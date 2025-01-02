https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/bilim-insanlari-duyurdu-elektronik-sigara-kullanimi-bunamaya-neden-oluyor-1092261322.html
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
Sputnik Türkiye
Indiana Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından iki yıl boyunca izlenen 15 yaşından küçük 10 bin kişinin elektronik sigara kullanımına bağlı olarak... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T00:30+0300
2025-01-02T00:30+0300
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sigara yasağı
sigara içmek
elektronik sigara
mentollü sigara
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Bilim insanları elektronik sigara kullanan ergenlerde ileri yaşlarda demans ve bunama gözlemlendiğini duyurdu.Indiana Üniversitesi’nden bilim insanları, 10 bine yakın genci iki yıl boyunca izledi. Katılımcıların yüzde 35’i, 15 yaşından önce alkol, uyuşturucu veya elektronik sigara kullandıklarını bildirirken araştırmacılar, bu yaşta madde kullanan gençlerin beyninde duyguları düzenlemekle bağlantılı prefrontal korteksin daha ince olduğunu, buna karşın hafıza, zevk ve hormon üretimiyle bağlantılı subkortikal alanların daha büyük olduğunu belirledi.JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya göre alkol, impuls kontrolü, hafıza ve öğrenme alanlarının büyümesini engellerken depresyon riskini artırıyor. Elektronik sigaranın ise beyni besleyen damarları daraltarak demans ve bunama riskini artırdığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/mecliste-elektronik-sigara-icildi-saglik-reformu-tartisiliyordu-1091771250.html
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Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
Indiana Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından iki yıl boyunca izlenen 15 yaşından küçük 10 bin kişinin elektronik sigara kullanımına bağlı olarak beyninde duyguları düzenlemekle bağlantılı prefrontal korteksin daha ince olduğu, buna karşın hafıza, zevk ve hormon üretimiyle bağlantılı subkortikal alanların daha büyük olduğu gözlemlendi.
Bilim insanları elektronik sigara kullanan ergenlerde ileri yaşlarda demans ve bunama gözlemlendiğini duyurdu.
Indiana Üniversitesi’nden bilim insanları, 10 bine yakın genci iki yıl boyunca izledi. Katılımcıların yüzde 35’i, 15 yaşından önce alkol, uyuşturucu veya elektronik sigara kullandıklarını bildirirken araştırmacılar, bu yaşta madde kullanan gençlerin beyninde duyguları düzenlemekle bağlantılı prefrontal korteksin daha ince olduğunu, buna karşın hafıza, zevk ve hormon üretimiyle bağlantılı subkortikal alanların daha büyük olduğunu belirledi.
JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya göre alkol, impuls kontrolü, hafıza ve öğrenme alanlarının büyümesini engellerken depresyon riskini artırıyor. Elektronik sigaranın ise beyni besleyen damarları daraltarak demans ve bunama riskini artırdığı tespit edildi.