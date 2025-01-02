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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
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00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
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00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
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01:45
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02:00
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4 dk
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TÜİK enflasyon verileriyle kira zammı ne olacak? Kira artışı hangi kriterlere göre belirleniyor?
TÜİK enflasyon verileriyle kira zammı ne olacak? Kira artışı hangi kriterlere göre belirleniyor?
Sputnik Türkiye
2025 Ocak ayı kira artış oranı TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Kiracılar ve ev sahipleri bu oranı merakla bekliyor. Ocak ayı kira artış... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025 yılına girerken en önemli gündem maddelerinden biri, kira zam oranları oldu. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, Ocak ayında, Aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Bu oranlar, birçok sektörde olduğu gibi, kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek. Peki, Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?Yeni yılın ilk ayında kira zammı oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak ediliyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini duyuruyor. Ocak ayında, 2024 yılı Aralık ayına ait enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Bu verilerle birlikte, Ocak ayı kira artış oranı da netleşecek.Kira artışı nasıl belirleniyor?Son dönemde kira zam oranlarında uygulanan yüzde 25’lik sınır kaldırıldı ve yeniden TÜFE oranlarına dayalı bir sisteme geçildi. Buna göre, konut kiralarındaki artış oranı, bir önceki aya ait TÜFE’nin 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirleniyor. İşyeri kiraları için ise zam oranı, kira sözleşmesinde yer alan şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.Kira sözleşmeleri ne zaman güncellenecek?Ocak ayı kira artış oranı açıklandığında, kiracılar ve ev sahipleri yeni kira bedellerini belirleyecek. Bu güncellemeler, 3 Ocak 2025’te açıklanacak enflasyon oranları esas alınarak yapılacak ve kira sözleşmeleri bu oranlara göre düzenlenecek. Yeni sistem, özellikle kira zam oranlarını doğrudan etkileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025-pasaport-ucretleri-ne-kadar-oldu-1092276444.html
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ocak ayı kira artış oranı, 2025 kira zam oranı, kira zammı ne kadar oldu, tüik aralık ayı enflasyon verileri, ocak ayı kira zammı açıklandı mı, kira artış oranı nasıl hesaplanır, 2025 kira sözleşmeleri, %25 kira zam sınırı kaldırıldı, tüfe 12 aylık ortalama değişim oranı, kira zam oranı ne zaman açıklanacak, ev sahibi kira artış oranı, kiracı kira zammı 2025, tüik enflasyon oranları, aralık ayı enflasyon rakamları, 2025 konut kira zamları, ocak 2025 kira hesaplama, kira artışı hangi oranlara göre belirlenir, 3 ocak tüik verileri, 2025 işyeri kira zammı, yeni kira artış oranı.

TÜİK enflasyon verileriyle kira zammı ne olacak? Kira artışı hangi kriterlere göre belirleniyor?

13:01 02.01.2025
Kira
Kira - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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2025 Ocak ayı kira artış oranı TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Kiracılar ve ev sahipleri bu oranı merakla bekliyor. Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artışı nasıl belirleniyor? İşte detaylar...
2025 yılına girerken en önemli gündem maddelerinden biri, kira zam oranları oldu. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, Ocak ayında, Aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Bu oranlar, birçok sektörde olduğu gibi, kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek. Peki, Ocak ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Yeni yılın ilk ayında kira zammı oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak ediliyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini duyuruyor. Ocak ayında, 2024 yılı Aralık ayına ait enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Bu verilerle birlikte, Ocak ayı kira artış oranı da netleşecek.

Kira artışı nasıl belirleniyor?

Son dönemde kira zam oranlarında uygulanan yüzde 25’lik sınır kaldırıldı ve yeniden TÜFE oranlarına dayalı bir sisteme geçildi. Buna göre, konut kiralarındaki artış oranı, bir önceki aya ait TÜFE’nin 12 aylık ortalama değişim oranına göre belirleniyor. İşyeri kiraları için ise zam oranı, kira sözleşmesinde yer alan şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kira sözleşmeleri ne zaman güncellenecek?

Ocak ayı kira artış oranı açıklandığında, kiracılar ve ev sahipleri yeni kira bedellerini belirleyecek. Bu güncellemeler, 3 Ocak 2025’te açıklanacak enflasyon oranları esas alınarak yapılacak ve kira sözleşmeleri bu oranlara göre düzenlenecek. Yeni sistem, özellikle kira zam oranlarını doğrudan etkileyecek.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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2025 pasaport ücretleri ne kadar oldu?
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