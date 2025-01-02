https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025-yilinda-kidem-tazminati-tavani-ne-kadar-olacak-nasil-hesaplanir-1092291046.html

2025 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Nasıl hesaplanır?

2025 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Nasıl hesaplanır?

Sputnik Türkiye

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı kıdem tazminatı tavanı merak edilmeye başlandı. Kıdem tazminatı tavanı için memur zammının açıklanması... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T17:08+0300

2025-01-02T17:08+0300

2025-01-02T17:08+0300

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Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı kıdem tazminatı tavanı merak edilmeye başlandı. Asgari ücretli çalışanın bir yıllık çalışmasının kıdem tazminatı brüt ücret tutarına denk gelirken tazminat tavanı için memur zammının açıklanması bekleniyor. Memur zammı ise enflasyon verilerine göre netleşecek. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?2025 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Nasıl hesaplanır?Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışma karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Asgari ücretin artışıyla birlikte kıdem tazminatı tutarları da değişiyor. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tabanı 26 bin 4 TL'ye çıkacak. Kıdem tazminatı tavanı ise memur zammına göre belirleniyor ve 41 bin 827 TL olan mevcut tavan tutarı Ocak 2025'te yeniden güncellenecek. Yasal düzenlemeye göre, tavan tutarı bir hizmet yılı için en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesini aşamıyor.Kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak?Halen 41 bin 827 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, Ocak 2025'te memur zam oranları doğrultusunda yeniden belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 enflasyon verilerini 3 Ocak 2025’te saat 10.00’da açıklayacak. Bu tarihte, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik tutarı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı gibi sosyal ödemeler de güncellenecek.Kıdem tazminatı nedir?Kıdem tazminatı, bir işçinin belirli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldığında, çalıştığı süreye bağlı olarak aldığı yasal bir ödeme. Bu tazminat, hem işçinin geçmiş hizmetleri için bir ödül niteliği taşır hem de işçinin işten ayrıldıktan sonra ekonomik olarak desteklenmesini sağlar.

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