https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-netlesti-1092307812.html

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı netleşti

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı netleşti

Sputnik Türkiye

Memur ve emeklilerin merakla takip ettiği aralık ayı enflasyon rakamları bugün belli oluyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika enflasyon oranını... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T09:15+0300

2025-01-03T09:15+0300

2025-01-03T10:20+0300

ekonomi

enflasyon

enagrup

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli zammı

ssk

bağ-kur

enflasyon araştırma grubu

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika aralık ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. Buna göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.34 artarken yıllık enflasyon yüzde 83.40 oldu.Ana harcama grup enflasyon oranlarıTÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 5.59 ile "Eğlence ve kültürde" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0.00 ile "Sağlık" grubunda oldu.Enflasyon beklentileri ne yöndeydi?Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.61), bir önceki ay yüzde 47.09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45.21'e ineceği öngörülüyor.Enflasyonda öncü göstergeler neye işaret etti?İTO, 2024 Aralık İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar aralık ayında yüzde 1.74 arttı. Toptan fiyatlar yüzde 0.82 artış gösterdi.TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?Memur ve emekli maaşlarında zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamları ise saat 10.00'dan TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon, aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1.03 olurken yıllık bazda yüzde 44.38'e geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/tuik-son-dakika-enflasyon-verilerini-duyurdu-aralik-ayi-tufe-verileri-ne-oldu-1092308932.html

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