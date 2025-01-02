https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/inter---atalanta-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092300616.html
Inter - Atalanta maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Inter - Atalanta maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
İtalya Süper Kupası yarı finalinde, Inter ve Atalanta Suudi Arabistan'da karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk kupasını kazanmak isteyen iki takım, Riyad... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T21:17+0300
2025-01-02T21:17+0300
2025-01-02T21:17+0300
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Inter - Atalanta maçı, 2 Ocak Perşembe günü saat 22:00’de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Serie A Ligi takımlarından Inter ve Atalanta kozlarını İtalya Süper Kupası yarı finalinde paylaşacak. 2 Ocak Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Inter-Atalanta maçı ilk 11'leri kim?Inter: Sommer (GK), Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco Thuram, MartinezAtalanta: Carnesecchi (GK), Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, De Ketelaere, Lookman
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/super-ligin-en-yuksek-maasli-yildiziydi-hesabinda-yemek-parasi-kaldi-1092297530.html
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inter - atalanta maçı izle, trt spor izle, trt canlı izle, italya kupası hangi kanalda, trt yayın akışı
inter - atalanta maçı izle, trt spor izle, trt canlı izle, italya kupası hangi kanalda, trt yayın akışı
Inter - Atalanta maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
İtalya Süper Kupası yarı finalinde, Inter ve Atalanta Suudi Arabistan'da karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk kupasını kazanmak isteyen iki takım, Riyad kentindeki Al-Awwal Park’ta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın haklarını alan TRT Spor müsabakayı naklen yayınlayacak.
Inter - Atalanta maçı, 2 Ocak Perşembe günü saat 22:00’de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Serie A Ligi takımlarından Inter ve Atalanta kozlarını İtalya Süper Kupası yarı finalinde paylaşacak. 2 Ocak Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Inter-Atalanta maçı ilk 11'leri kim?
Inter: Sommer (GK), Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco Thuram, Martinez
Atalanta: Carnesecchi (GK), Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, De Ketelaere, Lookman