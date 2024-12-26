https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sakir-pasa-ailesi-dizisi-platosunda-yangin-cikti-kosk-kule-dondu-set-ertelendi-1092053946.html
Şakir Paşa Ailesi dizisi platosunda yangın çıktı: Köşk küle döndü, set ertelendi
Şakir Paşa Ailesi dizisi platosunda yangın çıktı: Köşk küle döndü, set ertelendi
Sputnik Türkiye
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin platosunda yangın... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T13:37+0300
2024-12-26T13:37+0300
2024-12-26T13:37+0300
yaşam
şakir paşa ailesi
yangın
dizi
türkiye
fırat tanış
vahide perçin
devrim yakut
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekildiği platoda yangın çıktı. Dizide kullanılan Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Dizi çekimleri bir süre ertelendi.Dizi setinde yangın Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizinin Kartal'daki çekim platosunda yangın çıktı. Gece 01:30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı ve küle döndü.'Şakir Paşa Köşkü kül oldu'Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çevrede büyük panik yarattı, cadde giriş çıkışa kapatıldı.Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.Setteki çekimler durduSabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi. Yangınla ilgili yapım şirketinin sayfasından da açıklama yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/torunlarinin-davalik-oldugu-dizi-sakir-pasa-ailesi-hikayesi-nasil-bitecek-halikarnas-balikcisi-1091890624.html
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Şakir Paşa Ailesi dizisi platosunda yangın çıktı: Köşk küle döndü, set ertelendi
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin platosunda yangın çıktı. Gece 01:30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Dizi çekimleri ertelendi.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekildiği platoda yangın çıktı. Dizide kullanılan Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Dizi çekimleri bir süre ertelendi.
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.
Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizinin Kartal'daki çekim platosunda yangın çıktı. Gece 01:30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı ve küle döndü.
'Şakir Paşa Köşkü kül oldu'
Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çevrede büyük panik yarattı, cadde giriş çıkışa kapatıldı.
Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.
Sabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi. Yangınla ilgili yapım şirketinin sayfasından da açıklama yayınlandı.