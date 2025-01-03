https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/engin-altan-duzyatan-hindistanda-300-milyon-musluman-yasiyorsa-295-milyonu-beni-taniyordur-1092314298.html

Engin Altan Düzyatan: Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur

Engin Altan Düzyatan: Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur

Sputnik Türkiye

Engin Altan Düzyatan, kadrosunda yer aldığı dizilerin Hindistan'da yayınlandığını ve orada tanınır olduğunu söyledi. Düzyatan, "Hindistan'da 300 milyon... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:14+0300

2025-01-03T11:14+0300

2025-01-03T11:14+0300

yaşam

engin altan düzyatan

oyuncu

dizi

film

hindistan

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Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Saba Tümer'in televizyon programına konuk oldu. Türk dizilerinin dünyanın birçok yerinde yayınlandığını ve ilgi gördüğünü belirten Düzyatan, Hindistan ve Pakistan'da tanındığını vurguladı. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Düzyatan, "Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/dizi-sektorunde-zor-gunler-13-dizi-final-yapti-1092248967.html

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