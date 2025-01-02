https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ukraynanin-rus-gazi-transitini-durdurmasina-ficodan-tepki-uzerinde-fillerin-tepindigi-cimen-olmak-1092277904.html

Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasına Fico'dan tepki: 'Üzerinde fillerin tepindiği çimen olmak istemiyoruz'

Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasına Fico'dan tepki: 'Üzerinde fillerin tepindiği çimen olmak istemiyoruz'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Rusya'yla doğalgaz transit anlaşmasını uzatmayı reddetmesini eleştiren Fico, bunun tüm AB için son derece ciddi sonuçları olacağı uyarısında... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T12:06+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Rus doğalgazı transitini durdurmasının tüm AB için son derece ciddi sonuçları olacağını vurguladı.Sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kiev'i aldığı karar konusunda uyaran Fico, "Bunun sadece Rusya için değil, AB'deki herkes için son derece ciddi sonuçları olacak. Gaz transitinin durması, AB'ye milyarlarla ifade edilen bir zarar verecek ve AB'nin rekabet gücünü azaltacak" dedi.Fico, AB içinde 'bencil ulusal çıkarların' ve 'saçma jeopolitik hedeflerin' hakimiyetini eleştirerek, Slovakya gibi daha küçük ülkelerin ihtiyaçlarının gözardı edildiğini belirtti."Dünya siyasetinde, fillerin birbirlerini sevmesi veya kavga etmesi önemli değildir. Çimenler her zaman acı çeker" diye devam eden Fico, Kiev'in gaz transitini durdurma kararı nedeniyle Slovakya'nın çimen olmasını istemediğini vurguladı.Başbakan, gaz transitinin yeniden başlaması halinde Slovakya'nın yılda 500 milyon euro tutarındaki gelirden mahrum kalacağının da altını çizdi. Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı durduRus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.Fico, geçen hafta sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini söylemişti.Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması halinde Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı olmaya devam edecek. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküpgaz tedarik ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2024te-rusyadan-avrupaya-dogalgaz-ihracati-yuzde-14-artti-turkakimin-payinda-onemli-artis-1092272121.html

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