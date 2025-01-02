https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025-pasaport-ucretleri-ne-kadar-oldu-1092276444.html

2025 Pasaport ücretleri ne kadar oldu?

2025 Pasaport ücretleri ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Pasaport harç ücretleri her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. 2025 yılı için belirlenen oran yüzde 43,93 olarak açıklandı ve Resmi Gazete’de... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T12:14+0300

2025-01-02T12:14+0300

2025-01-02T12:14+0300

türkiye

2025 yılı

pasaport

yurt dışı çıkış harcı

yurt dışı

resmi gazete

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2025 yılı için pasaport ücretlerine ve yurtdışı çıkış harçlarına yüzde 43.93 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 10 yıllık pasaport ücreti 11 bin 281 TL'ye, yurt dışı çıkış harcı ise 710 TL'ye yükseldi. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli oldu.Pasaport harçlarına büyük zamHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, 30 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle birlikte, pasaport ücretlerinin de temelini oluşturan 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı.2025 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2025 itibarıyla pasaport harç ücretleri şu şekilde güncellendi:Yurt dışı çıkış harcı da artıştan etkilendiYurt dışına seyahat edecekleri ilgilendiren bir diğer zam ise yurt dışı çıkış harcı oldu. 2024 yılında 500 TL olarak uygulanan çıkış harcı, yüzde 43.93 oranındaki artışla 710 TL’ye çıktı. Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.Seyahatseverlerin tepkisi büyükPasaport harçlarına ve yurt dışı çıkış harcına yapılan bu zamlar, seyahat planları yapanlar arasında tepkilere neden oldu. Özellikle sık seyahat edenler, bu yüksek oranlı artışın ekonomik açıdan zorlayıcı olacağını belirtiyor.2025 yılına zamlarla başlıyoruzYeni yılla birlikte devreye giren bu düzenleme, pasaport işlemleri ve yurt dışı seyahatleri planlayanlar için ek bir maliyet oluşturacak. Pasaport ücreti, yeniden değerleme oranı ve yurt dışı çıkış harcı gibi konular, önümüzdeki dönemde tartışmaların odağında olmaya devam edecek.

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