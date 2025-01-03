https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/fenerbahce-kongre-uyesinden-neze-ahlaksiz-teklif-3-4-bin-dolara-neler-olur-1092333562.html
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif: '3-4 bin dolara neler olur?'
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif: '3-4 bin dolara neler olur?'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan Fenerbahçe kongre üyesini ifşa etti. Kongre üyesi, Nez’e 3 - 4 bin dolara ilişki... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T18:22+0300
2025-01-03T18:22+0300
2025-01-03T18:22+0300
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fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
ali koç
şarkıcı
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
dans
ahlak
ahlak büro amirliği
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Şarkıcı Nez, sosyal medya hesabından Fenerbahçe kongre üyesinin para karşılığı ilişki teklifini ifşa etti.Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nez, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan Fenerbahçe kongre üyesi bir kişiyi ifşa etti. Fenerbahçeli şahıs, Nez’e '3 bin veya 4 bin dolara neler olabilir?' şeklinde mesaj gönderdi. Şarkıcı Nez, yazışmaları paylaşarak duruma tepki gösterirken şahsın Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu belirtti. Konunun Fenerbahçe yetkililerine ulaşmasının ardından Başkan Ali Koç devreye girdi. Koç, şahsın kongre üyeliğinin askıya alınması ve statlara alınmaması talimatını verdi.Nez kimdir?Nez, tam adıyla Nezihe Kalkan, 15 Nisan 1979 tarihinde İzmir’de doğmuş bir Türk pop ve caz sanatçısı olarak tanındı. Sahne enerjisi, kendine özgü vokal tarzı ve dans performanslarıyla Türkiye'de ünlenen isim genellikle magazin haberleriyle gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/fenerbahce-transferde-buyuk-oynuyor-kadikoye-dunya-yildizlari-yagacak-1092274628.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, şarkıcı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, dans, ahlak, ahlak büro amirliği, mahkeme
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, şarkıcı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, dans, ahlak, ahlak büro amirliği, mahkeme
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif: '3-4 bin dolara neler olur?'
Ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan Fenerbahçe kongre üyesini ifşa etti. Kongre üyesi, Nez’e 3 - 4 bin dolara ilişki teklifinde bulunurken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şahsın kongre üyeliğinin askıya alınması ve statlara alınmaması talimatını verdi.
Şarkıcı Nez, sosyal medya hesabından Fenerbahçe kongre üyesinin para karşılığı ilişki teklifini ifşa etti.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nez, sosyal medya üzerinden kendisine ahlaksız teklifte bulunan Fenerbahçe kongre üyesi bir kişiyi ifşa etti. Fenerbahçeli şahıs, Nez’e '3 bin veya 4 bin dolara neler olabilir?' şeklinde mesaj gönderdi. Şarkıcı Nez, yazışmaları paylaşarak duruma tepki gösterirken şahsın Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu belirtti. Konunun Fenerbahçe yetkililerine ulaşmasının ardından Başkan Ali Koç devreye girdi. Koç, şahsın kongre üyeliğinin askıya alınması ve statlara alınmaması talimatını verdi.
Nez, tam adıyla Nezihe Kalkan, 15 Nisan 1979 tarihinde İzmir’de doğmuş bir Türk pop ve caz sanatçısı olarak tanındı. Sahne enerjisi, kendine özgü vokal tarzı ve dans performanslarıyla Türkiye'de ünlenen isim genellikle magazin haberleriyle gündeme geldi.