Fenerbahçe transferde büyük oynuyor: 'Kadıköy'e dünya yıldızları yağacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
07:00
3 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
07:09
29 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
07:44
13 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
08:00
8 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
08:12
17 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
08:38
9 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
09:00
30 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
10:00
48 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
11:00
4 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:15
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
11:31
21 dk
2025'İN ZİRVELERİ
Herkesin gözü kulağı buralarda olacak
12:00
8 dk
2024'ÜN BULUŞLARI
Devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedildi
12:16
40 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
13:00
10 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:15
39 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:00
13 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
14:21
7 dk
DÜNYANIN GÜNDEMİ OLACAK
2025'te kimler seçime gidecek?
14:33
24 dk
2024 SEÇİMLER YILI
Dünyanın sandıkla imtihanı
15:00
32 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
15:36
17 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
16:00
8 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
16:14
30 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
17:00
17 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
17:30
7 dk
2024'ÜN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Erdoğan ve Fidan kimlerle görüştü?
18:00
16 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
20:00
105 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
06:00
30 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
06:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TÜGVA, İBB arazisini mahkeme kararıyla tahliye edecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul'un 2024 enflasyonu belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müsilaj, Marmara'nın geleceğini tehdit ediyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/fenerbahce-transferde-buyuk-oynuyor-kadikoye-dunya-yildizlari-yagacak-1092274628.html
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor: 'Kadıköy'e dünya yıldızları yağacak'
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor: 'Kadıköy'e dünya yıldızları yağacak'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için büyük transfer hedefleri belirledi. Boscagli, Heung-Min Son, Jonathan David ve Kevin De Bruyne gibi dünya... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T11:14+0300
2025-01-02T11:15+0300
spor
fenerbahçe
londra
heung-min son
kevin de bruyne
tottenham
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d35ba7fe743662a7f3d2c8cbfab2a5.jpg
Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Hollanda ekibi, oyuncunun sözleşmesini yenilemezse, Ocak ayında gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin, Boscagli için temas kuran kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.Heung-Min Son transferinde büyük fırsatTottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-Min Son, Londra ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerine başlamadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham oyuncudan Ocak ayında gelir elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçebilir.Jonathan David için i̇lk teklif hazırlığıKanadalı golcü Jonathan David, Fenerbahçe’nin listesinde dikkat çeken bir diğer isim. Lille forması giyen ve piyasa değeri 45 milyon Euro olan 24 yaşındaki forvet, En-Nesyri’nin satılması halinde Sarı-Lacivertliler için en büyük hedeflerden biri olacak. Fenerbahçe’nin, David için Ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor.Kevin De Bruyne transferi zor ama i̇mkansız değilManchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı Kevin De Bruyne, Fenerbahçe’nin transfer hedeflerinden biri olarak gündemde. İngiliz basını, City’nin 33 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeyeceğini yazdı.De Bruyne’nin çocuklarının eğitim durumu nedeniyle Ocak ayında başka bir şehre ya da ülkeye taşınmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, ara transfer döneminde oyuncuyu kadroya katmak zor görünse de, Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncuyla yeni sezon için sözleşme imzalama ihtimalini değerlendiriyor.Fenerbahçe'nin transfer stratejisiSarı-lacivertliler, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için dünya çapında tanınan oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Sözleşmelerinin bitimine altı aydan az kalan bu oyuncular, Ocak ayı itibarıyla istedikleri takımlarla görüşme hakkına sahip olacak.Fenerbahçe'nin i̇ddialı transfer politikasıYıldız isimlerle yapılan görüşmeler, Fenerbahçe’nin transferde ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Dünya çapında oyuncular için yoğun bir rekabet içinde olan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefliyor. Yönetimin bu transfer sürecinde ne kadar başarılı olacağı ise Ocak ayında netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ancelottiden-memnun-degil-dediler-arda-gulerin-transfer-bombasini-mansetten-verdiler-arteta-genc-1092264940.html
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_d5c84daa73f1921e03ba9430cfc6f731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe transfer haberleri, kevin de bruyne fenerbahçe transferi, heung-min son fenerbahçe iddiası, fenerbahçe jonathan david transferi, boscagli fenerbahçe transferi, fenerbahçe devre arası transfer hedefleri, fenerbahçe dünya yıldızları transfer listesi, kevin de bruyne yeni sözleşme alacak mı, fenerbahçe jonathan david için teklif hazırlıyor, heung-min son tottenham’dan ayrılacak mı, fenerbahçe transferde büyük oynuyor, devre arası transfer dönemi fenerbahçe, kevin de bruyne 2025 transfer durumu, jonathan david piyasa değeri, fenerbahçe stoper transferi, boscagli psv sözleşmesi, heung-min son transfer haberleri, fenerbahçe ocak transfer hedefleri, tottenham oyuncu satacak mı, jonathan david fenerbahçe’ye transfer olur mu
fenerbahçe transfer haberleri, kevin de bruyne fenerbahçe transferi, heung-min son fenerbahçe iddiası, fenerbahçe jonathan david transferi, boscagli fenerbahçe transferi, fenerbahçe devre arası transfer hedefleri, fenerbahçe dünya yıldızları transfer listesi, kevin de bruyne yeni sözleşme alacak mı, fenerbahçe jonathan david için teklif hazırlıyor, heung-min son tottenham’dan ayrılacak mı, fenerbahçe transferde büyük oynuyor, devre arası transfer dönemi fenerbahçe, kevin de bruyne 2025 transfer durumu, jonathan david piyasa değeri, fenerbahçe stoper transferi, boscagli psv sözleşmesi, heung-min son transfer haberleri, fenerbahçe ocak transfer hedefleri, tottenham oyuncu satacak mı, jonathan david fenerbahçe’ye transfer olur mu

