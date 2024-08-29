https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yaban-kecisi-avina-13-milyon-lira-ceza-avcilik-cezasi-ne-kadar-1087422397.html

Yaban keçisi avına 1.3 milyon lira ceza: Avcılık cezası ne kadar?

Yaban keçisi avına 1.3 milyon lira ceza: Avcılık cezası ne kadar?

Sputnik Türkiye

Mersin Mut ilçesi sınırlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri şüpheli bir aracı savcılıktan izinle aradı. Aramada koruma altındaki iki yaban keçisi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T16:58+0300

2024-08-29T16:58+0300

2024-08-29T16:58+0300

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Mersin'de yaban keçilerini avlayan iki kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi. Ardından avcılar gözaltına alındı.Mersin Mut bölgesinde avlanan 2 avcı ekipler tarafından fark edildi. Araçlarında arama yapıldığında fark edilen iki yaban keçisi için 1 milyon 315 bin lira cezai işlem uygulandı. Avcılar işlemlerinin ardından gözaltına alındı.Doğa Koruma Ve Milli Parklar cezaları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/anlasmazlik-oldugu-soyleniyordu-17-yasindaki-cocuk-babasini-tufekle-vurdu--1085125822.html

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