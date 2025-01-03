https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ankarada-ekmege-zam-geldi-1092317089.html
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Sputnik Türkiye
Ankara’da ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Buna göre, 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12.5 liraya yükseldi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T11:58+0300
2025-01-03T11:58+0300
2025-01-03T12:00+0300
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ankara ekmek, ekmek zam, ankara ekmek fiyatı
ankara ekmek, ekmek zam, ankara ekmek fiyatı
Ankara'da ekmeğe zam geldi
11:58 03.01.2025 (güncellendi: 12:00 03.01.2025)
Ankara’da ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Buna göre, 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12.5 liraya yükseldi.