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor: 'Kadıköy'e dünya yıldızları yağacak'

11:14 02.01.2025 (güncellendi: 11:15 02.01.2025)
© AAFenerbahçe arma, forma, logo
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
Abone ol
Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için büyük transfer hedefleri belirledi. Boscagli, Heung-Min Son, Jonathan David ve Kevin De Bruyne gibi dünya yıldızları, sarı-lacivertli kulübün radarında. Sözleşmeleri sona ermek üzere olan oyuncularla görüşme hakkına sahip olan Fenerbahçe, transferde iddialı adımlar atıyor.
Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Hollanda ekibi, oyuncunun sözleşmesini yenilemezse, Ocak ayında gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin, Boscagli için temas kuran kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.

Heung-Min Son transferinde büyük fırsat

Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-Min Son, Londra ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerine başlamadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham oyuncudan Ocak ayında gelir elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçebilir.

Jonathan David için i̇lk teklif hazırlığı

Kanadalı golcü Jonathan David, Fenerbahçe’nin listesinde dikkat çeken bir diğer isim. Lille forması giyen ve piyasa değeri 45 milyon Euro olan 24 yaşındaki forvet, En-Nesyri’nin satılması halinde Sarı-Lacivertliler için en büyük hedeflerden biri olacak. Fenerbahçe’nin, David için Ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

Kevin De Bruyne transferi zor ama i̇mkansız değil

Manchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı Kevin De Bruyne, Fenerbahçe’nin transfer hedeflerinden biri olarak gündemde. İngiliz basını, City’nin 33 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif etmeyeceğini yazdı.
De Bruyne’nin çocuklarının eğitim durumu nedeniyle Ocak ayında başka bir şehre ya da ülkeye taşınmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, ara transfer döneminde oyuncuyu kadroya katmak zor görünse de, Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncuyla yeni sezon için sözleşme imzalama ihtimalini değerlendiriyor.

Fenerbahçe'nin transfer stratejisi

Sarı-lacivertliler, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için dünya çapında tanınan oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Sözleşmelerinin bitimine altı aydan az kalan bu oyuncular, Ocak ayı itibarıyla istedikleri takımlarla görüşme hakkına sahip olacak.

Fenerbahçe'nin i̇ddialı transfer politikası

Yıldız isimlerle yapılan görüşmeler, Fenerbahçe’nin transferde ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Dünya çapında oyuncular için yoğun bir rekabet içinde olan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefliyor. Yönetimin bu transfer sürecinde ne kadar başarılı olacağı ise Ocak ayında netleşecek.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
SPOR
'Ancelotti'den memnun değil' dediler, Arda Güler'in transfer bombasını manşetten verdiler: 'Arteta genç yıldıza hayran'
07:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала