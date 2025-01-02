https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/new-yorktaki-gece-kulubunun-disinda-meydana-gelen-toplu-silahli-saldirida-en-az-10-kisi-yaralandi-1092267734.html
ABD'de bir silahlı saldırı daha: New York'ta meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı
ABD'de bir silahlı saldırı daha: New York'ta meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentinde Queens bölgesindeki bir gece kulübünün dışında meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T09:11+0300
2025-01-02T09:11+0300
2025-01-02T09:13+0300
dünya
abd
queens
toplu silahlı saldırı
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ABD basının New York polisine dayandırdığı açıklamada Queens'teki bir gece kulübünün dışında gerçekleşen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı. Polislere göre, silahlı saldırı yerel saatle 23:20'den hemen önce Amazura gece kulübünün yakınında gerçekleşti.
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abd, queens, toplu silahlı saldırı
abd, queens, toplu silahlı saldırı
ABD'de bir silahlı saldırı daha: New York'ta meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı
09:11 02.01.2025 (güncellendi: 09:13 02.01.2025)
ABD'nin New York kentinde Queens bölgesindeki bir gece kulübünün dışında meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
ABD basının New York polisine dayandırdığı açıklamada Queens'teki bir gece kulübünün dışında gerçekleşen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı. Polislere göre, silahlı saldırı yerel saatle 23:20'den hemen önce Amazura gece kulübünün yakınında gerçekleşti.