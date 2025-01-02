https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/super-ligin-en-yuksek-maasli-yildiziydi-hesabinda-yemek-parasi-kaldi-1092297530.html

Süper Lig'in en yüksek maaşlı yıldızıydı: Hesabında yemek parası kaldı

Süper Lig'in en yüksek maaşlı yıldızıydı: Hesabında yemek parası kaldı

Sputnik Türkiye

Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, İtalya, İngiltere, Fransa ve Türkiye'deki kulüplerden kazandığı milyonlardan sonra banka hesabında sadece yemek parası olarak 597... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T18:41+0300

2025-01-02T18:41+0300

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Türkiye'de 2017-2019 yılları arasında Kayserispor forması giyen Asamoah Gyan banka hesabında sadece yemek parası kaldığını söyledi.Futbol kariyerinden büyük bir servet kazanan ve dünyanın en yüksek maaşlı futbolcuları arasında gösterilen Ganalı futbolcu Asamoah Gyan banka hesabında sadece yemek parası olarak 597 euro (21 bin 730 lira) kaldığını duyurdu. Türkiye'de Kayserispor forması giyerken kulübün maaşlarını ödemediğini iddia eden Gyan, 2018 yılında bir gazeteye "Önüm, arkam, sağım, solum, yukarı ve aşağıda sadece gördüğünüz o para var" demişti.Asamoah Gyan kimdir?39 yaşındaki Asamoah Gyan, 2003 yılında kariyerine Liberty Professionals'ta başladı ve aynı yıl Udinese tarafından transfer edildi. İtalyan kulübünde beş yıl geçiren Gyan, 2004-2006 yılları arasında Modena’ya kiralık olarak gönderildi. Ardından Fransız kulübü Rennes'e transfer oldu. Rennes'te 51 maçta 14 gol atan Gyan, 2010 yılında Sunderland tarafından kulüp rekoru olan 10 milyon pound karşılığında transfer edildi. Ancak İngiltere'deki macerası kısa süren yıldız futbolcu 2011'de Al Ain'e kiralandı ve ertesi yıl bu transfer kalıcı hale geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gyan, haftalık 160 bin pound maaşla kazancını üçe katladı ve 107 maçta 112 gol attı. 2015 yılında eski İngiltere milli takımı teknik direktörü Sven-Göran Eriksson'un yönetimindeki Shanghai SIPG'ye transfer oldu. O dönem Gyan, dünyanın en çok kazanan sekizinci futbolcusu olarak haftalık 227 bin pound maaş alıyordu. Ancak Shanghai SIPG'de 26 maçta sadece sekiz gol atan Gyan, beklentileri karşılayamadı. Kariyerinin devamında Kayserispor, NorthEast United ve Legon Cities gibi kulüplerde oynadı ve Gana milli takımıyla 109 maçta 51 gol attıktan sonra 2021 yılında emekli oldu.

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