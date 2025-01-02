https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gizemli-ama-olumcul-denizde-satranc-tahtasi-deseni-gordugunuzde-hemen-karaya-cikin-1092272671.html

Gizemli ama ölümcül: 'Denizde satranç tahtası deseni gördüğünüzde hemen karaya çıkın'

Gizemli ama ölümcül: 'Denizde satranç tahtası deseni gördüğünüzde hemen karaya çıkın'

Sputnik Türkiye

Sudaki kare dalga deseni, büyüleyici bir görüntü sunabilir ancak son derece tehlikelidir. Oşinograflar, bu hava olayıyla karşılaşanların hemen sudan çıkmaları... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T10:46+0300

2025-01-02T10:46+0300

2025-01-02T10:46+0300

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Oşinograflara göre, kare dalgalar, zıt yönlerden gelen güçlü hava modellerinin ve dalgaların çarpışmasıyla oluşur. Bu durum, okyanusta satranç tahtası benzeri bir desenin ortaya çıkmasına neden olur. Görsel olarak etkileyici olsa da bu dalgalar, 3 metre yüksekliğe kadar ulaşabilir ve oldukça kısa sürede kaybolabilir.Tehlikeli akıntılar ve dalgaların gücüKare dalgalar, genellikle güçlü rip gelgitleriyle ilişkilendirilir. Bu tür gelgitler, suyu sahilden açık denize çeken güçlü bir akıntı yaratır. Yüzücüler, bu akıntıya kapıldıklarında sürüklenip su yüzeyinin altına çekilebilir.Hatta tekneler bile bu dalgalar karşısında savunmasız kalabilir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 1995-1999 yılları arasında meydana gelen gemi kazalarının büyük bir kısmının kare dalgalardan kaynaklandığını raporladı.Kare dalgalarla karşılaşırsanız ne yapmalısınız?Uzmanlar, kare dalgalarla karşılaşanların hemen sudan çıkması gerektiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Yaşam Kurtarma Derneği'nden Mathew Giachetti, şu önemli tavsiyelerde bulunuyor:Dünya çapında görülme alanlarıKare dalgalar, özellikle Fransa’nın Île de Ré adası, Güney Pasifik ve Atlas Okyanusu gibi bölgelerde sıkça görülür. Turistler, bu etkileyici hava olayını görmek için bu bölgelere akın eder. Ancak uzmanlar, dalgaların tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.Neden hemen karaya çıkmalısınız?Bu dalgalardan kurtulmak son derece zordur. En deneyimli yüzücüler bile güçlü akıntılar nedeniyle ciddi risk altındadır. Kare dalgaların oluşturduğu çapraz akıntılar, kıyıya ulaşmayı neredeyse imkansız hale getirebilir.Hayatta kalmak i̇çin i̇puçlarıKare dalgalarla karşılaştığınızda:Kare dalgalar neden tehlikeli?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ingilterenin-en-uzun-suren-kayip-sahis-vakasi-cozuldu-52-yil-sonra-bulunan-foxun-kaybolusunun-1092271543.html

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