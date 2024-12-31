Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah Ukrayna'ya ait bir askeri hava üssü ile Ukrayna ordusu için barut üreten bir savunma sanayi tesisine yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla bir dizi bombardıman düzenledi.



Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde düzenlenen bombardımanlarda koyulan hedefe ulaşıldığını ve tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.



Özel askeri harekatta son 24 saatteki gelişmeleri aktaran Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, 440 Ukrayna askeri ile 2 mühimmat deposunu imha etti.



'Sever' (Kuzey) ve Dinyeper askeri gruplarının kararlı faaliyetleri sonucu Ukrayna yaklaşık 100 askerini yitirdi.



'Vostok' (Doğu) askeri grubu 160 askeri etkisiz hale getirirken 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun zayiatı 505 olarak kaydedildi.



'Yug' (Güney) askeri grubu da, 290'dan fazla düşman askerini ölü olarak geçirdi.



Son 24 saatte ölü olarak ele geçirilen Ukraynalı asker sayısı toplam 1495 olarak hesaplandı.



Bununla beraber Rus ordusu, 1 ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracı, 1 Alman yapımı Leopard tankı, 1 İngiliz yapımı Snatch zırhlı aracı, 1 İngiliz yapımı Saxon zırhlı personel taşıyıcı ile çeşitli askeri teçhizatı imha etti.



Son 24 saatte 103 İHA önlenirken Rus Karadeniz Filosu'na bağlı güçler 8 insansız hücumbotu imha etti.