https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/elon-musktan-ingiltere-kralina-cagri-parlamentoyu-feshet-ingilterenin-tek-kurtulus-yolu-bu---1092324303.html

Elon Musk'tan İngiltere Kralı'na çağrı: Parlamentoyu feshet. İngiltere'nin tek kurtuluş yolu bu

Elon Musk'tan İngiltere Kralı'na çağrı: Parlamentoyu feshet. İngiltere'nin tek kurtuluş yolu bu

Sputnik Türkiye

Dünyanın en zengin insanı ve Trump'un yakın destekçisi Elon Musk, İngiltere Kralı'na parlamentoyu feshetmesi yönünde seslendi. Musk, İngiltere'nin acilen... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T14:22+0300

2025-01-03T14:22+0300

2025-01-03T14:23+0300

dünya

birleşik krallık

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almanya

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Amerikalı iş insanı Elon Musk, İngiltere Kralı III. Charles’ın parlamentoyu feshederek ülkede genel seçimlere gitmesi gerektiği görüşüne destek verdi. Musk, sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının, “Ülkenin güvenliği için Kral Charles parlamentoyu feshederek genel seçim ilan etmeli. Çok geç olmadan harekete geçmeli.” ifadelerini içeren paylaşımına “Evet” yanıtını verdi. Musk, daha önce de İngiltere’de yeni bir parlamento seçimi yapılması çağrısında bulunmuş, bunu, iktidardaki İşçi Partisi’nin son anketlerde aldığı düşük sonuçlarla gerekçelendirmişti. Sky News’un aralık ayı sonunda Pollbase verilerini analiz ederek hazırladığı rapora göre, İngiltere’de İşçi Partisi’nin popülaritesi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyesine indi. İşçi Partisi, halkın yalnızca yüzde 26,6’sının desteğini alırken, Elon Musk’ın desteklediği Reform UK partisinin popülaritesi yüzde 21’e çıkarak 2024’te yüzde 11,3’lük bir artış gösterdi. Musk, daha önce Reform UK Partisi’ni desteklediğini açıklamış ve bu partiyi İngiltere’nin 'tek umudu' olarak nitelendirmişti. Reform UK lideri Nigel Farage, Telegraph’a yazdığı bir makalede Musk ile eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldiklerini ve partinin finansmanı konusunu görüştüklerini ifade etmişti. Farage, Musk’ın desteğini açıkça dile getirdiğini belirtmişti.Almanya'da da siyasete karışıyorMusk, İngiltere’de olduğu gibi Avrupa’da da sağ partilere desteğini dile getiriyor. Almanya’da 'Alternatif için Almanya' (AfD) partisini desteklediğini belirten Musk, Welt gazetesinde yayımlanan makalesinde, AfD’nin ülkeyi eski gücüne kavuşturabilecek tek siyasi güç olduğunu savundu. Ancak bu açıklama Almanya’da ve Welt gazetesinde büyük tartışmalara yol açtı. Gazetenin görüş yazıları bölümünün başındaki isim Eva Marie Kögel, makale sonrası istifa etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz ise bu makaleyi Almanya seçimlerine 'benzeri görülmemiş bir müdahale' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/elon-musk-almanyayi-birbirine-katti-scholza-hakaret-etti-destekledigi-partiyi-acikladi-1092206000.html

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birleşik krallık, almanya federal haber alma servisi (bnd), almanya, almanya için alternatif (afd), elon musk, donald trump, abd, cumhuriyetçiler, nigel farage, muhafazakar parti (ingiltere), işçi partisi, abd