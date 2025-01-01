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Ekonomi yönetimini 2025'te yoğun bir gündem bekliyor
Ekonomi yönetimini 2025'te yoğun bir gündem bekliyor
Sputnik Türkiye
Ekonomi yönetimi, 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak, bir çok konu masaya yatırılacak. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T10:56+0300
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ekonomi
türkiye
orta vadeli program (ovp)
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ppk
enflasyon
para politikası
ekonomi
merkez bankası
emekli maaşı
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Ekonomi yönetimi, 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu dönemde 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak. 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor, 28 Şubat'ta ise büyüme verileri kamuoyu ile paylaşılacak.3 Ocak'ta enflasyon verileri açıklanacak2025 yılında Türkiye'yi ekonomi konusunda yoğun bir gündem bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta aralık ayı ve 2024 yılı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da netleşmiş olacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024 Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon süreci sürdürülecek. Enflasyon oranının OVP döneminde tek haneli seviyelere indirilmesi ve bu seviyede tutulması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimi sürdürecek, istenilen patikaya gerileyene kadar da bütün araçları enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacak. Ayrıca, finansal istikrar güçlendirilecek, enflasyon ataleti kırılacak ve enflasyonun arz yönlü kaynaklarıyla daha etkin mücadele edilecek.2024 yılı büyüme verisi 28 Şubat'ta açıklanacakTÜİK, 2024 yılına ilişkin büyüme verisini 28 Şubat'ta açıklayacak. Son açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti. 2025 yılın ilk üç çeyreğine dair büyüme verileri ise 30 Mayıs, 1 Eylül ve 1 Aralık tarihlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. OVP'ye göre, 2024 sonunda büyümenin yüzde 3,5, 2025'te ise yüzde 4 olması bekleniyor.Program süresince istihdamın yıllık ortalama 758 bin kişi artması bekleniyor. 2025'te işsizlik oranının yüzde 9,6 olması hedefleniyor.PPK bu yıl 8 kez toplanacakTCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Banka, PPK toplantılarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. Piyasalar, PPK sonrasında açıklanan faiz oranını ve mesajları yakından takip edecek.TCMB Başkanı Fatih Karahan, 7 Şubat, 22 Mayıs, 14 Ağustos ve 7 Kasım tarihlerinde Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.OVP ve bütçe çalışmaları öne çıkacakYılın ikinci yarısından itibaren 2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP çalışmalarının başlaması planlanıyor. Program ile küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler ışığında belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar ortaya konulacak.OVP ve Orta Vadeli Mali Plan'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kamu idarelerinin bütçe teklifleri ve yatırım programı çalışmaları hız kazanacak.Bütçenin, ilgili yasal düzenleme çerçevesinde, en geç 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin, TBMM Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçesi görüşülecek.Bütçe maratonu TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından sona erecek.
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türkiye, orta vadeli program (ovp), türkiye istatistik kurumu (tüik), ppk, enflasyon, para politikası, ekonomi, merkez bankası, emekli maaşı
türkiye, orta vadeli program (ovp), türkiye istatistik kurumu (tüik), ppk, enflasyon, para politikası, ekonomi, merkez bankası, emekli maaşı

Ekonomi yönetimini 2025'te yoğun bir gündem bekliyor

10:56 01.01.2025 (güncellendi: 10:58 01.01.2025)
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Ekonomi yönetimi, 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak, bir çok konu masaya yatırılacak.
Ekonomi yönetimi, 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu dönemde 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak. 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor, 28 Şubat'ta ise büyüme verileri kamuoyu ile paylaşılacak.

3 Ocak'ta enflasyon verileri açıklanacak

2025 yılında Türkiye'yi ekonomi konusunda yoğun bir gündem bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta aralık ayı ve 2024 yılı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da netleşmiş olacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024 Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon süreci sürdürülecek. Enflasyon oranının OVP döneminde tek haneli seviyelere indirilmesi ve bu seviyede tutulması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimi sürdürecek, istenilen patikaya gerileyene kadar da bütün araçları enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacak. Ayrıca, finansal istikrar güçlendirilecek, enflasyon ataleti kırılacak ve enflasyonun arz yönlü kaynaklarıyla daha etkin mücadele edilecek.

2024 yılı büyüme verisi 28 Şubat'ta açıklanacak

TÜİK, 2024 yılına ilişkin büyüme verisini 28 Şubat'ta açıklayacak. Son açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti. 2025 yılın ilk üç çeyreğine dair büyüme verileri ise 30 Mayıs, 1 Eylül ve 1 Aralık tarihlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. OVP'ye göre, 2024 sonunda büyümenin yüzde 3,5, 2025'te ise yüzde 4 olması bekleniyor.
Program süresince istihdamın yıllık ortalama 758 bin kişi artması bekleniyor. 2025'te işsizlik oranının yüzde 9,6 olması hedefleniyor.

PPK bu yıl 8 kez toplanacak

TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka, PPK toplantılarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. Piyasalar, PPK sonrasında açıklanan faiz oranını ve mesajları yakından takip edecek.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 7 Şubat, 22 Mayıs, 14 Ağustos ve 7 Kasım tarihlerinde Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.

OVP ve bütçe çalışmaları öne çıkacak

Yılın ikinci yarısından itibaren 2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP çalışmalarının başlaması planlanıyor. Program ile küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler ışığında belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar ortaya konulacak.
OVP ve Orta Vadeli Mali Plan'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kamu idarelerinin bütçe teklifleri ve yatırım programı çalışmaları hız kazanacak.
Bütçenin, ilgili yasal düzenleme çerçevesinde, en geç 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin, TBMM Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçesi görüşülecek.
Bütçe maratonu TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından sona erecek.
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