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Yaban keçisi avına 1.3 milyon lira ceza: Avcılık cezası ne kadar?
Yaban keçisi avına 1.3 milyon lira ceza: Avcılık cezası ne kadar?
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Mersin Mut ilçesi sınırlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri şüpheli bir aracı savcılıktan izinle aradı. Aramada koruma altındaki iki yaban keçisi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
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Mersin'de yaban keçilerini avlayan iki kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi. Ardından avcılar gözaltına alındı.Mersin Mut bölgesinde avlanan 2 avcı ekipler tarafından fark edildi. Araçlarında arama yapıldığında fark edilen iki yaban keçisi için 1 milyon 315 bin lira cezai işlem uygulandı. Avcılar işlemlerinin ardından gözaltına alındı.Doğa Koruma Ve Milli Parklar cezaları ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/anlasmazlik-oldugu-soyleniyordu-17-yasindaki-cocuk-babasini-tufekle-vurdu--1085125822.html
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avcılık cezası, yaban keçisi av cezası, yaban keçisi avlamak yasak mı, yaban keçisi, mersin mut keçi avı
avcılık cezası, yaban keçisi av cezası, yaban keçisi avlamak yasak mı, yaban keçisi, mersin mut keçi avı

Yaban keçisi avına 1.3 milyon lira ceza: Avcılık cezası ne kadar?

16:58 29.08.2024
© AAkeçi
keçi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
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Mersin Mut ilçesi sınırlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri şüpheli bir aracı savcılıktan izinle aradı. Aramada koruma altındaki iki yaban keçisi bulundu. Avcılara 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi. Peki, yaban keçisi avlamak yasak mı? Yaban keçisi nesli tükendi mi?
Mersin'de yaban keçilerini avlayan iki kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza kesildi. Ardından avcılar gözaltına alındı.
Mersin Mut bölgesinde avlanan 2 avcı ekipler tarafından fark edildi. Araçlarında arama yapıldığında fark edilen iki yaban keçisi için 1 milyon 315 bin lira cezai işlem uygulandı. Avcılar işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar cezaları ne kadar?

1.
Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması (2 milyon 77 Lira)
2.
Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi (2 milyon 77 Lira)
3.
Yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanması (2 milyon 77 Lira)
4.
Yaban hayvanlarının yuvalarının dağıtılması (2 milyon 77 Lira)
5.
Memelilerin kış uykusunda rahatsız edilmesi (2 milyon 77 Lira)
6.
Lüzumu halinde yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele esaslarına uyulmaması (2 milyon 77 Lira)
7.
Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının; avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde tarım alanları, besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları, hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda, söz konusu alanlarda mahalli tarım ve köyişleri ile orman teşkilatı görevlilerince hazırlanacak rapor doğrultusunda belli sayıda avlanabilmeleri için belirlenecek esas ve usullere uyulmaması (2 milyon 77 Lira)
8.
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonucunda oluşacak açıklıkların ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgal edilmesi ve kullanılması (2 milyon 77 Lira)
9.
Avlanma süreleri dışında avlanma (2 milyon 77 Lira)
10.
Avlanma miktarları dışında avlanma (2 milyon 77 Lira)
11.
Avlanmanın açık olduğu avlaklarda: avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava kapatılması yasağına uymama (olağanüstü hava koşullarında vb. avın kapatılması) (2 milyon 77 Lira)
av, avlanma, tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
TÜRKİYE
Anlaşmazlık olduğu söyleniyordu: 17 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurdu
22 Haziran , 19:44
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