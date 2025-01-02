https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dunyanin-en-zengini-oldu-3-kentilyon-88-katrilyon-519-trilyon-tlyi-2-dakika-icinde-kaybetti-1092269146.html

Dünyanın en zengini oldu: 3 kentilyon 88 katrilyon 519 trilyon TL'yi 2 dakika içinde kaybetti

Dünyanın en zengini oldu: 3 kentilyon 88 katrilyon 519 trilyon TL'yi 2 dakika içinde kaybetti

Sputnik Türkiye

Reynolds, PayPal hesabını kontrol ettiğinde tam 70 katrilyon sterlinlik (Üç kentilyon seksen sekiz katrilyon beş yüz on dokuz trilyon Türk Lirası) bir bakiye... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T09:43+0300

2025-01-02T09:43+0300

2025-01-02T09:43+0300

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Temmuz 2013’te ABD'li Chris Reynolds'ın yaşadıkları yeniden gündeme geldi. Reynolds'ın PayPal hesabını kontrol ettiğinde şoka uğradığı hikayesi sosyal medyada gündeme oturdu. Çünkü Reynolds'un hesabında tam 70 katrilyon sterlin bulunuyordu. Bu astronomik rakam, onu dünyanın en zengin insanı yaptı. O dönemde Meksikalı iş insanı Carlos Slim’in 67 milyar dolarlık servetini kat kat aşan bir miktara sahip olan Reynolds, durumun bir hata olduğunu kısa sürede fark etti.Mazlumdan dünyanın zirvesineReynolds, bu servetten önce PayPal hesabında 1000 dolardan fazla para görmemişti. En büyük işlemi, eBay’de sattığı eski BMW lastiklerinden kazandığı para olmuştu. Hesabındaki beklenmedik serveti fark ettiğinde, önce büyük bir borçla karşılaştığını düşündü. Reynolds, bu olayla ilgili olarak Philadelphia Daily News’a yaptığı açıklamada, “İlk başta katrilyonlarca borcum olduğunu sandım. Bu büyük bir sürprizdi,” dedi.70 katrilyonla neler yapmak i̇sterdi?Hepimiz büyük bir servete sahip olduğumuzda hayallerimizi süsleyen planlar yaparız. Reynolds da öncelikli olarak ABD ulusal borcunu azaltmayı ve destekçisi olduğu Philadelphia Phillies beyzbol takımını satın almayı planladı. Ayrıca hayır kurumlarına bağış yapmayı düşündü.PayPal’dan hızlı düzeltme ve özürBu büyük servet uzun sürmedi. PayPal hatayı fark ederek hemen müdahale etti ve parayı hesaptan çekti. Şirket, Reynolds’a yaşattıkları “rahatsızlık” için özür dilerken, şu açıklamayı yaptı:"Bu açıkça bir hataydı ve Bay Reynolds’un durumu böyle değerlendirmesini takdir ediyoruz."PayPal, hatayı telafi etmek için Reynolds’un seçtiği bir hayır kurumuna bağış yapma teklifinde bulundu. Şirket, yaptığı açıklamada, “Bu olayı inandığı bir amaca bağış yapmak için kullanmaya karar vermesi ilham verici,” diyerek bağış yapmayı planladıklarını belirtti.Sıradışı bir anıChris Reynolds, dünyanın en zengin insanı olarak yalnızca birkaç saat geçirdi. Ancak bu hikaye, onun için unutulmaz bir anı ve dünya için sıradışı bir olay olarak tarihe geçti.

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