https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilsonu-altinin-altin-yili-2024te-40-kez-rekor-tazeleyen-altinin-seyri-nasil-oldu-1091418605.html

Altının 'altın' yılı: 2024'te 40 kez rekor tazeleyen altının seyri nasıl oldu?

Altının 'altın' yılı: 2024'te 40 kez rekor tazeleyen altının seyri nasıl oldu?

Sputnik Türkiye

Altının önlenemez yükselişi sürüyor. Altın Konseyi raporuna göre altın son 10 yıldır en iyi yıllık performansını 2024'te gösterirken, bu yıl içerisinde 40 kez... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T13:23+0300

2024-12-31T13:23+0300

2024-12-31T13:23+0300

2024'te neler oldu?

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik belirsizliklere rağmen 'altın fiyatları' bu sene de yatırımcısının yüzünü güldürdü. Uzmanlara göre altın 'son 10 yılın en iyi performansını' gösterdiği yol olma yolunda ilerliyor. Altın fiyatlarının bu yıl yıllık bazda 30 kez rekor yenilediği Dünya Altın Konseyi'nin raporunda yer alırken, dolar cinsinden altın fiyatı bu yıl kasım ayından itibariyle 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 28'ün üzerinde artış gösterdi. 'Güvenli liman' adını sonuna kadar hak eden altınla ilgili uzmanlar 2025'te de yükselişinin süreceği öngörüsünün altını çiziyorlar. Yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri olduDünya Altın Konseyi, 'Altın 2025 Görünümü Raporu'na göre, dolar cinsinden altın fiyatı bu yıl kasım itibarıyla 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 28'in üzerinde artış gösterdi. Bu artışla, 2024 altının son 10 yıldır en iyi yıllık performans gösterdiği yıl olma yolunda ilerliyor.40 kez rekor kırdıAltın fiyatları yıllık bazda 40 kez rekor kırarken, yılın üçüncü çeyreğinde toplam altın talebi ilk kez 100 milyar doları aştı. Yatırım talebi, jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar yıl boyunca altını destekledi. Merkez bankalarının da rezervlerine altın eklemeye devam etmesi ve özellikle ekim itibarıyla alımlarını hızlandırmaları, altın fiyatlarındaki artışta rol oynadı.Altının önlenemez yükselişi Türkiye'de de altın en güvenli yatırım aracı olarak ilk sırada yer alıyor. Yükselişi durdurulamayan altın özellikle 'yastık altı'nda en fazla saklanan yatırım aracı. Türkiye'de 1 ocak günü gram altının fiyatı bin 937 lira olurken çeyrek altının fiyatı ise 3 bin 427 lira seviyesindeydi. Cumhuriyet altını 13 bin 365 liradan alıcı bulurken altının ons fiyatı ise 2 bin 62 dolar olarak görülüyordu. Bugün ise (11 Aralık) itibariyle baktığımızda gram altın 3 bin 30 lira, çeyrek altın 4 bin 994 liradan piyasalarda alıcı buluyor. Yine Cumhuriyet altını 19 bin 991 liradan fiyatlanırken, altının ons fiyatı da 2 bin 708 dolar. Altın ne zaman düştü? Ne zaman yükselmeye başladıSene başından itibaren düzenli olarak yükselişte olan altın en büyük düşüşü Amerika seçimleri sonrasında yaşadı. Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından ons fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken belirsizlik ortamı, ABD dolarının güçlenmesi nedeniyle 14 Kasım'da ons altın fiyatları önceki 8 haftanın en düşük seviyesi olan 2 bin 559 seviyesine kadar indi. Seçimden önce yükseliş trendinde olan ons altın fiyatları 30 Ekim'de 2 bin 790 dolarla rekor kırmıştı. 6 Kasım'da altının onsu 2 bin 708 dolardan işlem görürken gram altın 2 bin 979 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 4 bin 871 liradan Cumhuriyet altını ise 19 bin 426,52 liradan işlem gördü. 14 Kasım da ise çeyrek altın 4 bin 614'ye satılırken, Cumhuriyet altını ise 18 bin 402 TL'den işlem gördü. Gram altın ise 2 bin 882 liradan satıldı. 1 Aralık'ta ise Merkez Bankalarının faiz indirim beklentisi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında kararsızlığı da beraberinde getirdi. Gram altın 2 bin 961 liradan çeyrek altın ise 4 bin 991 lira seviyesinde kendini gösterdi. Analistler: Düşüş geçici, uzun vadede yükseliş bekleniyorAnalistlere göre ise Merkez bankalarının faiz indirimleri devam ettikçe altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş trendi de sürecek. Piyasanın jeopolitik riskleri, Çin ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama, küresel borç artışı, Merkez bankalarının altın alımları gibi durumlar fiyatlar üzerinde etkili. Bu faktörleri değerlendiren analistlere göre, uzun vadede altın için olumlu görünüm sürecek. Yıl sonuna kadar yatay bir seyir beklenen altın fiyatlarının 2025 başlarından itibaren yeniden yükselişe geçeceği tahminler arasında.Altın yatırımı yapanların oranı yükseliyorSon 15 ayda altın yatırımı yapanların oranı ikiye katlanırken, ABD’nin büyük bankalarından State Street’in araştırmasına göre 250 bin doların üzerinde yatırım yapılabilir varlığa sahip olanlarda portföyünde altın olduğunu belirtenlerin oranı bu yıl yüzde 38’e yükseldi. Bu oran, 15 ay önce yapılan son ankette yüzde 20 seviyesinde kalmıştı. Böylece varlıklı kesimde altına yönelim neredeyse ikiye katlandı. Araştırmaya göre bu gruptaki yatırımcıların yüzde 56’sı önümüzdeki dönemde altın yatırımlarını artıracağını belirtti. 1981-1996 yılları arasında doğanları kapsayan milenyum kuşağı, değerli metale en yoğun ilginin görüldüğü kuşak oldu. Araştırmaya göre altın yatırımı olan milenyum kuşağı üyelerinin oranı yüzde 61 olurken, ikinci sıradaki X kuşağında bu oran yüzde 35’de kaldı.Altında yükseliş beklentisini sürüyorDünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, yeni hazırladığı raporunda da altın fiyatları icin yükseliş beklentisini yineledi. ve doların güçlendiği bir dünyada altının 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3 bin dolara yükselemeyeceği argümanına karşı çıktı. Goldman, “Daha az Fed faiz indirimi, 2025 sonu için 3.000 dolarlık altın fiyatı tahminimizdeki temel aşağı yönlü risktir, daha güçlü bir dolar temel risk faktörü değil” dedi.Bank of America da 2025 yılının ikinci yarısında altın fiyatlarının ons başına 3 bin dolara ulaşacağı öngörüsünü koruduklarını duyurdu.Yatırım bankası JPMorgan da altın ve gümüş fiyatlarındaki tahminini yukarı yönlü olarak revize etti. Bankanın altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde "Altın için yukarı yönlü görünüm devam ediyor. Fiyatın gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine doğru yükseleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Temmuz ayında altın fiyatı için yapılan tahmin 2 bin 800 dolardı.Dünya Altın Konseyi'nin raporuna bakıldığında, küresel ekonominin 2025'te beklentilere paralel performans göstermesi ve piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, altının bu yılın son bölümünde görülene benzer bir aralıkta işlem göstermeye devam edebileceği ve bir miktar yukarı yönlü potansiyeli olduğu öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/almanak--2024te-turkiyede-neler-oldu-1091503723.html

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