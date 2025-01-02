https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/fenerbahce-transferde-buyuk-oynuyor-kadikoye-dunya-yildizlari-yagacak-1092274628.html

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor: 'Kadıköy'e dünya yıldızları yağacak'

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor: 'Kadıköy'e dünya yıldızları yağacak'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için büyük transfer hedefleri belirledi. Boscagli, Heung-Min Son, Jonathan David ve Kevin De Bruyne gibi dünya... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:14+0300

2025-01-02T11:14+0300

2025-01-02T11:15+0300

spor

fenerbahçe

londra

heung-min son

kevin de bruyne

tottenham

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d35ba7fe743662a7f3d2c8cbfab2a5.jpg

Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Hollanda ekibi, oyuncunun sözleşmesini yenilemezse, Ocak ayında gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin, Boscagli için temas kuran kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.Heung-Min Son transferinde büyük fırsatTottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-Min Son, Londra ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerine başlamadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham oyuncudan Ocak ayında gelir elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçebilir.Jonathan David için i̇lk teklif hazırlığıKanadalı golcü Jonathan David, Fenerbahçe’nin listesinde dikkat çeken bir diğer isim. Lille forması giyen ve piyasa değeri 45 milyon Euro olan 24 yaşındaki forvet, En-Nesyri’nin satılması halinde Sarı-Lacivertliler için en büyük hedeflerden biri olacak. Fenerbahçe’nin, David için Ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor.Kevin De Bruyne transferi zor ama i̇mkansız değilManchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı Kevin De Bruyne, Fenerbahçe’nin transfer hedeflerinden biri olarak gündemde. İngiliz basını, City’nin 33 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeyeceğini yazdı.De Bruyne’nin çocuklarının eğitim durumu nedeniyle Ocak ayında başka bir şehre ya da ülkeye taşınmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, ara transfer döneminde oyuncuyu kadroya katmak zor görünse de, Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncuyla yeni sezon için sözleşme imzalama ihtimalini değerlendiriyor.Fenerbahçe'nin transfer stratejisiSarı-lacivertliler, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için dünya çapında tanınan oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Sözleşmelerinin bitimine altı aydan az kalan bu oyuncular, Ocak ayı itibarıyla istedikleri takımlarla görüşme hakkına sahip olacak.Fenerbahçe'nin i̇ddialı transfer politikasıYıldız isimlerle yapılan görüşmeler, Fenerbahçe’nin transferde ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Dünya çapında oyuncular için yoğun bir rekabet içinde olan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefliyor. Yönetimin bu transfer sürecinde ne kadar başarılı olacağı ise Ocak ayında netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ancelottiden-memnun-degil-dediler-arda-gulerin-transfer-bombasini-mansetten-verdiler-arteta-genc-1092264940.html

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe transfer haberleri, kevin de bruyne fenerbahçe transferi, heung-min son fenerbahçe iddiası, fenerbahçe jonathan david transferi, boscagli fenerbahçe transferi, fenerbahçe devre arası transfer hedefleri, fenerbahçe dünya yıldızları transfer listesi, kevin de bruyne yeni sözleşme alacak mı, fenerbahçe jonathan david için teklif hazırlıyor, heung-min son tottenham’dan ayrılacak mı, fenerbahçe transferde büyük oynuyor, devre arası transfer dönemi fenerbahçe, kevin de bruyne 2025 transfer durumu, jonathan david piyasa değeri, fenerbahçe stoper transferi, boscagli psv sözleşmesi, heung-min son transfer haberleri, fenerbahçe ocak transfer hedefleri, tottenham oyuncu satacak mı, jonathan david fenerbahçe’ye transfer olur mu