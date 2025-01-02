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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
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01:45
4 dk
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02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
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4 dk
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/aile-destek-odemesi-sona-mi-erdi-aile-destek-programi-ocakta-devam-edecek-mi-1092286568.html
Aile destek ödemesi sona mı erdi? Aile destek programı ocakta devam edecek mi?
Aile destek ödemesi sona mı erdi? Aile destek programı ocakta devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programının son ödeme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte devam edip etmeyeceği yeniden... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T15:45+0300
2025-01-02T15:45+0300
türkiye
tl
türkiye
mahinur özdemir
türkiye aile destek programı
aile sosyal destek programı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programının son ödeme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte devam edip etmeyeceği yeniden konuşulmaya başlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ise Aralık ayı ödemelerinin başladığını duyurmuştu. Yaklaşık 2 yıldır hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılan destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak. Aralık ayı aile destek ödemeleri yatırıldı mı? Aile destek ödemeleri 2025’te sürecek mi? Program sona erdi mi? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte merak edilen detaylar.Aralık ayı aile destek ödemeleri yatırıldı mı?Aralık ayı aile destek ödemeleri, 10 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 3,6 milyar lira destek sağlanacağını belirtti. Göktaş, yazılı açıklamasında, "Kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışımızla ihtiyaç sahibi hanelere destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programı, şu anda en kapsamlı sosyal yardım uygulamamızdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere her ay düzenli destek sağlandığını vurguladı. Program kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 106,8 milyar lira destek sağlandığını belirten Bakan Göktaş, "Bu ayki ödemelerle birlikte destek miktarımız 3,6 milyar lira artacak. Hanelerin yanında olmaya ve desteklerimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız" dedi.Aile destek ödemeleri devam edecek mi?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022 yılında dönemsel bir sosyal yardım olarak başlatılan Türkiye Aile Destek Programının Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanıyor. Programın uzatılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken bugüne kadar toplamda 106.8 milyar liralık ödeme yapıldı.Aile destek ödemeleri ne kadar?Aile Destek Programı kapsamında yapılan başvurular, hanenin gelir durumu ve sosyoekonomik profili doğrultusunda değerlendirilerek, uygun bulunanlar sosyal yardım almaya hak kazanacak. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından incelenip, 3294 sayılı Kanun çerçevesinde destek sağlanacak. Yardım tutarları şu şekilde belirlendi:Destek ödemeleri, uygunluk tespitinden sonra ilgili dönemde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır.
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Aile destek ödemesi sona mı erdi? Aile destek programı ocakta devam edecek mi?

15:45 02.01.2025
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programının son ödeme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte devam edip etmeyeceği yeniden konuşulmaya başlandı. Peki Aralık ayı aile destek ödemeleri yatırıldı mı? Aile destek ödemeleri 2025’te sürecek mi? Program sona erdi mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programının son ödeme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte devam edip etmeyeceği yeniden konuşulmaya başlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ise Aralık ayı ödemelerinin başladığını duyurmuştu. Yaklaşık 2 yıldır hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılan destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, yeni bilgiler geldikçe paylaşılacak. Aralık ayı aile destek ödemeleri yatırıldı mı? Aile destek ödemeleri 2025’te sürecek mi? Program sona erdi mi? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte merak edilen detaylar.

Aralık ayı aile destek ödemeleri yatırıldı mı?

Aralık ayı aile destek ödemeleri, 10 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 3,6 milyar lira destek sağlanacağını belirtti. Göktaş, yazılı açıklamasında, "Kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışımızla ihtiyaç sahibi hanelere destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programı, şu anda en kapsamlı sosyal yardım uygulamamızdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere her ay düzenli destek sağlandığını vurguladı. Program kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 106,8 milyar lira destek sağlandığını belirten Bakan Göktaş, "Bu ayki ödemelerle birlikte destek miktarımız 3,6 milyar lira artacak. Hanelerin yanında olmaya ve desteklerimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Aile destek ödemeleri devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022 yılında dönemsel bir sosyal yardım olarak başlatılan Türkiye Aile Destek Programının Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanıyor. Programın uzatılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken bugüne kadar toplamda 106.8 milyar liralık ödeme yapıldı.

Aile destek ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan başvurular, hanenin gelir durumu ve sosyoekonomik profili doğrultusunda değerlendirilerek, uygun bulunanlar sosyal yardım almaya hak kazanacak. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından incelenip, 3294 sayılı Kanun çerçevesinde destek sağlanacak. Yardım tutarları şu şekilde belirlendi:
Gelir 450 TL ve altı olan haneler: 1.250 TL
Gelir 450 TL üzeri, 911,15 TL ve altı olan haneler: 1.100 TL
Gelir 911,15 TL üzeri, 1372,30 TL ve altı olan haneler: 950 TL
Gelir 1372,30 TL üzeri, 2835,60 TL’den az olan haneler: 850 TL
Destek ödemeleri, uygunluk tespitinden sonra ilgili dönemde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır.
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