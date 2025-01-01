https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/isvecte-koruma-altindaki-kurt-nufusunu-kontrol-altinda-tutmak-icin-avlama-izni-yarin-basliyor-1092255433.html

İsveç'te koruma altındaki kurt nüfusunu kontrol altında tutmak için avlama izni yarın başlıyor

İsveç'te koruma altındaki kurt nüfusunu kontrol altında tutmak için avlama izni yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

İsveç hükümeti, avlanma izni baskılarına dayanamayarak nesli koruma altında olan kurtların avlanmasına izin verdi. Avlanma izni, 2 Ocak 2025'te başlıyor ancak... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T19:05+0300

2025-01-01T19:05+0300

2025-01-01T19:04+0300

dünya

isveç

avlanma

kurt

koruma altındaki yaban hayvanları

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İsveç'te Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kurtların avlanmasına yarın başlanıyor. 30 civarında kurdun öldürülmesine izin verildiği belirtilirken halihazırda ülkede kayıt altında tutulan 375 kadar kurt olduğu basına yansıdı. Öte yandan hayvan refahı için çalışan hayvan severler, söz konusu avlanmanın AB kuralları dahilinde yasadışı olduğunu savunuyor. İsveç'in kurt popülasyonu 2022-23'te neredeyse yüzde 20 oranında düştü ancak yetkililer bu sayıyı 300'ün altına indirmeyi hedefliyor. Avrupa yaban hayatı ve doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin Bern sözleşmesinin üyeleri, kurtların statüsünü "kesinlikle korunan" bir tür olmaktan "korunan" bir tür olarak değiştirdi. Bu değişiklik, 7 Mart 2025'te yürürlüğe girecek ve bu değişikliğin, AB sınırlarında daha fazla kurdun öldürülmesine yol açacağından endişe ediliyor. İsveç merkezli yırtıcı ve yaban hayvanlarının refahı için çalışan İsveç Etoburlar Derneği, bugünkü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yaban-kecisi-avina-13-milyon-lira-ceza-avcilik-cezasi-ne-kadar-1087422397.html

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isveç, avlanma, kurt, koruma altındaki yaban hayvanları