https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/new-yorktaki-gece-kulubunun-disinda-meydana-gelen-toplu-silahli-saldirida-en-az-10-kisi-yaralandi-1092267734.html

ABD'de bir silahlı saldırı daha: New York'ta meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı

ABD'de bir silahlı saldırı daha: New York'ta meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde Queens bölgesindeki bir gece kulübünün dışında meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T09:11+0300

2025-01-02T09:11+0300

2025-01-02T09:13+0300

dünya

abd

queens

toplu silahlı saldırı

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ABD basının New York polisine dayandırdığı açıklamada Queens'teki bir gece kulübünün dışında gerçekleşen toplu silahlı saldırıda en az 10 kişi yaralandı. Polislere göre, silahlı saldırı yerel saatle 23:20'den hemen önce Amazura gece kulübünün yakınında gerçekleşti.

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Sputnik Türkiye

abd, queens, toplu silahlı saldırı