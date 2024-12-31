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Yılın sabit gideni: Türkiye 2024’de faizin seyri
Yılın sabit gideni: Türkiye 2024’de faizin seyri
Sputnik Türkiye
2023 yılında faiz kararında dalgalı bir seyir yaşan Türkiye, 2024 yılında yüksek faiz oranını sabit tuttu. Mart ayından faizi yüzde 50 oranına çeken TCMB yıl... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T14:46+0300
2024-12-31T14:46+0300
2024'te neler oldu?
cumhurbaşkanlığı
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
fatih karahan
naci ağbal
şahap kavcıoğlu
faiz
fed faiz kararı
faiz oranı
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Türkiye’nin 2022’de ve 2023 yılı başında uyguladığı düşük faiz politikası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden sonra değişti ve yüksek faiz politikasına geçildi. Uygulanan bu faiz politikası 2024 yılında nasıl uygulandı?2023 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından sıkı para politikasına geçen Türkiye faizler artırılmaya başlanmıştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti. Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı. Erkan ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye yükseltti. Merkez Bankası 2024 yılı boyunca da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bıraktı. Fakat son ayda TCMB yılın son ayında faiz indirimine gitti. Faiz yıl sonunda yüzde 47.5 olarak açıklandı.
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cumhurbaşkanlığı, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, fatih karahan, naci ağbal, şahap kavcıoğlu, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı
cumhurbaşkanlığı, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, fatih karahan, naci ağbal, şahap kavcıoğlu, faiz, fed faiz kararı, faiz oranı

Yılın sabit gideni: Türkiye 2024’de faizin seyri

14:46 31.12.2024
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2023 yılında faiz kararında dalgalı bir seyir yaşan Türkiye, 2024 yılında yüksek faiz oranını sabit tuttu. Mart ayından faizi yüzde 50 oranına çeken TCMB yıl boyunca da yüksek faiz oranını değiştirmese de Aralık ayında ise faize indirim geldi. TCMB Aralık ayında faiz oranını yüzde 47.5’a indirerek beklentilerden çok daha fazla bir indirim açıkladı.
Türkiye’nin 2022’de ve 2023 yılı başında uyguladığı düşük faiz politikası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden sonra değişti ve yüksek faiz politikasına geçildi. Uygulanan bu faiz politikası 2024 yılında nasıl uygulandı?
Yılın sabit gideni: Türkiye 2024’de faizin seyri - Sputnik Türkiye
Yılın sabit gideni: Türkiye 2024’de faizin seyri - Sputnik Türkiye
2023 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından sıkı para politikasına geçen Türkiye faizler artırılmaya başlanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti. Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.
Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı. Erkan ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.
TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye yükseltti. Merkez Bankası 2024 yılı boyunca da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bıraktı. Fakat son ayda TCMB yılın son ayında faiz indirimine gitti. Faiz yıl sonunda yüzde 47.5 olarak açıklandı.
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