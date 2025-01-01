https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/jose-mourinho-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-herkes-mesajindaki-detaya-odaklandi-1092251646.html

Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaştı: Herkes mesajındaki detaya odaklandı

Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaştı: Herkes mesajındaki detaya odaklandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yeni yıl mesajı paylaştı. "Mutlu yıllar" notuyla yayınladığı videoda... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T16:34+0300

2025-01-01T16:34+0300

2025-01-01T16:35+0300

spor

jose mourinho

hatay

fenerbahçe

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Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yeni yıl mesajındaki detay gündem oldu. Sosyal medya hesabından “Mutlu yıllar” açıklamasıyla bir video paylaşan Mourinho'nun, yılbaşında Hatayspor maç analizini yaptığı görüldü.Videoda televizyon karşısında oturan tecrübeli teknik adamın, pazar günü Süper Lig'de konuk edecekleri Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı analiz ettiği görüldü.Bordo beyazlılar, Süper Lig'deki son maçında son sırada Adana temsilcisine 3-1 mağlup olmuştu.Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı'nda müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmani-istanbula-kar-yagisi-icin-yeni-tarihi-acikladi-soguk-hava-dalgasiyla-geliyor-1092246972.html

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jose mourinho, hatay, fenerbahçe