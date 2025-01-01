https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/dizi-sektorunde-zor-gunler-13-dizi-final-yapti-1092248967.html
Dizi sektöründe zor günler: 13 dizi final yaptı
Dizi sektöründe zor günler: 13 dizi final yaptı
Sputnik Türkiye
Dizi sektörü, ekonomik krizin etkisiyle zorlu bir sezon geçiriyor. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok yapım ekranda tutunamadı. Bu yıl 13 dizi final... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T15:43+0300
2025-01-01T15:43+0300
2025-01-01T15:43+0300
yaşam
dizi
final
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
kalpazan
kör nokta
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Dizi sektörü, reklam gelirlerinin enflasyon karşısında gerilemesiyle ciddi bir kriz yaşıyor. Geçen yıl elde edilen reytingle toplanan reklam gelirlerinin bu sezon yarı yarıya düşmesi, sektör üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Uzun vadede dizi sayısında ciddi bir azalma bekleniyor.'Yabani'nin finali ertelendiBu sezon ekranda tutunamayıp final yapan 13 dizi sektörün içinde bulunduğu krizin göstergesi oldu. Yeni başlayan dizilerden final yapanlar şunlar: "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding".Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz sezondan kalan ve bu sezon sona eren diziler ise şunlar: "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani". Özellikle "Yabani", final yapması beklenen tarihte RTÜK’ün yayın durdurma kararı alması nedeniyle finalini yeni yıla ertelemek zorunda kaldı.Reklam gelirlerinin enflasyon oranında artmaması, yapımların maliyetlerini karşılamakta zorlanmasına yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmani-istanbula-kar-yagisi-icin-yeni-tarihi-acikladi-soguk-hava-dalgasiyla-geliyor-1092246972.html
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dizi, final, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kalpazan, kör nokta
dizi, final, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kalpazan, kör nokta
Dizi sektöründe zor günler: 13 dizi final yaptı
Dizi sektörü, ekonomik krizin etkisiyle zorlu bir sezon geçiriyor. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok yapım ekranda tutunamadı. Bu yıl 13 dizi final yaptı; 8’i yeni başlayan projelerden oluşurken, 5’i geçen sezonun devamıydı. "Yabani" dizisinin finali ise RTÜK kararı nedeniyle yeni yıla ertelendi.
Dizi sektörü, reklam gelirlerinin enflasyon karşısında gerilemesiyle ciddi bir kriz yaşıyor. Geçen yıl elde edilen reytingle toplanan reklam gelirlerinin bu sezon yarı yarıya düşmesi, sektör üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Uzun vadede dizi sayısında ciddi bir azalma bekleniyor.
'Yabani'nin finali ertelendi
Bu sezon ekranda tutunamayıp final yapan 13 dizi sektörün içinde bulunduğu krizin göstergesi oldu. Yeni başlayan dizilerden final yapanlar şunlar: "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding".
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz sezondan kalan ve bu sezon sona eren diziler ise şunlar: "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani". Özellikle "Yabani", final yapması beklenen tarihte RTÜK’ün yayın durdurma kararı alması nedeniyle finalini yeni yıla ertelemek zorunda kaldı.
Reklam gelirlerinin enflasyon oranında artmaması, yapımların maliyetlerini karşılamakta zorlanmasına yol açtı.