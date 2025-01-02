https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kritik-tarih-yarin-bu-odemelerin-hepsi-degisecek-engelli-maasi-ve-bedelli-askerlik-ucretine-zam-1092272256.html

Kritik tarih yarın, bu ödemelerin hepsi değişecek: Engelli maaşı ve bedelli askerlik ücretine zam için rakam verildi

Kritik tarih yarın, bu ödemelerin hepsi değişecek: Engelli maaşı ve bedelli askerlik ücretine zam için rakam verildi

Sputnik Türkiye

Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarından kıdem tazminatı tavanına, bedelli askerlik ücretinden engelli ve yaşlılık... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T10:38+0300

2025-01-02T10:38+0300

2025-01-02T10:38+0300

ekonomi

maaş

maaş zammı

memur zammı

memur maaşı

türkiye istatistik kurumu (tüik)

emekli

emekli maaşı

evde bakım

evde bakım maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranını 3 Ocak 2025’te açıklayacak. Beklentilere göre, 2024’ün son ayında enflasyon yüzde 1,61 olacak. Böylece, 6 aylık enflasyon yüzde 16,42’ye ulaşacak. Bu oran, memur ve emekli maaş zamlarını doğrudan belirleyecek.Memur ve emekli maaşlarına zam oranıTahmini verilere göre, emekli maaşları yüzde 16,42 oranında artış gösterecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12,18 olacak. Zamlı maaşlar, Ocak 2025’ten itibaren hesaplara yatacak.Kıdem tazminatı tavanı yükseliyorAsgari ücret artışıyla 26 bin 4 TL’ye yükselen kıdem tazminatı tabanı, enflasyonla birlikte yeniden düzenlenecek. Kıdem tazminatı tavanı, 41 bin 827 TL’den 46 bin 920 TL’ye çıkacak. Yeni rakamlar, kesinleşen 6 aylık enflasyon verileri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.Bedelli askerlik ücreti artacakBedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellenecek. 2024 yılında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025’te 244 bin TL’nin üzerine çıkacak.Yaşlılık ve engelli aylıklarına zamMemur maaşlarındaki artış, yaşlılık ve engelli aylıklarına da yansıyacak. Yaşlılık aylığı 4 bin 180 TL’den 4 bin 690 TL’ye yükselecek. Engel oranına göre ödenen engelli aylıkları ise yüzde 12-16 oranında artış gösterecek:Evde bakım ve çocuk yardımları artıyorEvde bakım desteği, yeni yıl itibarıyla 9 bin 77 TL’den 10 bin 180 TL’ye yükselecek. Çocuk yardımları da zamlanarak şu seviyelere ulaşacak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/emekliler-icin-yeni-firsat-bankalar-guncelledi-odemeler-24-bin-tlye-kadar-cikti-1092269744.html

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