https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/bilim-insanlari-duyurdu-elektronik-sigara-kullanimi-bunamaya-neden-oluyor-1092261322.html

Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor

Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor

Sputnik Türkiye

Indiana Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından iki yıl boyunca izlenen 15 yaşından küçük 10 bin kişinin elektronik sigara kullanımına bağlı olarak... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T00:30+0300

2025-01-02T00:30+0300

2025-01-02T00:30+0300

dünya

bilim

bilim insanları

bilim insanı

sigara

sigara paketi

sigara yasağı

sigara içmek

elektronik sigara

mentollü sigara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104020/25/1040202585_0:140:3196:1939_1920x0_80_0_0_ffd258fbf9bb8f26ffb22b51eed904f6.jpg

Bilim insanları elektronik sigara kullanan ergenlerde ileri yaşlarda demans ve bunama gözlemlendiğini duyurdu.Indiana Üniversitesi’nden bilim insanları, 10 bine yakın genci iki yıl boyunca izledi. Katılımcıların yüzde 35’i, 15 yaşından önce alkol, uyuşturucu veya elektronik sigara kullandıklarını bildirirken araştırmacılar, bu yaşta madde kullanan gençlerin beyninde duyguları düzenlemekle bağlantılı prefrontal korteksin daha ince olduğunu, buna karşın hafıza, zevk ve hormon üretimiyle bağlantılı subkortikal alanların daha büyük olduğunu belirledi.JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya göre alkol, impuls kontrolü, hafıza ve öğrenme alanlarının büyümesini engellerken depresyon riskini artırıyor. Elektronik sigaranın ise beyni besleyen damarları daraltarak demans ve bunama riskini artırdığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/mecliste-elektronik-sigara-icildi-saglik-reformu-tartisiliyordu-1091771250.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilim, bilim insanları, bilim insanı, sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, mentollü sigara, sigara kağıdı, e-sigara