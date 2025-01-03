https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/engin-altan-duzyatan-hindistanda-300-milyon-musluman-yasiyorsa-295-milyonu-beni-taniyordur-1092314298.html
Engin Altan Düzyatan: Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur
Engin Altan Düzyatan: Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur
Sputnik Türkiye
Engin Altan Düzyatan, kadrosunda yer aldığı dizilerin Hindistan'da yayınlandığını ve orada tanınır olduğunu söyledi. Düzyatan, "Hindistan'da 300 milyon... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T11:14+0300
2025-01-03T11:14+0300
2025-01-03T11:14+0300
yaşam
engin altan düzyatan
oyuncu
dizi
film
hindistan
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Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Saba Tümer'in televizyon programına konuk oldu. Türk dizilerinin dünyanın birçok yerinde yayınlandığını ve ilgi gördüğünü belirten Düzyatan, Hindistan ve Pakistan'da tanındığını vurguladı. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Düzyatan, "Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/dizi-sektorunde-zor-gunler-13-dizi-final-yapti-1092248967.html
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engin altan düzyatan, diriliş ertuğrul engin altan düzyatan, engin altan düzyatan hindistan
engin altan düzyatan, diriliş ertuğrul engin altan düzyatan, engin altan düzyatan hindistan
Engin Altan Düzyatan: Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur
Engin Altan Düzyatan, kadrosunda yer aldığı dizilerin Hindistan'da yayınlandığını ve orada tanınır olduğunu söyledi. Düzyatan, "Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur" dedi.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Saba Tümer'in televizyon programına konuk oldu.
Türk dizilerinin
dünyanın birçok yerinde yayınlandığını ve ilgi gördüğünü belirten Düzyatan, Hindistan ve Pakistan'da tanındığını vurguladı.
Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Düzyatan, "Hindistan'da 300 milyon Müslüman yaşıyorsa 295 milyonu beni tanıyordur" dedi.