, ayasofya müzesi, ayasofya camii, restorasyon, tünel
ayasofya, ayasofya müzesi, ayasofya camii, restorasyon, tünel

Ayasofya'nın gizli tünelleri, delhizleri ve üç odalı yer altı mezarı ziyarete açılacak

17:58 03.01.2025 (güncellendi: 18:02 03.01.2025)
© AAAyasofya
Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA
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Ayasofya Camii'nin tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapıları temizlik çalışmasının ardından ziyarete açılacak.
Ayasofya Camii'nin altında yer alan tünel, mahzen, delhiz ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapılar, temizlik çalışmalarının ardından ziyarete açılacak. Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, beş yıldır sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Böylece Ayasofya'nın o yüzyıllardır ihmal edilmiş olan yer altı güzellikleri ve arkeolojik bulgular kamuoyunun bilgisine sunulmuş olacak" dedi.
© Vakıflar Genel MüdürlüğüAyasofya
Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
Ayasofya
© Vakıflar Genel Müdürlüğü

İstanbul'un tarihine ışık tutacak

Temizlik ve restorasyon çalışmalarını Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Ayasofya'yı çevreleyen yaklaşık bir kilometre uzunluğunda, içerisinde tünellerin, mahzenlerin ve mezarın olduğu yer altı yapıların bulunduğunu ifade eden Diker, tüm bu yapıların bir yıl sürmesi planlanan çalışmayla temizleneceğini aktardı.
Çalışmaların Türkiye ve dünya kamuoyunun da ilgisini çekeceğini dile getiren Diker, "Bu çalışmayla hem mevcut mekanların belli bir kısmı da olsa ziyarete imkan verebilecek duruma gelebilmesi hem de içindeki bulguların Ayasofya Müzesi arkeolojik yapılarının denetiminde hassas bir şekilde elendikten sonra İstanbul'un tarihine ışık tutabilecek nitelikte olanların da gün yüzüne çıkması çok anlamlı ve değerli." ifadelerini kullandı.
© Vakıflar Genel MüdürlüğüAyasofya
Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
Ayasofya
© Vakıflar Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışması

Diker, revaklı avlunun altında yer alan bölümlerin Ayasofya ile yaşıt yani bin 500 yıllık olduğunu aktararak, mezar alanının ise mevcut yapıdan daha eski olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
Yürütülecek çalışmanın önemine değinen Diker, şöyle konuştu:
''Ayasofya'nın mevcut iklimlendirmesinin konforu, daha rahat nefes alabilmesi için de bu yer altı yapılarının temizliğinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu, daha önce yapılanlardan çok daha kapsamlı ve uzun vadeli bir çalışma olacak. Ayasofya gibi çok önemli bir eserin yer altı yapılarının temizlenmesi İstanbul'a yepyeni kazanımlar sunacaktır. Kültürel mirasımızın tekrar gündeme gelmesi Ayasofya'ya karşı olan ilginin, sevginin daha da artışına sebebiyet verecektir."
Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini paylaşan Diker, sadece üstyapının değil altyapının da ele alınmasının sevindirici olduğunu kaydetti.
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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