https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sakir-pasa-ailesi-dizisi-platosunda-yangin-cikti-kosk-kule-dondu-set-ertelendi-1092053946.html

Şakir Paşa Ailesi dizisi platosunda yangın çıktı: Köşk küle döndü, set ertelendi

Şakir Paşa Ailesi dizisi platosunda yangın çıktı: Köşk küle döndü, set ertelendi

Sputnik Türkiye

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin platosunda yangın... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T13:37+0300

2024-12-26T13:37+0300

2024-12-26T13:37+0300

yaşam

şakir paşa ailesi

yangın

dizi

türkiye

fırat tanış

vahide perçin

devrim yakut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092053762_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a401b63f98199e60e8d014f331ee51da.jpg

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekildiği platoda yangın çıktı. Dizide kullanılan Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Dizi çekimleri bir süre ertelendi.Dizi setinde yangın Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizinin Kartal'daki çekim platosunda yangın çıktı. Gece 01:30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı ve küle döndü.'Şakir Paşa Köşkü kül oldu'Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çevrede büyük panik yarattı, cadde giriş çıkışa kapatıldı.Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.Setteki çekimler durduSabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi. Yangınla ilgili yapım şirketinin sayfasından da açıklama yayınlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/torunlarinin-davalik-oldugu-dizi-sakir-pasa-ailesi-hikayesi-nasil-bitecek-halikarnas-balikcisi-1091890624.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şakir paşa dizisi yangın, şakir paşa dizi platsu yangın, şakir paşa dizisi, şakir paşa ailesi, osmanlı dizileri, şakir paşa hikayesi, şakir paşa aile belgeseli, osmanlı tarihi dizileri, şakir paşa olayları, şakir paşa aile dramı, şakir paşa ve ailesi, tarihi osmanlı dizisi, şakir paşa netflix, şakir paşa fragman, osmanlı dönemi dizileri, osmanlı ailesi dramı, şakir paşa biyografi dizisi