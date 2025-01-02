2024'te Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz ihracatı yüzde 14 arttı: TürkAkım'ın payında önemli artış
© Sputnik / Евгений БиятовTürkAkım
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya'nın Avrupa'ya boru hatları üzerinden doğalgaz transferini 2024 yılında yüzde 14 arttırdığı öğrenildi. TürkAkım doğalgaz boru hattı, Avrupa'ya gaz tedarikinde önemli bir yer tuttu.
Rus Gazprom şirketi ile Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'nın (ENTSOG) verilerine göre Rusya, 2024'te Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artırarak 32.1 milyar metreküpe çıkardı.
Rusya'dan Avrupa'ya sevk edilen gaz miktarı Kasım ayında 2.75 milyar metreküp olarak kaydedilirken bu miktar Aralık ayında 2.83 milyar metreküpe yükseldi.
Rusya'dan Avrupa'ya sevk edilen gaz miktarı Kasım ayında 2.75 milyar metreküp olarak kaydedilirken bu miktar Aralık ayında 2.83 milyar metreküpe yükseldi.
'Yarısından fazlası TürkAkım üzerinden'
Geride kalan yılda TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna gaz sevkiyatı, yüzde 23 artışla 16.7 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.
2024 boyunca Ukrayna topraklarından transit geçen Rus gazı, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı ve 15.4 milyar metreküp oldu.
Gazprom ve ENTSOG verileri, 2023'te Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının 28.15 milyar metreküp olarak gerçekleştiğini ortaya koymuştu.
2024 boyunca Ukrayna topraklarından transit geçen Rus gazı, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı ve 15.4 milyar metreküp oldu.
Gazprom ve ENTSOG verileri, 2023'te Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının 28.15 milyar metreküp olarak gerçekleştiğini ortaya koymuştu.
Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı durdu
Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona erdi.
Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.
Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transitini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bıraktı ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durduruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.