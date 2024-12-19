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Mecliste 'elektronik sigara' içildi: Sağlık reformu tartışılıyordu
Mecliste 'elektronik sigara' içildi: Sağlık reformu tartışılıyordu
Sputnik Türkiye
Kolombiya'da bir temsilci, mecliste sağlık reformu tartışılırken 'elektronik sigara' içti. Temsilcinin o anları sosyal medyada viral olurken, geçtiğimiz... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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elektronik sigara
sağlık
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sağlık reformu
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Kolombiya Kongresinde sağlık reformu tartışılırken, bir senatörün 'elektronik sigara' kullanması sosyal medyada viral oldu. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Kolombiya Yeşil İttifak partisinin temsilcisi Catherine Juvinao, yasak olmasına rağmen, mecliste sağlık reformu tartışıldığı esnada elektronik sigara kullanırken yakalandı.Kongre üyesinin davranışı, Kolombiya'da bu tür cihazların kapalı alanlarda kullanımını ve reşit olmayanlara satışını yasaklayan bir yasanın daha geçen Mayıs ayında kabul edilmesi nedeniyle eleştirildi.Kongre'den Eduard Sarmiento Hidalgo adında bir temsilci ise Catherine Juvinao'nun elektronik sigara içtiği anları şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı:
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kolombiya, elektronik, elektronik sigara, sağlık, yasak, sağlık reformu
kolombiya, elektronik, elektronik sigara, sağlık, yasak, sağlık reformu

Mecliste 'elektronik sigara' içildi: Sağlık reformu tartışılıyordu

21:50 19.12.2024
© Ekran GörüntüsüKolombiya Kongresinde sağlık reformu tartışılırken, bir senatörün 'elektronik sigara' kullanması sosyal medyada viral oldu.
Kolombiya Kongresinde sağlık reformu tartışılırken, bir senatörün 'elektronik sigara' kullanması sosyal medyada viral oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Ekran Görüntüsü
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Kolombiya'da bir temsilci, mecliste sağlık reformu tartışılırken 'elektronik sigara' içti. Temsilcinin o anları sosyal medyada viral olurken, geçtiğimiz aylarda Kolombiya'da kabul edilen elektronik sigaraların kapalı alanda kullanımının yasaklanması yasası sebebiyle eleştirildi.
Kolombiya Kongresinde sağlık reformu tartışılırken, bir senatörün 'elektronik sigara' kullanması sosyal medyada viral oldu.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Kolombiya Yeşil İttifak partisinin temsilcisi Catherine Juvinao, yasak olmasına rağmen, mecliste sağlık reformu tartışıldığı esnada elektronik sigara kullanırken yakalandı.
Kongre üyesinin davranışı, Kolombiya'da bu tür cihazların kapalı alanlarda kullanımını ve reşit olmayanlara satışını yasaklayan bir yasanın daha geçen Mayıs ayında kabul edilmesi nedeniyle eleştirildi.
Kongre'den Eduard Sarmiento Hidalgo adında bir temsilci ise Catherine Juvinao'nun elektronik sigara içtiği anları şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı:
“Sayın Temsilci Cathy Juvinao, 2024 tarihli 2354 sayılı Kanun, ofis, bar, restoran ve toplu taşıma gibi kapalı alanlarda elektronik sigara kullanımını yasaklamaktadır. Amaç sigara içmeyenleri buhara maruz kalmaktan korumaktır. Ucuz ahlakçılık olmadan, yasalara uyulması gerekiyor.”
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