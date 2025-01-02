https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/inter---atalanta-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092300616.html

Inter - Atalanta maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Inter - Atalanta maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

İtalya Süper Kupası yarı finalinde, Inter ve Atalanta Suudi Arabistan'da karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk kupasını kazanmak isteyen iki takım, Riyad... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T21:17+0300

2025-01-02T21:17+0300

2025-01-02T21:17+0300

spor

inter

inter milan

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

futbol maçı

italya

italya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/14/1069935121_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_66a50931fea6802462e2d72a4125c9ae.jpg

Inter - Atalanta maçı, 2 Ocak Perşembe günü saat 22:00’de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Serie A Ligi takımlarından Inter ve Atalanta kozlarını İtalya Süper Kupası yarı finalinde paylaşacak. 2 Ocak Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Müsabaka, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Inter-Atalanta maçı ilk 11'leri kim?Inter: Sommer (GK), Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco Thuram, MartinezAtalanta: Carnesecchi (GK), Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, De Ketelaere, Lookman

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/super-ligin-en-yuksek-maasli-yildiziydi-hesabinda-yemek-parasi-kaldi-1092297530.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

inter - atalanta maçı izle, trt spor izle, trt canlı izle, italya kupası hangi kanalda, trt yayın akışı