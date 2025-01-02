https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ancelottiden-memnun-degil-dediler-arda-gulerin-transfer-bombasini-mansetten-verdiler-arteta-genc-1092264940.html
'Ancelotti'den memnun değil' dediler, Arda Güler'in transfer bombasını manşetten verdiler: 'Arteta genç yıldıza hayran'
'Ancelotti'den memnun değil' dediler, Arda Güler'in transfer bombasını manşetten verdiler: 'Arteta genç yıldıza hayran'
Sputnik Türkiye
Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, performansı ve azmiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İngiliz basını, Arsenal’in genç Türk yıldızı kadrosuna... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T07:37+0300
2025-01-02T07:37+0300
2025-01-02T07:37+0300
spor
real madrid
arsenal
daily mail
mikel arteta
carlo ancelotti
arda güler
transfer
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Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, 2023’te Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak tarihe geçmişti. Milli oyuncu, sakatlıklarla başlayan Real Madrid kariyerine rağmen 2024 yılında çıktığı maçlarda önemli bir performans sergiledi. 33 maçta 7 gol ve 10 asistle oynayan Arda, EURO 2024’te de başarılı bir turnuva geçirdi.2024 yılında süre bulmakta zorluk çektiReal Madrid’in şampiyonlukla tamamladığı 2023/2024 sezonunun sonlarına doğru ilk 11’de şans bulan Arda Güler, yeni sezonda yeterince süre alamadı. Ancak Carlo Ancelotti’nin sisteminde daha fazla forma şansı bulmak için azimle çalışmaya devam ediyor.Arda, Real Madrid’e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk resmi maçına ancak 2024’te çıkabildi. Bu durum, genç futbolcunun sezon başındaki temposunu etkiledi.Piyasa değeri 45 milyon euroya yükseldi19 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Ancak Avrupa’nın dev kulüpleri, genç yeteneği radarına almış durumda. 2024 yılı itibarıyla Arda’nın piyasa değeri 45 milyon euro seviyesine ulaştı.Arsenal’den Arda Güler’e i̇lgi2025’in ilk günlerinde İngiliz basınında Daily Mail muhabiri Sami Mokbel, Arsenal’in Arda Güler’e olan ilgisini yazdı. Haberde, Arsenal’in menajeri Mikel Arteta’nın, Arda Güler’i kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Ancak Real Madrid, Arda’yı geleceğin kilit oyuncularından biri olarak gördüğü için oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.Sami Mokbel’in haberinde şu ifadeler yer aldı:"Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'in Emirates'te hayranları var. Ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki Türk oyuncuyu geleceğin önemli bir parçası olarak görüyor."Ara transferde gelişmeler bekleniyorArda Güler’in adı daha önce de İspanyol basınında Arsenal ile anılmıştı. Mikel Arteta’nın bu transfer isteğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, ara transfer döneminde netlik kazanacak. Ancak Real Madrid’in, genç yıldızına verdiği önem nedeniyle Arsenal’e kapıyı kapatabileceği konuşuluyor.
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'Ancelotti'den memnun değil' dediler, Arda Güler'in transfer bombasını manşetten verdiler: 'Arteta genç yıldıza hayran'
Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, performansı ve azmiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İngiliz basını, Arsenal’in genç Türk yıldızı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ancak İspanyol devi, Arda’yı geleceğin kilit oyuncularından biri olarak görüyor. İşte Arda Güler’le ilgili tüm gelişmeler.
Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, 2023’te Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak tarihe geçmişti. Milli oyuncu, sakatlıklarla başlayan Real Madrid kariyerine rağmen 2024 yılında çıktığı maçlarda önemli bir performans sergiledi. 33 maçta 7 gol ve 10 asistle oynayan Arda, EURO 2024’te de başarılı bir turnuva geçirdi.
2024 yılında süre bulmakta zorluk çekti
Real Madrid’in şampiyonlukla tamamladığı 2023/2024 sezonunun sonlarına doğru ilk 11’de şans bulan Arda Güler, yeni sezonda yeterince süre alamadı. Ancak Carlo Ancelotti’nin sisteminde daha fazla forma şansı bulmak için azimle çalışmaya devam ediyor.
Arda, Real Madrid’e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk resmi maçına ancak 2024’te çıkabildi. Bu durum, genç futbolcunun sezon başındaki temposunu etkiledi.
Piyasa değeri 45 milyon euroya yükseldi
19 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Ancak Avrupa’nın dev kulüpleri, genç yeteneği radarına almış durumda. 2024 yılı itibarıyla Arda’nın piyasa değeri 45 milyon euro seviyesine ulaştı.
Arsenal’den Arda Güler’e i̇lgi
2025’in ilk günlerinde İngiliz basınında Daily Mail muhabiri Sami Mokbel, Arsenal’in Arda Güler’e olan ilgisini yazdı. Haberde, Arsenal’in menajeri Mikel Arteta’nın, Arda Güler’i kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Ancak Real Madrid, Arda’yı geleceğin kilit oyuncularından biri olarak gördüğü için oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.
Sami Mokbel’in haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'in Emirates'te hayranları var. Ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki Türk oyuncuyu geleceğin önemli bir parçası olarak görüyor."
Ara transferde gelişmeler bekleniyor
Arda Güler’in adı daha önce de İspanyol basınında Arsenal ile anılmıştı. Mikel Arteta’nın bu transfer isteğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, ara transfer döneminde netlik kazanacak. Ancak Real Madrid’in, genç yıldızına verdiği önem nedeniyle Arsenal’e kapıyı kapatabileceği konuşuluyor.