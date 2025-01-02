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İngiltere'nin en uzun süren kayıp şahıs vakası çözüldü: 52 yıl sonra bulunan Fox'un kayboluşunun arkasındaki sır ne?
İngiltere'nin en uzun süren kayıp şahıs vakası çözüldü: 52 yıl sonra bulunan Fox'un kayboluşunun arkasındaki sır ne?
Sputnik Türkiye
1972 yılında kaybolan 16 yaşındaki Sheila Fox, 52 yıl sonra sağ olarak bulundu. Batı Midlands Polisi, İngiltere’nin en uzun süredir devam eden kayıp şahıs... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere'nin Coventry şehrinde 1972 yılında kaybolan Sheila Fox, 52 yıl sonra sağ olarak bulundu. Batı Midlands Polisi, bu olayın İngiltere’nin en uzun süreli kayıp şahıs vakalarından biri olduğunu belirterek Sheila’nın hayatta ve iyi durumda olduğunu doğruladı.Sheila Fox’un gizemli kayboluşuSheila, kaybolduğu dönemde 16 yaşındaydı ve ailesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak polis, kendisinden yaşça büyük bir adamla ilişkisi olabileceğini düşünüyordu. Kaybolduktan sonra yıllarca hiçbir izine rastlanamayan Sheila’nın durumu, hem polis hem de kamuoyu için büyük bir gizem haline gelmişti.Yeni fotoğraf, kayıp vakayı çözdüGeçtiğimiz hafta, polis tarafından Sheila’nın kaybolduğu dönemde çekilmiş tek bir fotoğraf yayınlandı. Sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılan bu görsel, birkaç saat içinde birçok kişiden bilgi akışı sağladı.Batı Midlands Polisi, bu bilgiler doğrultusunda Sheila’nın İngiltere’nin başka bir bölgesinde yaşadığını tespit etti. Sheila’nın güvende olduğu ve iyi durumda bulunduğu yetkililer tarafından teyit edildi.Soğuk vaka ekiplerinin başarısıBatı Midlands Polisi Soğuk Vaka Soruşturma Ekibi’nden Dedektif Çavuş Jenna Shaw, Sheila’yı yarım asır sonra buldukları için mutlu olduklarını belirtti. Shaw, ekibin sınırlı kaynaklarla çalışmasına rağmen, fotoğraf ve kamuoyu desteğiyle bu vakayı çözmeyi başardıklarını ifade etti.Adli teknolojinin katkısıPolis, adli tıp ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde vakayı çözdüklerini belirtti. Bu yöntemler, vakaların ilk kaydedildiği dönemde mevcut olmayan ipuçlarını takip etmeye olanak sağladı.Kayıp şahıslar i̇çin umut mesajıBu vaka, kayıp şahıslar için yapılan aramaların hiçbir zaman sona ermediğini ve ilerleyen teknolojilerin bu süreçlere yeni bir ışık tuttuğunu gösteriyor. Sheila’nın bulunması, benzer durumdaki aileler için umut verici bir örnek olarak dikkat çekiyor.
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İngiltere'nin en uzun süren kayıp şahıs vakası çözüldü: 52 yıl sonra bulunan Fox'un kayboluşunun arkasındaki sır ne?

10:23 02.01.2025 (güncellendi: 10:25 02.01.2025)
© Fotoğraf : Batı Midlands PolisiSheila Fox
Sheila Fox - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Fotoğraf : Batı Midlands Polisi
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1972 yılında kaybolan 16 yaşındaki Sheila Fox, 52 yıl sonra sağ olarak bulundu. Batı Midlands Polisi, İngiltere’nin en uzun süredir devam eden kayıp şahıs vakalarından birinin çözüldüğünü açıkladı. Yeni bir fotoğraf ve kamuoyu yardımı sayesinde Sheila’nın yeri tespit edildi. İşte detaylar.
İngiltere'nin Coventry şehrinde 1972 yılında kaybolan Sheila Fox, 52 yıl sonra sağ olarak bulundu. Batı Midlands Polisi, bu olayın İngiltere’nin en uzun süreli kayıp şahıs vakalarından biri olduğunu belirterek Sheila’nın hayatta ve iyi durumda olduğunu doğruladı.

Sheila Fox’un gizemli kayboluşu

Sheila, kaybolduğu dönemde 16 yaşındaydı ve ailesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak polis, kendisinden yaşça büyük bir adamla ilişkisi olabileceğini düşünüyordu. Kaybolduktan sonra yıllarca hiçbir izine rastlanamayan Sheila’nın durumu, hem polis hem de kamuoyu için büyük bir gizem haline gelmişti.

Yeni fotoğraf, kayıp vakayı çözdü

Geçtiğimiz hafta, polis tarafından Sheila’nın kaybolduğu dönemde çekilmiş tek bir fotoğraf yayınlandı. Sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılan bu görsel, birkaç saat içinde birçok kişiden bilgi akışı sağladı.
Batı Midlands Polisi, bu bilgiler doğrultusunda Sheila’nın İngiltere’nin başka bir bölgesinde yaşadığını tespit etti. Sheila’nın güvende olduğu ve iyi durumda bulunduğu yetkililer tarafından teyit edildi.

Soğuk vaka ekiplerinin başarısı

Batı Midlands Polisi Soğuk Vaka Soruşturma Ekibi’nden Dedektif Çavuş Jenna Shaw, Sheila’yı yarım asır sonra buldukları için mutlu olduklarını belirtti. Shaw, ekibin sınırlı kaynaklarla çalışmasına rağmen, fotoğraf ve kamuoyu desteğiyle bu vakayı çözmeyi başardıklarını ifade etti.
"Her kayıp kişinin bir hikayesi var ve aileler bu hikayeyi bilmeye hak sahibi. Bu vakayı çözmek, aileleri ve kayıpları yeniden bir araya getirmek adına önemli bir adımdı," dedi.

Adli teknolojinin katkısı

Polis, adli tıp ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde vakayı çözdüklerini belirtti. Bu yöntemler, vakaların ilk kaydedildiği dönemde mevcut olmayan ipuçlarını takip etmeye olanak sağladı.

Kayıp şahıslar i̇çin umut mesajı

Bu vaka, kayıp şahıslar için yapılan aramaların hiçbir zaman sona ermediğini ve ilerleyen teknolojilerin bu süreçlere yeni bir ışık tuttuğunu gösteriyor. Sheila’nın bulunması, benzer durumdaki aileler için umut verici bir örnek olarak dikkat çekiyor.
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