https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/agri-kesici-ilaclarin-bilinmeyen-etkileri-aldiginiz-kararlari-etkiliyor-olabilir-1092305584.html
Ağrı kesici ilaçların bilinmeyen etkileri: Aldığınız kararları etkiliyor olabilir
Ağrı kesici ilaçların bilinmeyen etkileri: Aldığınız kararları etkiliyor olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir bilimsel çalışma, dünya çapındaki en yaygın ağrı kesicinin, baş ağrısının şiddetini hafifletmekten daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T02:00+0300
2025-01-03T02:00+0300
2025-01-03T02:00+0300
yaşam
ağrı kesici
ağrı kesici
risk
karar
ilaç
araştırma
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'Social Cognitive and Affective Neuroscience' dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmada, ağrı kesicilerde kullanılan 'asetaminofen' maddesinin sadece bir ağrı kesiciden daha fazlası olabileceği belirtildi. Araştırma ağrı kesicilerin risk alma eğilimini artırabileceğini gösteriyor. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden sinir bilimci Baldwin Way'e göre ilaç, riskli faaliyetler hakkında düşünürken korku gibi olumsuz duyguları azaltıyor.500'den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı araştırmada, öğrenciler ya bir doz 'asetaminofen' aldılar ve daha sonra patlama riskiyle birlikte hayali para kazanmak için balonları şişirmek gibi risk alma davranışlarını ölçen testlere tabi tutuldular. Sonuçlar ise, 'asetaminofen' alanların kontrol grubuyla karşılaştırıldığında risk almaya daha yatkın olduğunu gösterdi.Çalışma aynı zamanda farklı senaryolarda risk kabulüyle ilgili anketleri de içeriyordu ve sonuçlar, asetaminofen kullananlar arasında risk algısında bir azalma olduğunu gösterdi. Her ne kadar etki hafif olsa da, araştırmacılar bu davranışın ardındaki psikolojik ve biyolojik mekanizmaları keşfetmenin önemine dikkat çekti.Asetaminofen nedir?Asetaminofen, genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaç olarak biliniyor. Türkiye'de parasetamol olarak da bilinen bu ilaç, baş ağrısı, kas ağrıları, diş ağrısı, soğuk algınlığına bağlı ağrılar ve ateş gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/arastirma-kahvalti-yapmamak-bel-cevresini-yuzde-4-buyutuyor-1092304982.html
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ağrı kesici, ağrı kesici, risk, karar, ilaç, araştırma
ağrı kesici, ağrı kesici, risk, karar, ilaç, araştırma
Ağrı kesici ilaçların bilinmeyen etkileri: Aldığınız kararları etkiliyor olabilir
Yeni bir bilimsel çalışma, dünya çapındaki en yaygın ağrı kesicinin, baş ağrısının şiddetini hafifletmekten daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya çıkardı.
'Social Cognitive and Affective Neuroscience' dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmada, ağrı kesicilerde kullanılan 'asetaminofen' maddesinin sadece bir ağrı kesiciden daha fazlası olabileceği belirtildi.
Araştırma ağrı kesicilerin risk alma eğilimini artırabileceğini gösteriyor. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden sinir bilimci Baldwin Way'e göre ilaç, riskli faaliyetler hakkında düşünürken korku gibi olumsuz duyguları azaltıyor.
500'den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı araştırmada, öğrenciler ya bir doz 'asetaminofen' aldılar ve daha sonra patlama riskiyle birlikte hayali para kazanmak için balonları şişirmek gibi risk alma davranışlarını ölçen testlere tabi tutuldular. Sonuçlar ise, 'asetaminofen' alanların kontrol grubuyla karşılaştırıldığında risk almaya daha yatkın olduğunu gösterdi.
Çalışma aynı zamanda farklı senaryolarda risk kabulüyle ilgili anketleri de içeriyordu ve sonuçlar, asetaminofen kullananlar arasında risk algısında bir azalma olduğunu gösterdi. Her ne kadar etki hafif olsa da, araştırmacılar bu davranışın ardındaki psikolojik ve biyolojik mekanizmaları keşfetmenin önemine dikkat çekti.
Asetaminofen, genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaç olarak biliniyor. Türkiye'de parasetamol olarak da bilinen bu ilaç, baş ağrısı, kas ağrıları, diş ağrısı, soğuk algınlığına bağlı ağrılar ve ateş gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor.