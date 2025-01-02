Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasına Fico'dan tepki: 'Üzerinde fillerin tepindiği çimen olmak istemiyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
07:00
3 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
07:09
29 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
07:44
13 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
08:00
8 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
08:12
17 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
08:38
9 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
09:00
30 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
10:00
48 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
11:00
4 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:15
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
11:31
21 dk
2025'İN ZİRVELERİ
Herkesin gözü kulağı buralarda olacak
12:00
8 dk
2024'ÜN BULUŞLARI
Devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedildi
12:16
40 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
13:00
10 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:15
39 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:00
13 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
14:21
7 dk
DÜNYANIN GÜNDEMİ OLACAK
2025'te kimler seçime gidecek?
14:33
24 dk
2024 SEÇİMLER YILI
Dünyanın sandıkla imtihanı
15:00
32 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
15:36
17 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
16:00
8 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
16:14
30 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
17:00
17 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
17:30
7 dk
2024'ÜN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Erdoğan ve Fidan kimlerle görüştü?
18:00
16 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
20:00
105 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
06:00
30 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
06:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TÜGVA, İBB arazisini mahkeme kararıyla tahliye edecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul'un 2024 enflasyonu belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müsilaj, Marmara'nın geleceğini tehdit ediyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ukraynanin-rus-gazi-transitini-durdurmasina-ficodan-tepki-uzerinde-fillerin-tepindigi-cimen-olmak-1092277904.html
Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasına Fico'dan tepki: 'Üzerinde fillerin tepindiği çimen olmak istemiyoruz'
Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasına Fico'dan tepki: 'Üzerinde fillerin tepindiği çimen olmak istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rusya'yla doğalgaz transit anlaşmasını uzatmayı reddetmesini eleştiren Fico, bunun tüm AB için son derece ciddi sonuçları olacağı uyarısında... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T12:06+0300
2025-01-02T12:09+0300
dünya
avrupa
fico
robert fico
ukrayna
slovakya
kiev
ab
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081478726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9469a410d955566dc3e1a1a8ec9ee653.jpg
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Rus doğalgazı transitini durdurmasının tüm AB için son derece ciddi sonuçları olacağını vurguladı.Sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kiev'i aldığı karar konusunda uyaran Fico, "Bunun sadece Rusya için değil, AB'deki herkes için son derece ciddi sonuçları olacak. Gaz transitinin durması, AB'ye milyarlarla ifade edilen bir zarar verecek ve AB'nin rekabet gücünü azaltacak" dedi.Fico, AB içinde 'bencil ulusal çıkarların' ve 'saçma jeopolitik hedeflerin' hakimiyetini eleştirerek, Slovakya gibi daha küçük ülkelerin ihtiyaçlarının gözardı edildiğini belirtti."Dünya siyasetinde, fillerin birbirlerini sevmesi veya kavga etmesi önemli değildir. Çimenler her zaman acı çeker" diye devam eden Fico, Kiev'in gaz transitini durdurma kararı nedeniyle Slovakya'nın çimen olmasını istemediğini vurguladı.Başbakan, gaz transitinin yeniden başlaması halinde Slovakya'nın yılda 500 milyon euro tutarındaki gelirden mahrum kalacağının da altını çizdi. Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı durduRus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.Fico, geçen hafta sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini söylemişti.Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması halinde Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı olmaya devam edecek. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküpgaz tedarik ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2024te-rusyadan-avrupaya-dogalgaz-ihracati-yuzde-14-artti-turkakimin-payinda-onemli-artis-1092272121.html
ukrayna
slovakya
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081478726_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_acd50222f36b77a711041a7a9c9402cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, fico, robert fico, ukrayna, slovakya, kiev, ab, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkakım, rusya, rus doğal gazı, gaz
avrupa, fico, robert fico, ukrayna, slovakya, kiev, ab, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkakım, rusya, rus doğal gazı, gaz

Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasına Fico'dan tepki: 'Üzerinde fillerin tepindiği çimen olmak istemiyoruz'

12:06 02.01.2025 (güncellendi: 12:09 02.01.2025)
© AP Photo / Petr David JosekSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Abone ol
Ukrayna'nın Rusya'yla doğalgaz transit anlaşmasını uzatmayı reddetmesini eleştiren Fico, bunun tüm AB için son derece ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunarak Slovakya'nın 'çimen' olmasını istemediğini söyledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Rus doğalgazı transitini durdurmasının tüm AB için son derece ciddi sonuçları olacağını vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kiev'i aldığı karar konusunda uyaran Fico, "Bunun sadece Rusya için değil, AB'deki herkes için son derece ciddi sonuçları olacak. Gaz transitinin durması, AB'ye milyarlarla ifade edilen bir zarar verecek ve AB'nin rekabet gücünü azaltacak" dedi.

Fico, AB içinde 'bencil ulusal çıkarların' ve 'saçma jeopolitik hedeflerin' hakimiyetini eleştirerek, Slovakya gibi daha küçük ülkelerin ihtiyaçlarının gözardı edildiğini belirtti.

"Dünya siyasetinde, fillerin birbirlerini sevmesi veya kavga etmesi önemli değildir. Çimenler her zaman acı çeker" diye devam eden Fico, Kiev'in gaz transitini durdurma kararı nedeniyle Slovakya'nın çimen olmasını istemediğini vurguladı.

Başbakan, gaz transitinin yeniden başlaması halinde Slovakya'nın yılda 500 milyon euro tutarındaki gelirden mahrum kalacağının da altını çizdi.

Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı durdu

Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.

Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.

Fico, geçen hafta sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini söylemişti.

Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması halinde Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı TürkAkım'dan yakıt alan Balkan Akımı olmaya devam edecek. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküpgaz tedarik ediliyor.
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
EKONOMİ
2024'te Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz ihracatı yüzde 14 arttı: TürkAkım'ın payında önemli artış
10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала