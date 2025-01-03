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Enflasyon oranıyla belli oldu: Ocak ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Enflasyon oranıyla belli oldu: Ocak ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Sputnik Türkiye
Kira artış oranı açıklandı. Yüzde 58.51'lik TÜFE oranıyla 2025 Ocak ayı kira zam oranı belirlendi. Ev ve işyeri kiracıları için zam hesaplamasında TÜFE... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:17+0300
2025-01-03T11:06+0300
ekonomi
kira
kira zam oranı
kira artış oranı
tüik
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2025 ocak ayı kira artış oranı yüzde 58.51 olarak hesaplandı. Son iki yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının sona ermesiyle, ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar, 12 aylık TÜFE oranlarına göre zam yapacak. Ev sahipleri bu oranı aşamayacak.Hükümet tarafından Temmuz 2022'de yürürlüğe giren ve iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı, Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Bu nedenle 2025 yılında kiracılar, 12 aylık TÜFE verilerine göre hesaplama yaparak ev sahiplerine zamlı kira bedeli ödeyecek. Ocak 2025'te bu oran, yüzde 58,51 olarak uygulanacak.Kira zammı nasıl hesaplanır?Ocak 2025 kira artışı için bir örnek hesaplama:Bu hesaplama, kiracıların mevcut kira bedellerine yüzde 58.51 oranında zam yapılarak yeni kira tutarını bulmasını sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-ve-memur-emekli-2025-zammi-6-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-maaslari-ne-1092309085.html
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Enflasyon oranıyla belli oldu: Ocak ayı kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

10:17 03.01.2025 (güncellendi: 11:06 03.01.2025)
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
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Kira artış oranı açıklandı. Yüzde 58.51'lik TÜFE oranıyla 2025 Ocak ayı kira zam oranı belirlendi. Ev ve işyeri kiracıları için zam hesaplamasında TÜFE oranları esas alınacak. Hükümetin iki yıldır uyguladığı yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle birlikte kiracılar yeni kira tutarlarını TÜFE oranlarına göre belirleyecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2025 ocak ayı kira artış oranı yüzde 58.51 olarak hesaplandı. Son iki yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının sona ermesiyle, ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar, 12 aylık TÜFE oranlarına göre zam yapacak. Ev sahipleri bu oranı aşamayacak.
Hükümet tarafından Temmuz 2022'de yürürlüğe giren ve iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı, Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Bu nedenle 2025 yılında kiracılar, 12 aylık TÜFE verilerine göre hesaplama yaparak ev sahiplerine zamlı kira bedeli ödeyecek. Ocak 2025'te bu oran, yüzde 58,51 olarak uygulanacak.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Ocak 2025 kira artışı için bir örnek hesaplama:
Mevcut kira bedeli: 23.000 TL
Artış oranı: Yüzde 58.51
Artış tutarı: 13.457 TL
Yeni kira bedeli: 36.457 TL
Bu hesaplama, kiracıların mevcut kira bedellerine yüzde 58.51 oranında zam yapılarak yeni kira tutarını bulmasını sağlıyor.
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