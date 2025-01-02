https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/tuik-enflasyon-verileriyle-kira-zammi-ne-olacak-kira-artisi-hangi-kriterlere-gore-belirleniyor--1092279782.html

TÜİK enflasyon verileriyle kira zammı ne olacak? Kira artışı hangi kriterlere göre belirleniyor?

TÜİK enflasyon verileriyle kira zammı ne olacak? Kira artışı hangi kriterlere göre belirleniyor?

Sputnik Türkiye

2025 Ocak ayı kira artış oranı TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Kiracılar ve ev sahipleri bu oranı merakla bekliyor. Ocak ayı kira artış... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T13:01+0300

2025-01-02T13:01+0300

2025-01-02T13:01+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

aralık

kira

kira bedeli

kira artış oranı

kira zam oranı

kira sözleşmesi

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2025 yılına girerken en önemli gündem maddelerinden biri, kira zam oranları oldu. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, Ocak ayında, Aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Bu oranlar, birçok sektörde olduğu gibi, kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek. Peki, Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?Yeni yılın ilk ayında kira zammı oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak ediliyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini duyuruyor. Ocak ayında, 2024 yılı Aralık ayına ait enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Bu verilerle birlikte, Ocak ayı kira artış oranı da netleşecek.Kira artışı nasıl belirleniyor?Son dönemde kira zam oranlarında uygulanan yüzde 25’lik sınır kaldırıldı ve yeniden TÜFE oranlarına dayalı bir sisteme geçildi. Buna göre, konut kiralarındaki artış oranı, bir önceki aya ait TÜFE’nin 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirleniyor. İşyeri kiraları için ise zam oranı, kira sözleşmesinde yer alan şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.Kira sözleşmeleri ne zaman güncellenecek?Ocak ayı kira artış oranı açıklandığında, kiracılar ve ev sahipleri yeni kira bedellerini belirleyecek. Bu güncellemeler, 3 Ocak 2025’te açıklanacak enflasyon oranları esas alınarak yapılacak ve kira sözleşmeleri bu oranlara göre düzenlenecek. Yeni sistem, özellikle kira zam oranlarını doğrudan etkileyecek.

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