https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/dizi-sektorunde-zor-gunler-13-dizi-final-yapti-1092248967.html

Dizi sektöründe zor günler: 13 dizi final yaptı

Dizi sektöründe zor günler: 13 dizi final yaptı

Sputnik Türkiye

Dizi sektörü, ekonomik krizin etkisiyle zorlu bir sezon geçiriyor. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok yapım ekranda tutunamadı. Bu yıl 13 dizi final... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T15:43+0300

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2025-01-01T15:43+0300

yaşam

dizi

final

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

kalpazan

kör nokta

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Dizi sektörü, reklam gelirlerinin enflasyon karşısında gerilemesiyle ciddi bir kriz yaşıyor. Geçen yıl elde edilen reytingle toplanan reklam gelirlerinin bu sezon yarı yarıya düşmesi, sektör üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Uzun vadede dizi sayısında ciddi bir azalma bekleniyor.'Yabani'nin finali ertelendiBu sezon ekranda tutunamayıp final yapan 13 dizi sektörün içinde bulunduğu krizin göstergesi oldu. Yeni başlayan dizilerden final yapanlar şunlar: "Kör Nokta", "Kötü Kan", "Güzel Aşklar Diyarı", "Karadut", "Gizli Bahçe", "Kalpazan", "Aşk Evlilik Boşanma" ve "Holding".Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz sezondan kalan ve bu sezon sona eren diziler ise şunlar: "Taş, Kağıt Makas", "Kirli Sepeti", "Kara Ağaç", "Yalan" ve "Yabani". Özellikle "Yabani", final yapması beklenen tarihte RTÜK’ün yayın durdurma kararı alması nedeniyle finalini yeni yıla ertelemek zorunda kaldı.Reklam gelirlerinin enflasyon oranında artmaması, yapımların maliyetlerini karşılamakta zorlanmasına yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmani-istanbula-kar-yagisi-icin-yeni-tarihi-acikladi-soguk-hava-dalgasiyla-geliyor-1092246972.html

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dizi, final, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kalpazan, kör nokta