https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/caykur-rizespor-besiktas-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092334736.html

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, beIN Sports 1... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de bekleneni veremeyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, yeni yılın ilk maçında Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Müsabakanın hakemi Ozan Ergün olurken VAR hakemi Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Mustafa Savranlar görev alacak. Beşiktaş’ta Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, Ciro Immobile ve Tayyip Talha Sanuç forma giyebilecek. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de Rizespor’a konuk olduğu son 11 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.Beşiktaş-Rizespor İlk 11’leri kim?Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mocsi, Taha, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, SoweBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile

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