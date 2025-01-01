https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/isvecte-koruma-altindaki-kurt-nufusunu-kontrol-altinda-tutmak-icin-avlama-izni-yarin-basliyor-1092255433.html
İsveç'te koruma altındaki kurt nüfusunu kontrol altında tutmak için avlama izni yarın başlıyor
İsveç'te koruma altındaki kurt nüfusunu kontrol altında tutmak için avlama izni yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
İsveç hükümeti, avlanma izni baskılarına dayanamayarak nesli koruma altında olan kurtların avlanmasına izin verdi. Avlanma izni, 2 Ocak 2025'te başlıyor ancak... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T19:05+0300
2025-01-01T19:05+0300
2025-01-01T19:04+0300
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isveç
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İsveç'te Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kurtların avlanmasına yarın başlanıyor. 30 civarında kurdun öldürülmesine izin verildiği belirtilirken halihazırda ülkede kayıt altında tutulan 375 kadar kurt olduğu basına yansıdı. Öte yandan hayvan refahı için çalışan hayvan severler, söz konusu avlanmanın AB kuralları dahilinde yasadışı olduğunu savunuyor. İsveç'in kurt popülasyonu 2022-23'te neredeyse yüzde 20 oranında düştü ancak yetkililer bu sayıyı 300'ün altına indirmeyi hedefliyor. Avrupa yaban hayatı ve doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin Bern sözleşmesinin üyeleri, kurtların statüsünü "kesinlikle korunan" bir tür olmaktan "korunan" bir tür olarak değiştirdi. Bu değişiklik, 7 Mart 2025'te yürürlüğe girecek ve bu değişikliğin, AB sınırlarında daha fazla kurdun öldürülmesine yol açacağından endişe ediliyor. İsveç merkezli yırtıcı ve yaban hayvanlarının refahı için çalışan İsveç Etoburlar Derneği, bugünkü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yaban-kecisi-avina-13-milyon-lira-ceza-avcilik-cezasi-ne-kadar-1087422397.html
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isveç, avlanma, kurt, koruma altındaki yaban hayvanları
isveç, avlanma, kurt, koruma altındaki yaban hayvanları
İsveç'te koruma altındaki kurt nüfusunu kontrol altında tutmak için avlama izni yarın başlıyor
İsveç hükümeti, avlanma izni baskılarına dayanamayarak nesli koruma altında olan kurtların avlanmasına izin verdi. Avlanma izni, 2 Ocak 2025'te başlıyor ancak hayvan severler, bu iznin Avrupa Birliği kurallarına göre yasadışı olduğunu vurguluyor.
İsveç'te Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kurtların avlanmasına yarın başlanıyor. 30 civarında kurdun öldürülmesine izin verildiği belirtilirken halihazırda ülkede kayıt altında tutulan 375 kadar kurt olduğu basına yansıdı.
Öte yandan hayvan refahı için çalışan hayvan severler, söz konusu avlanmanın AB kuralları dahilinde yasadışı olduğunu savunuyor. İsveç'in kurt popülasyonu 2022-23'te neredeyse yüzde 20 oranında düştü ancak yetkililer bu sayıyı 300'ün altına indirmeyi hedefliyor.
Avrupa yaban hayatı ve doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin Bern sözleşmesinin üyeleri, kurtların statüsünü "kesinlikle korunan" bir tür olmaktan "korunan" bir tür olarak değiştirdi. Bu değişiklik, 7 Mart 2025'te yürürlüğe girecek ve bu değişikliğin, AB sınırlarında daha fazla kurdun öldürülmesine yol açacağından endişe ediliyor.
İsveç merkezli yırtıcı ve yaban hayvanlarının refahı için çalışan İsveç Etoburlar Derneği, bugünkü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"2 Ocak'ta kurtlara yönelik 2025 ruhsatlı av başlıyor. 30 kurt ve altı aile yok edilecek. Bu (kurt) aileleri, insanları veya evcil hayvanları önemli ölçüde rahatsız etmeden, ormanda yalnızca sıradan kurt hayatları yaşadı. Ancak İsveç'teki politikacılar, ülkemizde yalnızca minimum sayıda kurt olabileceğine karar verdi."