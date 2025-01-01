https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/jose-mourinho-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-herkes-mesajindaki-detaya-odaklandi-1092251646.html
Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaştı: Herkes mesajındaki detaya odaklandı
Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaştı: Herkes mesajındaki detaya odaklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yeni yıl mesajı paylaştı. "Mutlu yıllar" notuyla yayınladığı videoda... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T16:34+0300
2025-01-01T16:34+0300
2025-01-01T16:35+0300
spor
jose mourinho
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fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yeni yıl mesajındaki detay gündem oldu. Sosyal medya hesabından “Mutlu yıllar” açıklamasıyla bir video paylaşan Mourinho'nun, yılbaşında Hatayspor maç analizini yaptığı görüldü.Videoda televizyon karşısında oturan tecrübeli teknik adamın, pazar günü Süper Lig'de konuk edecekleri Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı analiz ettiği görüldü.Bordo beyazlılar, Süper Lig'deki son maçında son sırada Adana temsilcisine 3-1 mağlup olmuştu.Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı'nda müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/meteoroloji-uzmani-istanbula-kar-yagisi-icin-yeni-tarihi-acikladi-soguk-hava-dalgasiyla-geliyor-1092246972.html
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Jose Mourinho sosyal medya hesabından paylaştı: Herkes mesajındaki detaya odaklandı
16:34 01.01.2025 (güncellendi: 16:35 01.01.2025)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yeni yıl mesajı paylaştı. "Mutlu yıllar" notuyla yayınladığı videoda, yılbaşında dahi Hatayspor - Adana Demirspor maçını analiz ettiği görüldü.
Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yeni yıl mesajındaki detay gündem oldu. Sosyal medya hesabından “Mutlu yıllar” açıklamasıyla bir video paylaşan Mourinho'nun, yılbaşında Hatayspor maç analizini yaptığı görüldü.
Videoda televizyon karşısında oturan tecrübeli teknik adamın, pazar günü Süper Lig'de konuk edecekleri Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçı analiz ettiği görüldü.
Bordo beyazlılar, Süper Lig'deki son maçında son sırada Adana temsilcisine 3-1 mağlup olmuştu.Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı'nda müsabaka saat 19.00'da başlayacak.