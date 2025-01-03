https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/arastirma-kahvalti-yapmamak-bel-cevresini-yuzde-4-buyutuyor-1092304982.html

Araştırma: Kahvaltı yapmamak, bel çevresini yüzde 4 büyütüyor

Araştırma: Kahvaltı yapmamak, bel çevresini yüzde 4 büyütüyor

Sputnik Türkiye

İspanyol bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, 383 yetişkinin üç yıl boyunca diyet ve sağlık durumu takip edildi. Kahvaltıda 'ideal miktarda'... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T00:50+0300

2025-01-03T00:50+0300

2025-01-03T00:50+0300

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Bilim insanları, kilo vermek isteyenlerin kahvaltıyı atlamaması gerektiğini açıkladı.İspanya'nın Barselona kentinde bulunan bir hastanede 55-75 yaş arasındaki 383 obez birey üzerinde yapılan araştırma, katılımcıların kahvaltı kalori alımlarıyla sağlık ölçümlerini karşılaştırdı. Tüm katılımcılar, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp problemleri ve diyabet riskini artıran metabolik sendrom teşhisiyle klinik bir deneye katıldılar. Bu deneyde, sebze ve tam tahıllar açısından zengin bir Akdeniz diyeti uygulandı. Bel çevreleri yüzde 4 daha büyük oluyorAraştırmada, kahvaltıda çok az ya da çok fazla yiyenlerin VKİ’sinin yüzde 2 ile 3.5 daha yüksek olduğu ve bel çevresinin de yüzde 2 ile yüzde 4 daha büyük olduğu görüldü. Kan testlerinin analizinde ise kahvaltıda az ya da çok yiyenlerin kanlarındaki yağ seviyelerinin daha yüksek olduğu ve bunun kalp hastalığında risk faktörü olarak kabul edildiği ifade edildi.Kahvaltı kilo yönetiminde etkili rol oynuyorBilim insanları, kahvaltının sadece kalorisi değil, besin kalitesinin de sağlık üzerinde etkili olduğunu belirtti. Yüksek yağ, tuz ve şeker içeren yiyecekler (kızartmalar gibi) tüketenlerin, kalori miktarından bağımsız olarak daha kötü sağlık sonuçlarına sahip olduğu bulundu. Araştırma sonucunda bilim insanları, kahvaltının dengeli ve kaliteli olmasının genel sağlık ve kilo yönetimi açısından önemli bir rol oynadığını vurgularken diyet yapanların günlük enerji alımının yüzde 20-30’unu kahvaltıda tüketmesi gerektiğini açıkladı. Bu, erkekler için 500-750 kalori, kadınlar için ise 400-600 kalori anlamına geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/bilim-insanlari-duyurdu-elektronik-sigara-kullanimi-bunamaya-neden-oluyor-1092261322.html

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