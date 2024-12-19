https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/mecliste-elektronik-sigara-icildi-saglik-reformu-tartisiliyordu-1091771250.html

Mecliste 'elektronik sigara' içildi: Sağlık reformu tartışılıyordu

Mecliste 'elektronik sigara' içildi: Sağlık reformu tartışılıyordu

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da bir temsilci, mecliste sağlık reformu tartışılırken 'elektronik sigara' içti. Temsilcinin o anları sosyal medyada viral olurken, geçtiğimiz... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T21:50+0300

2024-12-19T21:50+0300

2024-12-19T21:50+0300

dünya

kolombiya

elektronik

elektronik sigara

sağlık

yasak

sağlık reformu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091771091_209:0:1393:666_1920x0_80_0_0_d4e00dd4ddafb363acfdbe0d548685a1.jpg

Kolombiya Kongresinde sağlık reformu tartışılırken, bir senatörün 'elektronik sigara' kullanması sosyal medyada viral oldu. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Kolombiya Yeşil İttifak partisinin temsilcisi Catherine Juvinao, yasak olmasına rağmen, mecliste sağlık reformu tartışıldığı esnada elektronik sigara kullanırken yakalandı.Kongre üyesinin davranışı, Kolombiya'da bu tür cihazların kapalı alanlarda kullanımını ve reşit olmayanlara satışını yasaklayan bir yasanın daha geçen Mayıs ayında kabul edilmesi nedeniyle eleştirildi.Kongre'den Eduard Sarmiento Hidalgo adında bir temsilci ise Catherine Juvinao'nun elektronik sigara içtiği anları şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/dunya-rekorlar-kitabina-girdi-dunyanin-en-cok-ulkesine-ucan-havayolu-1091770375.html

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, elektronik, elektronik sigara, sağlık, yasak, sağlık reformu