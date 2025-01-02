https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ancelottiden-memnun-degil-dediler-arda-gulerin-transfer-bombasini-mansetten-verdiler-arteta-genc-1092264940.html

'Ancelotti'den memnun değil' dediler, Arda Güler'in transfer bombasını manşetten verdiler: 'Arteta genç yıldıza hayran'

'Ancelotti'den memnun değil' dediler, Arda Güler'in transfer bombasını manşetten verdiler: 'Arteta genç yıldıza hayran'

Sputnik Türkiye

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, performansı ve azmiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İngiliz basını, Arsenal’in genç Türk yıldızı kadrosuna... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T07:37+0300

2025-01-02T07:37+0300

2025-01-02T07:37+0300

spor

real madrid

arsenal

daily mail

mikel arteta

carlo ancelotti

arda güler

transfer

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Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, 2023’te Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak tarihe geçmişti. Milli oyuncu, sakatlıklarla başlayan Real Madrid kariyerine rağmen 2024 yılında çıktığı maçlarda önemli bir performans sergiledi. 33 maçta 7 gol ve 10 asistle oynayan Arda, EURO 2024’te de başarılı bir turnuva geçirdi.2024 yılında süre bulmakta zorluk çektiReal Madrid’in şampiyonlukla tamamladığı 2023/2024 sezonunun sonlarına doğru ilk 11’de şans bulan Arda Güler, yeni sezonda yeterince süre alamadı. Ancak Carlo Ancelotti’nin sisteminde daha fazla forma şansı bulmak için azimle çalışmaya devam ediyor.Arda, Real Madrid’e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk resmi maçına ancak 2024’te çıkabildi. Bu durum, genç futbolcunun sezon başındaki temposunu etkiledi.Piyasa değeri 45 milyon euroya yükseldi19 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Ancak Avrupa’nın dev kulüpleri, genç yeteneği radarına almış durumda. 2024 yılı itibarıyla Arda’nın piyasa değeri 45 milyon euro seviyesine ulaştı.Arsenal’den Arda Güler’e i̇lgi2025’in ilk günlerinde İngiliz basınında Daily Mail muhabiri Sami Mokbel, Arsenal’in Arda Güler’e olan ilgisini yazdı. Haberde, Arsenal’in menajeri Mikel Arteta’nın, Arda Güler’i kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Ancak Real Madrid, Arda’yı geleceğin kilit oyuncularından biri olarak gördüğü için oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.Sami Mokbel’in haberinde şu ifadeler yer aldı:"Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'in Emirates'te hayranları var. Ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki Türk oyuncuyu geleceğin önemli bir parçası olarak görüyor."Ara transferde gelişmeler bekleniyorArda Güler’in adı daha önce de İspanyol basınında Arsenal ile anılmıştı. Mikel Arteta’nın bu transfer isteğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, ara transfer döneminde netlik kazanacak. Ancak Real Madrid’in, genç yıldızına verdiği önem nedeniyle Arsenal’e kapıyı kapatabileceği konuşuluyor.

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