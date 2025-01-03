https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/fenerbahce-kongre-uyesinden-neze-ahlaksiz-teklif-3-4-bin-dolara-neler-olur-1092333562.html

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif: '3-4 bin dolara neler olur?'

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif: '3-4 bin dolara neler olur?'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan Fenerbahçe kongre üyesini ifşa etti. Kongre üyesi, Nez’e 3 - 4 bin dolara ilişki... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T18:22+0300

2025-01-03T18:22+0300

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türkiye

fenerbahçe

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sosyal medya

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Şarkıcı Nez, sosyal medya hesabından Fenerbahçe kongre üyesinin para karşılığı ilişki teklifini ifşa etti.Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nez, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan Fenerbahçe kongre üyesi bir kişiyi ifşa etti. Fenerbahçeli şahıs, Nez’e '3 bin veya 4 bin dolara neler olabilir?' şeklinde mesaj gönderdi. Şarkıcı Nez, yazışmaları paylaşarak duruma tepki gösterirken şahsın Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu belirtti. Konunun Fenerbahçe yetkililerine ulaşmasının ardından Başkan Ali Koç devreye girdi. Koç, şahsın kongre üyeliğinin askıya alınması ve statlara alınmaması talimatını verdi.Nez kimdir?Nez, tam adıyla Nezihe Kalkan, 15 Nisan 1979 tarihinde İzmir’de doğmuş bir Türk pop ve caz sanatçısı olarak tanındı. Sahne enerjisi, kendine özgü vokal tarzı ve dans performanslarıyla Türkiye'de ünlenen isim genellikle magazin haberleriyle gündeme geldi.

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