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2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kritik-tarih-yarin-bu-odemelerin-hepsi-degisecek-engelli-maasi-ve-bedelli-askerlik-ucretine-zam-1092272256.html
Kritik tarih yarın, bu ödemelerin hepsi değişecek: Engelli maaşı ve bedelli askerlik ücretine zam için rakam verildi
Kritik tarih yarın, bu ödemelerin hepsi değişecek: Engelli maaşı ve bedelli askerlik ücretine zam için rakam verildi
Sputnik Türkiye
Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarından kıdem tazminatı tavanına, bedelli askerlik ücretinden engelli ve yaşlılık... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T10:38+0300
2025-01-02T10:38+0300
ekonomi
maaş
maaş zammı
memur zammı
memur maaşı
türkiye istatistik kurumu (tüik)
emekli
emekli maaşı
evde bakım
evde bakım maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranını 3 Ocak 2025’te açıklayacak. Beklentilere göre, 2024’ün son ayında enflasyon yüzde 1,61 olacak. Böylece, 6 aylık enflasyon yüzde 16,42’ye ulaşacak. Bu oran, memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan belirleyecek.Memur ve emekli maaşlarına zam oranıTahmini verilere göre, emekli maaşları yüzde 16,42 oranında artış gösterecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12,18 olacak. Zamlı maaşlar, Ocak 2025’ten itibaren hesaplara yatacak.Kıdem tazminatı tavanı yükseliyorAsgari ücret artışıyla 26 bin 4 TL’ye yükselen kıdem tazminatı tabanı, enflasyonla birlikte yeniden düzenlenecek. Kıdem tazminatı tavanı, 41 bin 827 TL’den 46 bin 920 TL’ye çıkacak. Yeni rakamlar, kesinleşen 6 aylık enflasyon verileri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.Bedelli askerlik ücreti artacakBedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellenecek. 2024 yılında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025’te 244 bin TL’nin üzerine çıkacak.Yaşlılık ve engelli aylıklarına zamMemur maaşlarındaki artış, yaşlılık ve engelli aylıklarına da yansıyacak. Yaşlılık aylığı 4 bin 180 TL’den 4 bin 690 TL’ye yükselecek. Engel oranına göre ödenen engelli aylıkları ise yüzde 12-16 oranında artış gösterecek:Evde bakım ve çocuk yardımları artıyorEvde bakım desteği, yeni yıl itibarıyla 9 bin 77 TL’den 10 bin 180 TL’ye yükselecek. Çocuk yardımları da zamlanarak şu seviyelere ulaşacak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/emekliler-icin-yeni-firsat-bankalar-guncelledi-odemeler-24-bin-tlye-kadar-cikti-1092269744.html
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aralık ayı enflasyon oranı, 2025 memur maaş zammı, 2025 emekli maaş zammı, kıdem tazminatı tavanı 2025, bedelli askerlik ücreti 2025, yaşlılık aylığı zam oranı, engelli aylığı ne kadar oldu, evde bakım maaşı zam 2025, 2025 çocuk yardımı miktarı, 6 aylık enflasyon oranı 2025, memur emekli maaşı zam farkı, hazine ve maliye bakanlığı açıklaması, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, 2025 engelli yakını aylığı, emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu
aralık ayı enflasyon oranı, 2025 memur maaş zammı, 2025 emekli maaş zammı, kıdem tazminatı tavanı 2025, bedelli askerlik ücreti 2025, yaşlılık aylığı zam oranı, engelli aylığı ne kadar oldu, evde bakım maaşı zam 2025, 2025 çocuk yardımı miktarı, 6 aylık enflasyon oranı 2025, memur emekli maaşı zam farkı, hazine ve maliye bakanlığı açıklaması, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, 2025 engelli yakını aylığı, emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu

Kritik tarih yarın, bu ödemelerin hepsi değişecek: Engelli maaşı ve bedelli askerlik ücretine zam için rakam verildi

10:38 02.01.2025
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Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarından kıdem tazminatı tavanına, bedelli askerlik ücretinden engelli ve yaşlılık aylıklarına kadar birçok ödemeyi etkileyecek. Peki, 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Engelli maaşı ne kadar artacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar zamlanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranını 3 Ocak 2025’te açıklayacak. Beklentilere göre, 2024’ün son ayında enflasyon yüzde 1,61 olacak. Böylece, 6 aylık enflasyon yüzde 16,42’ye ulaşacak. Bu oran, memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan belirleyecek.

Memur ve emekli maaşlarına zam oranı

Tahmini verilere göre, emekli maaşları yüzde 16,42 oranında artış gösterecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12,18 olacak. Zamlı maaşlar, Ocak 2025’ten itibaren hesaplara yatacak.

Kıdem tazminatı tavanı yükseliyor

Asgari ücret artışıyla 26 bin 4 TL’ye yükselen kıdem tazminatı tabanı, enflasyonla birlikte yeniden düzenlenecek. Kıdem tazminatı tavanı, 41 bin 827 TL’den 46 bin 920 TL’ye çıkacak. Yeni rakamlar, kesinleşen 6 aylık enflasyon verileri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Bedelli askerlik ücreti artacak

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellenecek. 2024 yılında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025’te 244 bin TL’nin üzerine çıkacak.

Yaşlılık ve engelli aylıklarına zam

Memur maaşlarındaki artış, yaşlılık ve engelli aylıklarına da yansıyacak. Yaşlılık aylığı 4 bin 180 TL’den 4 bin 690 TL’ye yükselecek. Engel oranına göre ödenen engelli aylıkları ise yüzde 12-16 oranında artış gösterecek:
Engel oranı yüzde 40-69 olanlar için: 3 bin 743 TL.
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlar için: 5 bin 616 TL.
Engelli yakını aylığı da 3 bin 358 TL’ye çıkacak.

Evde bakım ve çocuk yardımları artıyor

Evde bakım desteği, yeni yıl itibarıyla 9 bin 77 TL’den 10 bin 180 TL’ye yükselecek. Çocuk yardımları da zamlanarak şu seviyelere ulaşacak:
Okul öncesi: 4 bin 837 TL.
İlkokul: 7 bin 255 TL.
Ortaöğretim: 7 bin 739 TL.
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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Emekliler için yeni fırsat, bankalar güncelledi: Ödemeler 24 bin TL'ye kadar çıktı
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